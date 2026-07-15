बुधवार, 15 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Riddhi Chauhan Indian American Girl Commands 300 Us Navy Cadets Njrotc Queens New York Naval Academy Prep School

NJROTC : कोण आहे 300 अमेरिकी नौदल कॅडेट्सचे नेतृत्व करणारी 17 वर्षीय रिद्धी चौहान? जाणून घ्या तिची रंजक कहाणी

Updated On: Jul 15, 2026 | 04:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

भारतीय-अमेरिकन विद्यार्थिनी रिद्धी चौहान या नेव्ही ज्युनियर रिझर्व्ह ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स (NJROTC) मध्ये बटालियन कमांडिंग ऑफिसर आहेत. त्या पाण्याखालील रोबोट कार्यक्रमाचे नेतृत्वही करतात.

riddhi chauhan indian american girl commands 300 us navy cadets njrotc queens new york naval academy prep school

NJROTC : कोण आहे ३०० अमेरिकी नौदल कॅडेट्सचे नेतृत्व करणारी १७ वर्षीय रिद्धी चौहान? जाणून घ्या तिची रंजक कहाणी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • जागतिक स्तरावर भारताची मान उंचावली
  • अष्टपैलू नेतृत्व आणि तंत्रज्ञान
  • अध्यात्म आणि संस्कारांची शिदोरी

आज जागतिक स्तरावर भारतीय वंशाच्या तरुणाईने आपल्या बुद्धिमत्ता आणि कर्तृत्वाच्या जोरावर एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सुंदर पिचाई, सत्य नाडेला यांच्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास आता थेट अमेरिकेच्या (America) संरक्षण आणि नौदल प्रशिक्षणापर्यंत पोहोचला आहे. सध्या अमेरिकेतून अशीच एक अभिमानास्पद बातमी समोर आली आहे, ज्याने प्रत्येक भारतीयाची मान गर्वाने उंचवली आहे. अवघ्या १७ वर्षांची भारतीय-अमेरिकन विद्यार्थिनी रिद्धी चौहान हिने अमेरिकेत एक नवा इतिहास रचला आहे. न्यू यॉर्कमधील क्वीन्स भागात राहणारी रिद्धी बेंजामिन एन. कार्डोझो हायस्कूलच्या ‘नेव्ही ज्युनियर रिझर्व्ह ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स’ (NJROTC) बटालियनची ‘बटालियन कमांडिंग ऑफिसर’ बनली आहे. हे या कार्यक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेले सर्वोच्च मानाचे पद आहे.

जेव्हा वयाच्या १७ व्या वर्षी इतर मुले आपल्या शाळेच्या अभ्यासाचे नियोजन करत असतात किंवा मोबाईल गेमिंगमध्ये व्यस्त असतात, तेव्हा रिद्धी चौहान पहाटे ७ वाजण्यापूर्वीच शाळेच्या परेड ग्राउंडवर हजर असते. आठवड्यातून चार दिवस ती कडक शिस्तीत सुमारे ३०० अमेरिकन कॅडेट्सच्या परेडचे आणि कठीण सरावाचे नेतृत्व करते. तिची ही कामगिरी पाहून अमेरिकेतील दिग्गज लष्करी अधिकारीही थक्क झाले आहेत. रिद्धीचे कुटुंब मूळचे राजस्थानमधील जयपूरचे आहे. तिचे आई-वडील रुचिका आणि दिलीप चौहान गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेत स्थायिक आहेत. आपल्या मुलीने मिळवलेल्या या यशाने चौहान कुटुंब अत्यंत भारावून गेले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Fools Gold: जपानला समुद्रात समुद्राखाली 700 मीटरवर ‘अदृश्य सोने’; ज्वालामुखीच्या खडकांमध्ये अणू पातळीवर दडलेय अफाट सोने

निकालापासून ते रँकपर्यंत… प्रत्येक पद रिद्धीने कष्टाने मिळवले!

रिद्धी चौहानचा हा प्रवास सोपा नव्हता. तिने पहिल्याच वर्षी स्वतःचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी NJROTC कार्यक्रमात प्रवेश घेतला होता. सुरुवातीला एक सामान्य कॅडेट म्हणून काम केल्यानंतर, तिने आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर टप्प्याटप्प्याने बढती मिळवली. तिने ‘अकॅडमिक कमांडर’ (Academic Commander), ‘STEM कमांडर’, ‘प्लाटून लीडर’ (Platoon Leader) आणि ‘इन्स्पेक्शन कमांडर’ (Inspection Commander) अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या आणि अखेर ती बटालियनची सर्वोच्च ‘कमांडिंग ऑफिसर’ बनली.

ती केवळ मैदानावरच हुशार आहे असे नाही, तर अभ्यासातही ती अव्वल आहे. शैक्षणिक कमांडर म्हणून काम करताना तिने आपल्या हायस्कूलच्या संघाला सलग दोन वर्षे ‘लीडरशिप अँड अकॅडमिक बाऊल’च्या दुसऱ्या फेरीत पोहोचवले. एवढेच नव्हे तर तिच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या युनिटने राष्ट्रीय शैक्षणिक परीक्षेत संपूर्ण अमेरिकेत प्रथम क्रमांक पटकावला होता.

पाण्याखालील रोबोटिक्स (SeaPerch) चे यशस्वी नेतृत्व

रिद्धीची तांत्रिक समज आणि विज्ञानाची आवड अफाट आहे. तिने तिच्या बटालियनच्या पहिल्या-वहिल्या ‘सीपर्च’ (SeaPerch) या पाण्याखालील रोबोट कार्यक्रमाचे नेतृत्व केले. या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पामुळे तिच्या हाताखालील इतर कॅडेट्सना रोबोटिक्स आणि अभियांत्रिकी (Engineering) क्षेत्रातील प्रत्यक्ष आणि व्यावहारिक अनुभव घेता आला. विज्ञानाची आणि नौदलाची सांगड घालत तिने केलेला हा प्रयोग अमेरिकन नौदल अधिकाऱ्यांच्या कौतुकास पात्र ठरला.

रिद्धीच्या मते, “नेतृत्व करणे म्हणजे केवळ हुकूम सोडणे नव्हे, तर इतरांची सेवा करणे आणि स्वतः एक उत्तम उदाहरण बनून दाखवणे होय.” रिद्धी आपल्या या शांत आणि संयमी नेतृत्वशैलीचे संपूर्ण श्रेय तिच्या कुटुंबावर असलेल्या संस्कारांना आणि ‘BAPS स्वामीनारायण संस्थे’ला देते. ती सांगते की, संस्थेचे अध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज यांच्याकडून तिला मिळालेले नम्रता, करुणा आणि नि:स्वार्थ सेवेचे धडे तिच्या आयुष्याचा पाया बनले आहेत, ज्याने तिला कठीण प्रसंगातही शांत राहून योग्य निर्णय घेण्याची ताकद दिली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US Strikes Iran: इराणवर अमेरिकेचा 7 तास थरारक बॉम्बहल्ला! होर्मुझ सामुद्रधुनीजवळ युद्ध पेटले; युद्धनौका आणि लढाऊ विमाने मैदानात

अमेरिकन नौदलात अधिकारी बनण्याचे स्वप्न आता अगदी जवळ!

अमेरिकन सैन्यातील प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘नेव्हल अकॅडमी प्रिपरेटरी स्कूल’मध्ये (NAPS) आता रिद्धी चौहानला अधिकृत प्रवेश मिळाला आहे. हा तिच्या कारकिर्दीतील एक मैलाचा दगड ठरला आहे. या प्रवेशामुळे अमेरिकेच्या मुख्य नौदलात (US Navy) थेट ‘कमिशन ऑफिसर’ (Naval Officer) बनण्याचे तिचे बालपणापासूनचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. राजस्थानच्या मातीतून गेलेल्या एका कुटुंबाच्या १७ वर्षांच्या कन्येने आज अमेरिकेच्या नौदलाच्या उंबरठ्यावर घेतलेली ही झेप खरोखरच कौतुकास्पद आणि प्रेरणादायी आहे.

Web Title: Riddhi chauhan indian american girl commands 300 us navy cadets njrotc queens new york naval academy prep school

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 15, 2026 | 04:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Tariff Threat : ट्रम्प यांचा आणखी एक टॅरिफ डाव; रशियन तेल खरेदीवरुन भारत पुन्हा निशाण्यावर
1

US Tariff Threat : ट्रम्प यांचा आणखी एक टॅरिफ डाव; रशियन तेल खरेदीवरुन भारत पुन्हा निशाण्यावर

US Army Recruitment: भारतीयांना अमेरिकन स्पेशल फोर्समध्ये नोकरी मिळू शकते का? जाणून घ्या लष्कराचे काय आहेत कडक नियम…
2

US Army Recruitment: भारतीयांना अमेरिकन स्पेशल फोर्समध्ये नोकरी मिळू शकते का? जाणून घ्या लष्कराचे काय आहेत कडक नियम…

HICDP Project: बौद्ध संस्कृतीचे रक्षण आणि ड्रॅगनला वेढा? नेपाळच्या दुर्गम भागात भारताचा 33 दशलक्षचा सांस्कृतिक प्रकल्प सुरू
3

HICDP Project: बौद्ध संस्कृतीचे रक्षण आणि ड्रॅगनला वेढा? नेपाळच्या दुर्गम भागात भारताचा 33 दशलक्षचा सांस्कृतिक प्रकल्प सुरू

Fools Gold: जपानला समुद्रात समुद्राखाली 700 मीटरवर ‘अदृश्य सोने’; ज्वालामुखीच्या खडकांमध्ये अणू पातळीवर दडलेय अफाट सोने
4

Fools Gold: जपानला समुद्रात समुद्राखाली 700 मीटरवर ‘अदृश्य सोने’; ज्वालामुखीच्या खडकांमध्ये अणू पातळीवर दडलेय अफाट सोने

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NJROTC : कोण आहे 300 अमेरिकी नौदल कॅडेट्सचे नेतृत्व करणारी 17 वर्षीय रिद्धी चौहान? जाणून घ्या तिची रंजक कहाणी

NJROTC : कोण आहे 300 अमेरिकी नौदल कॅडेट्सचे नेतृत्व करणारी 17 वर्षीय रिद्धी चौहान? जाणून घ्या तिची रंजक कहाणी

Jul 15, 2026 | 04:27 PM
‘जिवंतपणीही सुरक्षितता नाही, मृत्यूनंतरही नाही’; अंत्यसंस्कार सुरू असतानाच स्मशानभूमीतील चिमणी कोसळली, शिवसेनेचा MBMC ला इशारा

‘जिवंतपणीही सुरक्षितता नाही, मृत्यूनंतरही नाही’; अंत्यसंस्कार सुरू असतानाच स्मशानभूमीतील चिमणी कोसळली, शिवसेनेचा MBMC ला इशारा

Jul 15, 2026 | 04:26 PM
आधी बेंचवर बसवले अन् पदार्पणातच उडाली ‘दांडी’; Vaibhav Sooryavanshi चा ‘तो’ व्हिडिओ तूफान Viral

आधी बेंचवर बसवले अन् पदार्पणातच उडाली ‘दांडी’; Vaibhav Sooryavanshi चा ‘तो’ व्हिडिओ तूफान Viral

Jul 15, 2026 | 04:24 PM
Medical Admission Update: डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! देशात MBBS प्रवेशासाठी नवीन जागा वाढल्या

Medical Admission Update: डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! देशात MBBS प्रवेशासाठी नवीन जागा वाढल्या

Jul 15, 2026 | 04:24 PM
भारतात दरवर्षी किती रस्ते अपघात होतात? ऑटोमोबाईलची ‘ही’ स्मार्ट तंत्रज्ञाने कशी रोखू शकतील अपघातांचे प्रमाण? जाणून घ्या

भारतात दरवर्षी किती रस्ते अपघात होतात? ऑटोमोबाईलची ‘ही’ स्मार्ट तंत्रज्ञाने कशी रोखू शकतील अपघातांचे प्रमाण? जाणून घ्या

Jul 15, 2026 | 04:22 PM
Cyber Fraud News: ‘३ कोटी द्या आणि मंत्री व्हा…’, काँग्रेस महिला आमदाराला थेट फोन; सत्य समोर येताच पोलीसही चक्रावले!

Cyber Fraud News: ‘३ कोटी द्या आणि मंत्री व्हा…’, काँग्रेस महिला आमदाराला थेट फोन; सत्य समोर येताच पोलीसही चक्रावले!

Jul 15, 2026 | 04:20 PM
‘काका तुमचं वय झालं, आता…’; Virat-Rohit वर जहरी टीका, क्रिकेटविश्वात एकच खळबळ

‘काका तुमचं वय झालं, आता…’; Virat-Rohit वर जहरी टीका, क्रिकेटविश्वात एकच खळबळ

Jul 15, 2026 | 04:17 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

MIRA BHAYANDAR: काशिमीरा परिसरात पार्किंगच्या वादातून गुंडगिरी; तरुण आणि आईवर जीवघेणा हल्ला

Jul 13, 2026 | 03:30 PM
Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Sangli : राम मंदिर प्रकरणावर काँग्रेस आक्रमक, सत्याग्रह आंदोलन

Jul 11, 2026 | 03:56 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा