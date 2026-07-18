शनिवार, 18 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Indian Women Cricket Batter And Vice Captain Smriti Mandhana 30th Birthday Special

Smriti Mandhana Birthday: भारताची शान, कोट्यावधी मुलींची प्रेरणा; स्मृतीच्या जिद्दीचा प्रवास तुम्हाला माहीत आहे का?

Updated On: Jul 18, 2026 | 05:24 PM IST
जाहिरात
सारांश

स्मृती मंधानाचा जन्म 18 जुलै 1996 मध्ये मुंबईत झाला. तिचे कुटुंब आधीपासूनच क्रिकेट क्षेत्राशी जोडलेले होते. तिचे वडील आणि भू दोघेही क्रिकेट खेळत असत. त्यामुळे लहानपणापासून स्मृतीला देखील क्रिकेट खेळण्याची आवड निर्माण झाली.

Smriti Mandhana Birthday: भारताची शान, कोट्यावधी मुलींची प्रेरणा; स्मृतीच्या जिद्दीचा प्रवास तुम्हाला माहीत आहे का?

smriti Mandhana birthday (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • स्मृती मंधानाचा आज 30 वा वाढदिवस 
  • स्मृती भारतीय महिला संघाची उपकर्णधार 
  • क्रिकेटच्या करियरमध्ये नावावर आहेत अनेक विक्रम 
Smriti Mandhana 30th Birthday: भारतीय महिला क्रिकेट संघ सध्या एका नव्या उंचीवर जाऊन पोचला आहे. 2025 मध्ये आयसीसी महिला वर्ल्डकप भारताने जिंकला. भारतीय संघात अनेक प्रतिभावान खेळाडू आहेत. आज अशाच एका लोकप्रिय आणि शानदार कामगिरीमुळे कायम पुढे असणाऱ्या एका खेळाडूचा वाढदिवस आहे. स्मृती मंधानाचा आज 30 वा वाढदिवस. आज तिच्या क्रिकेटच्या करियरबद्दल आणि जीवनाबद्दल जाणून घेऊयात.

आज भारतीय संघाची स्टार सलामीवीर आणि उपकर्णधार स्मृती मंधानाचा वाढदिवस आहे. जगभरातून तिला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या जात आहेत. भारतीय क्रीडा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत एक मोठा आणि सकारात्मक बदल पाहायला मिळत आहे. एकेकाळी फारशी चर्चा नसलेल्या ‘भारतीय महिला क्रिकेट’ची लोकप्रियता आता गगनभरारी घेत आहे. भारतीय महिला क्रिकेटचे हे रुपडे बदलण्यामागे ज्या काही मोजक्या खेळाडूंचे मोलाचे योगदान मानले जाते, त्यात स्मृतीचा देखील समावेश आहे.

स्मृती मंधानाचा जन्म 18 जुलै 1996 मध्ये मुंबईत झाला. तिचे कुटुंब आधीपासूनच क्रिकेट क्षेत्राशी जोडलेले होते. तिचे वडील आणि भू दोघेही क्रिकेट खेळत असत. त्यामुळे लहानपणापासून स्मृतीला देखील क्रिकेट खेळण्याची आवड निर्माण झाली. डाव्या बाजूने फलंदाजी करणे तिला आवडत असे. नवव्या वर्षीच तिने महाराष्ट्राच्या अंडर 15 संघात प्रवेश मिळवला होता. 11 व्या वर्षी ती अंडर 19 संघाची खेळाडू बनली.

Smriti Mandhana-Shafali Verma जोडीने रचला इतिहास! महिला टी-२० क्रिकेटमध्ये केला जगातील सर्वात मोठा पराक्रम

त्यानंतर स्मृतीने अजिबात मागे वळून देखील पहिले नाही. इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये तिने आज स्वतःला सिद्ध केले आहे. 5 एप्रिल 2013 मध्ये तिने इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले. तेव्हापासून आजपर्यंत तिने केलेली मेहनत आज सर्वांना दिसून येत आहे. टीम इंडियाची सर्वात स्टार खेळाडू आणि मॅचविनर खेळाडू म्हणून ती आज ओळखली जात आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीय महिला क्रिकेट संघाने अनेक मोठे रेकॉर्ड रचले आहेत. ज्यामध्ये स्मृतीचा देखील मोठा वाटा राहिला आहे. सलामीवीर म्हणून तिने अनेक महत्वाच्या खेळी केल्या आहेत. क्षेत्ररक्षण असो वा फलंदाजी असो स्मृती कायमच आघाडीवर राहिली आहे. स्मृती केवळ भारताचीच नव्हे तर जागतिक क्रिकेटमध्ये एक अव्वल फलंदाज म्हणउण ओळखली जाऊ लागली आहे. अशा या लोकप्रिय, प्रतिभावान, दिग्गज क्रिकेटपटू स्मृती मंधानाला ‘नवराष्ट्र’कडून देखील वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.

