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Ashadhi Wari : धाराशिवमध्ये संत गजानन महाराज पालखीचे जल्लोषात स्वागत; वारकऱ्यांसाठी सेवाभावाचे अनोखे दर्शन

Updated On: Jul 15, 2026 | 06:49 PM IST
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सारांश

Ashadhi Wari : धाराशिव नगरपरिषदेच्यावतीनेही पालखीचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले. लोकप्रतिनिधी आणि नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी पालखीसमोर नम्र अभिवादन करून वारकऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या

Ashadhi Wari (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

Ashadhi Wari (फोटो सौजन्य- सोशलमीडिया)

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विस्तार

 

  • धाराशिवमध्ये संत गजानन महाराज पालखीचे जल्लोषात स्वागत.
  • वारकऱ्यांसाठी अन्न, पाणी व वैद्यकीय सेवेची व्यवस्था.
  • विविध संस्थांकडून सेवाभावाचे अनोखे दर्शन.
  • मोठ्या संख्येने भाविकांचा पालखी सोहळ्यात सहभाग.
  • भक्तिमय वातावरणात पालखीचा पुढील प्रवास सुरू.
आषाढी वारीचा उत्साह दिवसेंदिवस वाढत असून राज्यभर भक्तिमय वातावरण पाहायला मिळत आहे. पंढरपूरच्या दिशेने मार्गक्रमण करणाऱ्या श्री संत गजानन महाराजांच्या पालखीचे बुधवारी धाराशिव शहरात आगमन झाले. पालखी शहरात पोहोचताच वारकरी, नागरिक आणि विविध सामाजिक संस्थांनी उत्साहाने स्वागत केले. टाळ-मृदुंगाचा नाद, विठ्ठलाच्या नामाचा गजर आणि भक्तांच्या जयघोषाने संपूर्ण परिसर दुमदुमून गेला.

पालखीच्या स्वागतासाठी शहरातील प्रमुख रस्ते आकर्षक पद्धतीने सजवण्यात आले होते. ठिकठिकाणी फुलांची आरास करण्यात आली होती. रंगीबेरंगी सजावटीमुळे पालखी मार्गाला उत्सवाचे स्वरूप प्राप्त झाले. अनेक नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा उभे राहून पालखीचे दर्शन घेतले आणि वारकऱ्यांवर फुलांचा वर्षाव करून त्यांचे स्वागत केले.

पालखीचे पारंपरिक स्वागत…. 

धाराशिव नगरपरिषदेच्यावतीनेही पालखीचे पारंपरिक पद्धतीने स्वागत करण्यात आले. लोकप्रतिनिधी आणि नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी पालखीसमोर नम्र अभिवादन करून वारकऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या. या वेळी शहरातील अनेक नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पालखीचे दर्शन घेण्यासाठी सकाळपासूनच भाविकांची गर्दी वाढत गेली.

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संत ज्ञानेश्वर मंदिर परिसरात विशेष आकर्षण ठरली ती सुंदर रांगोळी. स्थानिक कलाकारांनी धार्मिक विषयावर आधारित मोठी आणि देखणी रांगोळी साकारली होती. या कलाकृतीने वारकरी आणि नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. अनेकांनी या रांगोळीसमोर थांबून छायाचित्रे काढली. भक्ती आणि कलेचा सुंदर संगम पाहून उपस्थितांनी कलाकारांचे कौतुक केले.

शिवाजी चौकासह पालखी मार्गावरील अनेक ठिकाणी फुलांची सजावट करण्यात आली होती. विविध रंगांच्या फुलांनी सजलेला रस्ता आणि विठ्ठल नामाचा अखंड गजर यामुळे वातावरण अधिकच प्रसन्न झाले. वारकरी अभंग म्हणत आणि टाळ-मृदुंगाच्या तालावर पुढे जात होते. शहरातील वातावरण पूर्णपणे भक्तिरसात न्हाऊन निघाले होते.

वारकऱ्यांसाठी पोलिसांची भेट… 

यावेळी धाराशिव पोलिसांनीही सेवाभावाची परंपरा जपली. पंढरपूरकडे निघालेल्या वारकऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याच्या बाटल्या आणि केळींचे मोफत वाटप करण्यात आले. पोलीस अधीक्षक कार्यालय परिसरात हा उपक्रम राबवण्यात आला. मोटार परिवहन शाखेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेत वारकऱ्यांची सेवा केली. उन्हाचा त्रास होऊ नये आणि प्रवासात वारकऱ्यांना थोडा दिलासा मिळावा, या उद्देशाने हा उपक्रम आयोजित करण्यात आला होता.

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या सेवेमुळे वारकऱ्यांनी पोलिसांचे आभार मानले. अनेक वारकऱ्यांनी अशा छोट्या मदतीमुळे प्रवास अधिक सुखकर होत असल्याची भावना व्यक्त केली. वारी ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून माणुसकी, सेवा आणि एकतेचा संदेश देणारी परंपरा असल्याचेही अनेकांनी सांगितले.

दरवर्षीप्रमाणे यंदाही महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लाखो वारकरी पायी पंढरपूरकडे जात आहेत. अनेक दिवसांचा हा प्रवास श्रद्धा, भक्ती आणि शिस्त यांचे उत्तम उदाहरण मानला जातो. वाटेत अनेक संस्था, नागरिक आणि प्रशासन वारकऱ्यांसाठी अन्न, पाणी, वैद्यकीय मदत आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत.

धाराशिवमधील पालखी स्वागत सोहळाही याच सेवाभावाचा आणि भक्तीचा सुंदर अनुभव ठरला. शहरातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त सहभाग, आकर्षक सजावट आणि वारकऱ्यांसाठी राबवलेले उपक्रम यामुळे पालखीचे आगमन अविस्मरणीय ठरले. विठ्ठलाच्या नामस्मरणात आणि भक्तीच्या वातावरणात वारकरी पुढील प्रवासासाठी पंढरपूरच्या दिशेने मार्गस्थ झाले.

 

Web Title: Sant gajanan maharaj palkhi receives grand welcome in dharashiv devotees witness unique spirit of service

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Published On: Jul 15, 2026 | 06:49 PM

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