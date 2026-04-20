PM Modi Jhalmuri : पश्चिम बंगालमध्ये झालमुरीचे राजकारण! PM मोदींनी स्वाद घेताच विरोधकांना लागली मिरची

PM Modi Jhalmuri : झाडग्राम येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अचानक रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका छोट्या दुकानात थांबले आणि त्यांनी तिथे झालमुरी खाल्ली

Updated On: Apr 20, 2026 | 01:57 PM
झाडग्राम येथे पीएम नरेंद्र मोदी यांनी रस्त्याच्या दुकानावरुन झालमुरी खाल्ली (फोटो - एक्स)

  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतला झालमुरीचा आस्वाद
  • रस्त्याच्या कडेला असलेल्या दुकानामध्ये जाऊन त्यांनी झालमुरी खाल्ली
  • यामुळे सुरक्षा नियमांचे कारण देत झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचे हेलिकॉप्टर रोखले
PM Modi Jhalmuri :  झाडग्राम : पश्चिम बंगालमधील (West Bengal Election 2026) निवडणुकीच्या धामधुमीत, झाडग्रामच्या रस्त्यांवर एक अशी घटना समोर आली आहे, ज्यामुळे संपूर्ण राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. रविवारी, एका मोठ्या निवडणूक सभेला संबोधित केल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) अचानक रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका छोट्या दुकानात थांबले. आणि त्यांनी तिथे झालमुरी खाल्ली. यामुळे राजकीय वर्तुळामध्ये चर्चांना उधाण आले.

 

पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता मिळवण्यासाठी भाजपकडून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. पंतप्रधान मोदी हे स्वतः प्रचाराच्या मैदानात उतरले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सामान्य लोकांमध्ये मिसळून त्यांना विकासाची आश्वासने दिले. दरम्यान, रस्त्याच्या कडेला असलेल्या एका दुकानामध्ये झालमुरी खाण्याची इच्छा पंतप्रधानांना रोखता आली नाही. त्यांनी दुकानामध्ये जाऊन झालमुरी खाल्ली. याचे फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहेत. भाजप समर्थक याला पंतप्रधानांच्या साधेपणाचे लक्षण म्हणत आहेत, तर दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसने याबाबत एक अत्यंत गंभीर आणि तीव्र आरोप केला आहे. टीएमसीचा आरोप आहे की, पंतप्रधानांच्या या उपस्थितीमुळे हेमंत सोरेन यांचे हेलिकॉप्टर उतरू शकले नाही आणि त्यांना परतावे लागले.

पंतप्रधान मोदींच्या चवीने टीएमसीची चव बिघडवली

रविवारी बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, पंतप्रधानांचा ताफा कॉलेज मोअरजवळ अचानक थांबल्याने झाडग्राममधील वातावरण पूर्णपणे बदलले. पंतप्रधान मोदी झालमुरी खाण्यासाठी एका स्थानिक दुकानात थांबले. पंतप्रधानांनी स्वतः या क्षणाचे फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत या प्रसिद्ध बंगाली पदार्थाचे कौतुक केले. पण जेव्हा विरोधी पक्षाने यात प्रवेश केला, तेव्हा या छोट्याशा विश्रांतीचे रूपांतर एका मोठ्या राजकीय वादात झाले.

हेमंत सोरेन यांना रांचीला परत का यावे लागले?

तृणमूल काँग्रेसचा दावा आहे की, पंतप्रधानांच्या अचानक झालेल्या या कृतीमुळे संपूर्ण परिसरात मोठे सुरक्षा बदल करण्यात आले. पक्षाचा आरोप आहे की, पंतप्रधानांच्या झालमुरी भोजनाच्या वेळी, सुरक्षा नियमांचे कारण देत झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आणि त्यांच्या पत्नी कल्पना सोरेन यांना घेऊन जाणाऱ्या हेलिकॉप्टरला झाडग्राममध्ये उतरण्याची परवानगी नाकारण्यात आली.

