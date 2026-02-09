Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
इस्रायली राष्ट्रपती ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर; Bondi Beach दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर सिडनीत कडेकोट सुरक्षा

Bondi Beach Attack : सिडनी येथे बोंडी बीचवर यहुदींवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्याने जग हादरले होते. दरम्यान याच पार्श्वभूमीवर इस्रायलचे राष्ट्रापती सिडनीत आले आहे. देशात कडेकोट सुरक्षा करण्याती आली आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 03:31 PM
Isreal President Australia Visit

इस्रायली राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इस्रायलचे राष्ट्रपतींची ऑस्ट्रेलियाला भेट
  • यहुदींवरील हल्ल्यानंतर पहिलाच दौरा
  • ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनीच दिली आमंत्रण
Israel President Australia Visit : सिडनी : इस्रायलचे (Isreal) राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग सोमवारी (०९ फेब्रुवारी) ऑस्ट्रेलियाच्या (Australia) दौऱ्यावर पोहतले आहेत. त्यांचा हा दौरा गेल्या डिसेंबर २०२५ मध्ये बोंडी बीचवर झालेल्या यहुदींवरील हल्ल्यानंतर समुदायाला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी होत आहे. सिडनी येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण जग हादरले होते. इस्रायलने यहुदींवरील हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला होता.

यहूदींवरील हल्ल्यानंतर बेंजामिन नेतन्याहूंची संतप्त प्रतिक्रिया ; ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांवर केले गंभीर आरोप

इस्रायली राष्ट्रपतींच्या भेटीच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी येथे कडकत सुरक्षा बंदोबस्त तैनात करण्यात आले आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या निमंत्रणावरुन हर्झोग यांचा हा दौरा होत आहे. सिडनी हल्ल्यात मृत पावलेल्या पीडीतांच्या स्मरणार्थ होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी इस्रायलचे राष्ट्रपतींना निमंत्रण देण्यात आले आहे. हर्झोग ऑस्ट्रेलियाचे गव्हर्नर-जनरल आणि पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज, ज्यु समुदयाच्या नेत्यांसह सामुदायिक कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे.

ऑस्ट्रेलियाच्या राजकारणात वाद

पण हर्झोग यांच्या या भेटीमुळे ऑस्ट्रेलियाच्या राजकारणात वाद पेटल आहे. काही विरोधी पक्षांनी आणि व्यक्तींनी हर्झोग यांच्या भेटीचा तीव्र निषेध केला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, कॅनबेरा आणि मेलबर्नसह हर्गोझ यांच्या निषेधात निदर्शनांच्या नियोजन माहिती समोर आली आहे. सोमवारी संध्या शहराच्या मध्यभागी रॅली आणि मोर्चा देखील आयोजित आहे. पण दुसरीकडे ऑस्ट्रेलियातील ज्यू समुदायाने एक पत्र जारी करुन त्यांचे स्वागत केले आहे.

बोंडी बीच हल्ला

गेल्या वर्षी १४ डिसेंबर २०२५ रोजी ऑस्ट्रेलियाच्या सिडनी येथील बोंडी बीचवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. या हल्ल्यात यहुदी समुदायाला लक्ष्य करण्यात आले होते. यहुदींच्या उत्सावादरम्यान हा हल्ल्या झाला होता.  यामध्ये १६ जणांचा मृत्यू, तर ४० जखमी झाले होते. या हल्ल्याला इस्लामिक स्टेटच्या विचासरणीने प्रेरित कृत्य मानले गेते. यामध्ये दोन पाकिस्तान हल्लेखोरांचा समावेश होता. याचा इस्रायलने तीव्र विरोध केला होता.

ऑस्ट्रेलियात कडक सुरक्षा बंदोबस्त

इस्रायली राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग यांची ही भेट ज्यू समुदायाच्या एकतेचे प्रतीक आहे. ज्यु समुदायाला पाठिंबा आणि धैर्य देण्याचा याचा हेतू आहे. सध्या डिसेंबर २०२५ मध्ये घडलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर हर्झोग यांच्या सुरक्षेसाठी कडक बंदोबस्त करण्यात आला आहे. न्यू साउथ वेल्स राज्यात ३,००० हून अधिक पोलिस तैनात करण्यात आले आहेत.

सिडनीत मृत्यूचे तांडव! बोंडी बीच हल्ल्यामागे पाकिस्तानी बाप-लेकाचा हात? अमेरिकन गुप्तचर संस्थेचा दावा

  • Que: इस्रायलचे राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग ऑस्ट्रेलियाच्या दौऱ्यावर का आले आहेत?

    Ans: इस्रायलचे राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांच्या निमंत्रणावरुन बोंडी बीच हल्ल्यात मृत पावलेल्या पीडीतांच्या स्मरणार्थ होणाऱ्या कार्यक्रमासाठी आले आहेत.

  • Que: इस्रायलचे राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग यांच्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्याचा काय उद्देश आहे?

    Ans: इस्रायली राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग यांची ही भेट ज्यू समुदायाच्या एकतेचे प्रतीक आहे. ज्यु समुदायाला पाठिंबा आणि धैर्य देण्याचा याचा हेतू आहे.

Published On: Feb 09, 2026 | 03:28 PM