लॉर्ड्सवर Smriti Mandhana चा जागतिक रेकॉर्ड! पेरी अन् सुने ल्युसला पछाडत रचला ‘हा’ अभूतपूर्व इतिहास

जेमिमा रॉड्रिग्जने दिल्या स्मृतीला शुभेच्छा

स्मृतीच्या वाढदिवसाबद्दल जेमिमा रॉड्रिग्जने एक खास पोस्ट शेयर केली आहे. सोशल मिडियावर पोस्ट करत तिने स्मृतीला शुभेच्छा दिल्या आहेत. माझ्या वाईट काळात माझ्यावर प्रेम करणारी तसेच माझ्या यशामध्ये सर्वात आनंदी होणारी. तू माझ्या आयुष्यात आहेत याबाबत मी अत्यंत खुश आणि आनंदी आहे. आपल्या मनात एकमेकांबद्दल असलेले प्रेम, काळजी कायम अशीच राहील. म्हणूनच (म्हातारी झालेल्या मोठ्या बहिणीला वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा) मी तुझ्यावर मनापासून प्रेम करते.

Web Title: Indian women cricket batter and vice captain smriti mandhana 30th birthday special

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 18, 2026 | 05:24 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘राष्ट्रीय क्रिकेट संघात केवळ…’; OCI च्या ‘त्या’ याचिकेवर बीसीसीआयचा मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद
1

‘राष्ट्रीय क्रिकेट संघात केवळ…’; OCI च्या ‘त्या’ याचिकेवर बीसीसीआयचा मुंबई हायकोर्टात युक्तिवाद

IND vs ENG 3rd ODI: रविवारचा सामना ठरणार ‘करो या मरो’; इंग्लंडविरुद्ध मालिका जिंकण्यासाठी ‘गिल सेना’ सज्ज! पण सामन्याची वेळ काय?
2

IND vs ENG 3rd ODI: रविवारचा सामना ठरणार ‘करो या मरो’; इंग्लंडविरुद्ध मालिका जिंकण्यासाठी ‘गिल सेना’ सज्ज! पण सामन्याची वेळ काय?

IND Vs ENG : शतक हुकलं तरी ‘रूट’ने दाखवला रुबाब ! ‘टीम इंडिया’चा 4 विकेट्सने पराभव
3

IND Vs ENG : शतक हुकलं तरी ‘रूट’ने दाखवला रुबाब ! ‘टीम इंडिया’चा 4 विकेट्सने पराभव

IND vs ENG 2nd ODI: २ जीवनदान, सलग ८ डॉट बॉल अन् ४७ चेंडूत फक्त २६ धावा; ‘असा’ कसा खेळणार Rohit Sharma २०२७ चा वर्ल्ड कप?
4

IND vs ENG 2nd ODI: २ जीवनदान, सलग ८ डॉट बॉल अन् ४७ चेंडूत फक्त २६ धावा; ‘असा’ कसा खेळणार Rohit Sharma २०२७ चा वर्ल्ड कप?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Smriti Mandhana Birthday: भारताची शान, कोट्यावधी मुलींची प्रेरणा; स्मृतीच्या जिद्दीचा प्रवास तुम्हाला माहीत आहे का?

Smriti Mandhana Birthday: भारताची शान, कोट्यावधी मुलींची प्रेरणा; स्मृतीच्या जिद्दीचा प्रवास तुम्हाला माहीत आहे का?

Jul 18, 2026 | 05:24 PM
Lionel Messi रचणार इतिहास? अर्जेंटिना-स्पेन फायनलमध्ये मोडू ‘हे’ शकतो 5 मोठे विक्रम

Lionel Messi रचणार इतिहास? अर्जेंटिना-स्पेन फायनलमध्ये मोडू ‘हे’ शकतो 5 मोठे विक्रम

Jul 18, 2026 | 05:20 PM
Govt Subsidy: आता अर्ध्या किमतीत गाडी घरी घेऊन जा! सरकारची मोठी घोषणा, EV खरेदीवर मिळणार 50 % सबसिडी

Govt Subsidy: आता अर्ध्या किमतीत गाडी घरी घेऊन जा! सरकारची मोठी घोषणा, EV खरेदीवर मिळणार 50 % सबसिडी

Jul 18, 2026 | 05:20 PM
‘शिवाजी जन्माला यावा पण…’ शिव ठाकरेने चाहत्यांना दिला संदेश! Sonam Wangchuk यांच्यासाठी केली विशेष पोस्ट

‘शिवाजी जन्माला यावा पण…’ शिव ठाकरेने चाहत्यांना दिला संदेश! Sonam Wangchuk यांच्यासाठी केली विशेष पोस्ट

Jul 18, 2026 | 05:16 PM
‘जनाब’ ते ‘बारा बुद्धीचे साहेब’; गोपीचंद पडळकरांचे संजय राऊतांना जहरी खुले पत्र, सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल

‘जनाब’ ते ‘बारा बुद्धीचे साहेब’; गोपीचंद पडळकरांचे संजय राऊतांना जहरी खुले पत्र, सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल

Jul 18, 2026 | 05:13 PM
श्रीरामपुरात खळबळ! नगरसेविकेचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल, इन्स्टाग्रामवर बदनामी करण्याचा प्रयत्न

श्रीरामपुरात खळबळ! नगरसेविकेचे आक्षेपार्ह फोटो व्हायरल, इन्स्टाग्रामवर बदनामी करण्याचा प्रयत्न

Jul 18, 2026 | 05:11 PM
Subodh Bhave : ‘तुला अक्कल आहे का?’ श्रेयस तळपदेनं मध्यरात्री सुबोध भावेला घरी बोलावून चांगलंच सुनावलं, नेमकं काय झालं

Subodh Bhave : ‘तुला अक्कल आहे का?’ श्रेयस तळपदेनं मध्यरात्री सुबोध भावेला घरी बोलावून चांगलंच सुनावलं, नेमकं काय झालं

Jul 18, 2026 | 05:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा