Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Iran Regime Change : इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीचे संकेत! माजी महाराणी फराह पहलवी मैदानात; खामेनेईच्या सत्तेला थेट इशारा

Iran Regime : इराणमध्ये पुन्हा एकदा सत्ताबदलाचे संकेत मिळाले आहे. इराणच्या माजी महाराणी फराह पहलवी पुन्हा सत्तेविरोधात मैदानात उतरल्या आहे. सध्या त्यांची जोरदार चर्चा सुरु आहे. त्यांनी सत्ताबदलाची मागणी केली आहे.

Updated On: Jan 26, 2026 | 11:23 PM
Iran Regime Change

Iran Regime Change : इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीचे संकेत! माजी महाराणी फराह पहलवी मैदानात; खामेनेईच्या सत्तेला थेट इशारा (फोटो सौजन्य: AI जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणच्या माजी महाराणी फराह पहलवी खामेनेसरकारविरोधात मैदानात
  • केली सत्ता बदलाची मागणी
  • खामेनेई सरकारला दिला थेट इशारा
Iran Regime Change : तेहरान : इराणच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. कारण आता इराणची सत्ता हाती घेण्यासाठी ८७ वर्षाच्या वृद्ध महिलेने हालचाली सुरु केल्या आहेत. या महिलेची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. ही महिला दुसरी-तिसरी कोणी नसून इराणचे शेवटचे राजा मोहम्मद रझा पहलवी यांच्या पत्नी आणि इराणच्या माजी महाराणी फराह पहवली आहेत.

Middle East War : इराण-अमेरिका युद्ध अटळ? ट्रम्पचा ‘तो’ आदेश अन् भितीने खामेनेई बिळात? मुलाच्या हाती सोपवली देशाची सुत्रे

राजेशाहीचे इस्लामिक राजवटीला आमंत्रण

१९७९ मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक राजवटची सत्ता आली होती. यामुळे राजघराण्याला देश सोडावा लागला होता. परंतु आता पहलवींचे हे घराणे पुन्हा एकदा सत्तेला आव्हान देत आहे. विशेष म्हणजे फराह पहलवी यांचा मुलगा रझा पहलवी यांनी देखील खामेनेई सरकारला आव्हान दिले आहे. तसेच त्यांनी इराणच्या जनतेला देखील देशात सत्ताबदलाची आवश्यकता असल्याचा संदेश दिला आहे. परंतु अमेरिकेच्या CIA च्या अहवालानुसार, त्यांना इराणच्या जनतेकडून तेवढा प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांची आई फराह पहलवी आता मैदानात उतरल्या आहेत. शिवाय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी देखील त्यांना भेटण्यास नकार दिला होता. मुलाची राजकीय पकड कमकुवत होत असल्याचे पाहून आता मात्र स्वत: फराह पहलवी मैदानात उतरल्या आहे.

फराह पहलवींचे खामेनेई सरकारला आव्हान

फराह पहलवी यांना आजही इराणमधील जुन्या पिढीतील काही लोकांचा आणि विरोधकांचा पाठिंबा आहे. यामुळे या पाठिंब्याच्या पार्श्वभूमीवरच त्यांनी सत्तेत उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांचा मुलगा फ्लॉप ठरला तर आई मैदानात उतरली अशा चर्चा सध्या जोरदार सुरु आहेत.यामुळे सध्या इराणमधील सत्तेत काय आणि कसा बदल होतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अमेरिका-इराण तणाव 

याच वेळी अमेरिका आणि इराणमध्ये देखील तणावाचे वातावरण आहे. ट्रम्प यांनी इराणवर संभाव्य हल्ल्याचे संकेत दिले आहेत, तर इराणने देखील प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज असल्याचे म्हटले आहे. सध्या या सर्व परिस्थितीमुळे इराणमध्ये अस्थिरता निर्माण झाली आहे.


Finger On Trigger : समुद्रात रक्ताचा पूर अन्…, इराणच्या ‘त्या’ पोस्टरने अमेरिकेची झोप उडवली, तिसरे महायुद्ध उंबरठ्यावर?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: कोण आहेत फराह पहलवी आणि सध्या का चर्चेत आहेत?

    Ans: फराह पहलवी या इराणचे शेवटचे राजा मोहम्मद रझा पहलवी यांच्या पत्नी आणि माजी महाराणी आहेत. सध्या इराणमधील इस्लामिक सत्तेच्या विरोधातत्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे त्या पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.

  • Que: रझा पहलवी यांनी इराणच्या राजकारणात काय भूमिका घेतली आहे?

    Ans: रझा पहलवी हे इराणचे शेवटचे राजा मोहम्मद रझा पहलवी आणि माजी महाराणी फराह पहलवी यांचे पुत्र आहेत. ते लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्ष राज्याला समर्थन करतात, परंतु त्यांना जनतेकडून प्रतिसाद मिळत नाही. तसेच त्यांनी खामेनेई सरकारच्या इस्लामिक राजवटीला तीव्र विरोध केला आहे,

  • Que: फराह पहलवी यांनी इराणमध्ये सत्ताबदलाची मागणी करत आहेत का?

