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MoU पाळा, आमचे नियम मान्य करा’; होर्मुझ सामुद्रधुनीतून मार्गासाठी इराणची अमेरिकेसमोर अट

Updated On: Jul 16, 2026 | 05:51 PM IST
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सारांश

इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्यासाठी अमेरिकेसमोर अट ठेवली आहे. या अटीत म्हटले आहे की होर्मुझ पुन्हा सुरू करण्यासाठी अमेरिकेला इस्लामाबाद MoU चे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल आणि आमचे नियम मान्य करावे लागतील. इराणी सैन्याने हेही स्पष्ट केले आहे की यामध्ये कोणतीही सूट दिली जाणार नाही .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार
  • ईरानी सेनेच्या प्रवक्त्याने काय म्हटलं?
  • होर्मुझ इराणी व्यवस्थेनुसारच चालेल: गालिबाफ
  • अमेरिकेने MOU चे पालन करावे
  • अमेरिकेने केले इराणवर हल्ले

ईरानी सेनेच्या प्रवक्त्याने काय म्हटलं?

ईरानी सेनेचे प्रवक्ते ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अकरामिनिया यांनी एका निवेदनात म्हटले की,होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे अमेरिकेने इस्लामाबादच्या बैठकीत स्वाक्षरी केलेल्या सामंजस्य करारातील अटींचे पालन करावे आणि आपल्या द्वेषपूर्ण कारवाया बंद कराव्यात, जेणेकरून इराणी कायदे लागू होऊ शकतील. अकरामिनिया पुढे म्हणाले की, जलडमरूमध्यावरील नियंत्रण ही एक सार्वजनिक आणि राष्ट्रीय मागणी आहे आणि यावर कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही.

होर्मुझ इराणी व्यवस्थेनुसारच चालेल: गालिबाफ

ईरानच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ यांनी म्हटले आहे की, देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा थेट संबंध होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या प्रशासनात इराणी व्यवस्था कायम ठेवण्याशी आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की तेहरान कोणत्याही “शत्रू”ला आपली इच्छा ईरानवर लादण्याची परवानगी देणार नाही.बुधवारी (स्थानिक वेळेनुसार) जारी केलेल्या एका निवेदनात गालिबाफ, जे ईरानच्या वाटाघाटी पथकाचे प्रमुखही आहेत, म्हणाले की अमेरिका जेव्हा जेव्हा संधी मिळते तेव्हा आपले हितसंबंध पुढे नेण्यासाठी ईरानला नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते.ते पुढे म्हणाले, युद्ध असो किंवा वाटाघाटी, ईरानने आपली पावले राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हितसंबंध, वास्तववादी विचारसरणी आणि दीर्घकालीन धोरण यांच्या आधारावरच उचलली पाहिजेत.

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अमेरिकेने  MOU चे पालन करावे 

संपूर्ण जग युद्धबंदीची वाट पाहत असताना अमेरिका आणि इराणमध्ये युद्धबंदी करार झाला होता. त्याचे पालन करण्याचे आश्वासन दोघांनीही जगाला दिले होते.परंतु इराणने ठरवून दिलेल्या नियमांचे उल्लंघन करून काही व्यापारी जहाजे इराणने सांगितलेल्या होर्मुझमधील मार्गाचा वापर न करता दुसऱ्या मार्गाने जाऊ लागली. परिणामी इराणने त्यांच्यावर हल्ला केला.यावर अमेरिकेने इराणच्या भूभागावर पुन्हा हल्ले केले आणि युद्धबंदीचा करार मोडला गेला. आता दोन्ही देश एकमेकांना यासाठी जबाबदार ठरवत आहेत. त्यामुळे जगाची चिंता पुन्हा वाढू लागली आहे.

अमेरिकेने केले इराणवर हल्ले

अमेरिकी सैन्याने इराणच्या विरोधात हल्ल्यांचा आणखी एक टप्पा सुरू केला आहे. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने – सेंटकॉम ने गुरुवारी पहाटे (भारतीय वेळेनुसार) याची माहिती दिली. सेंटकॉमने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, आज दुपारी 3 वाजता ET (1900 GMT) अमेरिकी सैन्याने इराणविरोधात दुसऱ्या टप्प्यातील हल्ले सुरू केले. या हल्ल्यांचे लक्ष्य इराणची ती लष्करी क्षमता आहे ज्याचा वापर होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांसाठी धोका निर्माण करण्यासाठी केला जातो.

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Web Title: Follow the mou accept our rules irans condition to the us for passage through the strait of hormuz

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Published On: Jul 16, 2026 | 05:51 PM

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