NJROTC : कोण आहे 300 अमेरिकी नौदल कॅडेट्सचे नेतृत्व करणारी 17 वर्षीय रिद्धी चौहान? जाणून घ्या तिची रंजक कहाणी

आज जागतिक स्तरावर भारतीय वंशाच्या तरुणाईने आपल्या बुद्धिमत्ता आणि कर्तृत्वाच्या जोरावर एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. सुंदर पिचाई, सत्य नाडेला यांच्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास आता थेट अमेरिकेच्या (America) संरक्षण आणि नौदल प्रशिक्षणापर्यंत पोहोचला आहे. सध्या अमेरिकेतून अशीच एक अभिमानास्पद बातमी समोर आली आहे, ज्याने प्रत्येक भारतीयाची मान गर्वाने उंचवली आहे. अवघ्या १७ वर्षांची भारतीय-अमेरिकन विद्यार्थिनी रिद्धी चौहान हिने अमेरिकेत एक नवा इतिहास रचला आहे. न्यू यॉर्कमधील क्वीन्स भागात राहणारी रिद्धी बेंजामिन एन. कार्डोझो हायस्कूलच्या ‘नेव्ही ज्युनियर रिझर्व्ह ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉर्प्स’ (NJROTC) बटालियनची ‘बटालियन कमांडिंग ऑफिसर’ बनली आहे. हे या कार्यक्रमातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेले सर्वोच्च मानाचे पद आहे.
जेव्हा वयाच्या १७ व्या वर्षी इतर मुले आपल्या शाळेच्या अभ्यासाचे नियोजन करत असतात किंवा मोबाईल गेमिंगमध्ये व्यस्त असतात, तेव्हा रिद्धी चौहान पहाटे ७ वाजण्यापूर्वीच शाळेच्या परेड ग्राउंडवर हजर असते. आठवड्यातून चार दिवस ती कडक शिस्तीत सुमारे ३०० अमेरिकन कॅडेट्सच्या परेडचे आणि कठीण सरावाचे नेतृत्व करते. तिची ही कामगिरी पाहून अमेरिकेतील दिग्गज लष्करी अधिकारीही थक्क झाले आहेत. रिद्धीचे कुटुंब मूळचे राजस्थानमधील जयपूरचे आहे. तिचे आई-वडील रुचिका आणि दिलीप चौहान गेल्या अनेक वर्षांपासून अमेरिकेत स्थायिक आहेत. आपल्या मुलीने मिळवलेल्या या यशाने चौहान कुटुंब अत्यंत भारावून गेले आहे.
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रिद्धी चौहानचा हा प्रवास सोपा नव्हता. तिने पहिल्याच वर्षी स्वतःचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी NJROTC कार्यक्रमात प्रवेश घेतला होता. सुरुवातीला एक सामान्य कॅडेट म्हणून काम केल्यानंतर, तिने आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीच्या जोरावर टप्प्याटप्प्याने बढती मिळवली. तिने ‘अकॅडमिक कमांडर’ (Academic Commander), ‘STEM कमांडर’, ‘प्लाटून लीडर’ (Platoon Leader) आणि ‘इन्स्पेक्शन कमांडर’ (Inspection Commander) अशा अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या यशस्वीपणे पार पाडल्या आणि अखेर ती बटालियनची सर्वोच्च ‘कमांडिंग ऑफिसर’ बनली.
ती केवळ मैदानावरच हुशार आहे असे नाही, तर अभ्यासातही ती अव्वल आहे. शैक्षणिक कमांडर म्हणून काम करताना तिने आपल्या हायस्कूलच्या संघाला सलग दोन वर्षे ‘लीडरशिप अँड अकॅडमिक बाऊल’च्या दुसऱ्या फेरीत पोहोचवले. एवढेच नव्हे तर तिच्या नेतृत्वाखाली त्यांच्या युनिटने राष्ट्रीय शैक्षणिक परीक्षेत संपूर्ण अमेरिकेत प्रथम क्रमांक पटकावला होता.
रिद्धीची तांत्रिक समज आणि विज्ञानाची आवड अफाट आहे. तिने तिच्या बटालियनच्या पहिल्या-वहिल्या ‘सीपर्च’ (SeaPerch) या पाण्याखालील रोबोट कार्यक्रमाचे नेतृत्व केले. या नाविन्यपूर्ण प्रकल्पामुळे तिच्या हाताखालील इतर कॅडेट्सना रोबोटिक्स आणि अभियांत्रिकी (Engineering) क्षेत्रातील प्रत्यक्ष आणि व्यावहारिक अनुभव घेता आला. विज्ञानाची आणि नौदलाची सांगड घालत तिने केलेला हा प्रयोग अमेरिकन नौदल अधिकाऱ्यांच्या कौतुकास पात्र ठरला.
रिद्धीच्या मते, “नेतृत्व करणे म्हणजे केवळ हुकूम सोडणे नव्हे, तर इतरांची सेवा करणे आणि स्वतः एक उत्तम उदाहरण बनून दाखवणे होय.” रिद्धी आपल्या या शांत आणि संयमी नेतृत्वशैलीचे संपूर्ण श्रेय तिच्या कुटुंबावर असलेल्या संस्कारांना आणि ‘BAPS स्वामीनारायण संस्थे’ला देते. ती सांगते की, संस्थेचे अध्यात्मिक गुरु महंत स्वामी महाराज यांच्याकडून तिला मिळालेले नम्रता, करुणा आणि नि:स्वार्थ सेवेचे धडे तिच्या आयुष्याचा पाया बनले आहेत, ज्याने तिला कठीण प्रसंगातही शांत राहून योग्य निर्णय घेण्याची ताकद दिली.
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अमेरिकन सैन्यातील प्रतिष्ठेच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘नेव्हल अकॅडमी प्रिपरेटरी स्कूल’मध्ये (NAPS) आता रिद्धी चौहानला अधिकृत प्रवेश मिळाला आहे. हा तिच्या कारकिर्दीतील एक मैलाचा दगड ठरला आहे. या प्रवेशामुळे अमेरिकेच्या मुख्य नौदलात (US Navy) थेट ‘कमिशन ऑफिसर’ (Naval Officer) बनण्याचे तिचे बालपणापासूनचे स्वप्न आता पूर्ण होणार आहे. राजस्थानच्या मातीतून गेलेल्या एका कुटुंबाच्या १७ वर्षांच्या कन्येने आज अमेरिकेच्या नौदलाच्या उंबरठ्यावर घेतलेली ही झेप खरोखरच कौतुकास्पद आणि प्रेरणादायी आहे.