    Ans: फराह पहलवी यांनी इराणमध्ये सत्ता बदलाची थेट मागणी केलेली नाही, परंतु त्यांच्या वक्तव्यातून त्या खामेनेई सरकाविरोधात अशल्याचे दिसून येते.

Web Title: Iran regime change farah pahalvi acitivism razha pahalvi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 26, 2026 | 11:23 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘आम्ही भारताचा नकाशा बदलू…’ ; पाकिस्तानची पुन्हा युद्धाची धमकी; दहशतवाद्यांसह असीम मुनीरचा नवा डर्टी प्लॅन उघड
1

‘आम्ही भारताचा नकाशा बदलू…’ ; पाकिस्तानची पुन्हा युद्धाची धमकी; दहशतवाद्यांसह असीम मुनीरचा नवा डर्टी प्लॅन उघड

Uranium Deal: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धास्तीने कॅनडाला आली जाग; PM मार्क कार्नी लवकरच भारत दौऱ्यावर, मेगा करारावर होणार स्वाक्षरी
2

Uranium Deal: ट्रम्पच्या ‘टॅरिफ’ धास्तीने कॅनडाला आली जाग; PM मार्क कार्नी लवकरच भारत दौऱ्यावर, मेगा करारावर होणार स्वाक्षरी

China OIC : मध्य पूर्वेचा नवा ‘डॉन’? अमेरिकेला रोखण्यासाठी 57 मुस्लिम देशांना सोबत घेऊन बीजिंगची मोठी खेळी; ‘जंगली कायदा’ हेच कारण
3

China OIC : मध्य पूर्वेचा नवा ‘डॉन’? अमेरिकेला रोखण्यासाठी 57 मुस्लिम देशांना सोबत घेऊन बीजिंगची मोठी खेळी; ‘जंगली कायदा’ हेच कारण

Republic Day 2026: प्रजासत्ताकदिनी कर्तव्यपथावर अमेरिकन ‘अपाचे’चा थरार; ट्रम्प म्हणाले, ‘आमचे भारताशी ऐतिहासिक बंध’
4

Republic Day 2026: प्रजासत्ताकदिनी कर्तव्यपथावर अमेरिकन ‘अपाचे’चा थरार; ट्रम्प म्हणाले, ‘आमचे भारताशी ऐतिहासिक बंध’

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran Regime Change : इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीचे संकेत! माजी महाराणी फराह पहलवी मैदानात; खामेनेईच्या सत्तेला थेट इशारा

Iran Regime Change : इराणमध्ये पुन्हा राजेशाहीचे संकेत! माजी महाराणी फराह पहलवी मैदानात; खामेनेईच्या सत्तेला थेट इशारा

Jan 26, 2026 | 11:23 PM
MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी 

MI vs RCB, WPL 2026 : वडोदरा येथे मुंबईचा दबदबा! RCB वर 15 धावांनी विजय; हेली मॅथ्यूजची अष्टपैलू कामगिरी 

Jan 26, 2026 | 11:05 PM
Extramarital Affair News: प्रेयसीच्या प्रेमात इंजिनिअर नवरा झाला आंधळा; पत्नीला वाऱ्यावर सोडले अन्…

Extramarital Affair News: प्रेयसीच्या प्रेमात इंजिनिअर नवरा झाला आंधळा; पत्नीला वाऱ्यावर सोडले अन्…

Jan 26, 2026 | 10:20 PM
ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

ZP Election 2026: ‘मिशन जिल्हा परिषद’साठी शिंदे मैदानात! महाबळेश्वरमधून प्रचाराचा शुभारंभ; ३ फेब्रुवारीपर्यंत सभांचा धडाका

Jan 26, 2026 | 09:53 PM
Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

Bank Employees Strike News: २७ जानेवारीला बँका बंद? ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचाऱ्यांचा संप

Jan 26, 2026 | 09:36 PM
SRA आणि म्हाडाचा डंका! राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रगती पुस्तकात ‘एसआरए’ दुसऱ्या, तर ‘म्हाडा’ सहाव्या क्रमांकावर

SRA आणि म्हाडाचा डंका! राज्य सरकारच्या १५० दिवसांच्या प्रगती पुस्तकात ‘एसआरए’ दुसऱ्या, तर ‘म्हाडा’ सहाव्या क्रमांकावर

Jan 26, 2026 | 09:13 PM
सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’; कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे

सांगलीच्या लेकी झाल्या ‘फायटर’; कन्या सबळीकरण अंतर्गत ३८ हजार विद्यार्थिनी घेताहेत स्वसंरक्षणाचे धडे

Jan 26, 2026 | 09:08 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM
Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Sindhudurg : कुडाळ तालुक्यात शिंदे शिवसेनेचा ठाकरे गटाला मोठा दणका

Jan 26, 2026 | 05:53 PM
Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : २५ लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 02:48 PM
Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug: मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 01:45 PM