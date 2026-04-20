Ajit Doval : भारताचे ‘चाणक्य’ मैदानात! अजित डोवाल यांचा तातडीचा सौदी दौरा; युद्ध पेटण्यापूर्वी भारताचा मोठा प्लॅन तयार

NSA Ajit Doval : मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी सौदी अरेबियाचा महत्त्वपूर्ण दौरा केला. रियाधमध्ये सर्वोच्च नेतृत्वाशी प्रादेशिक सुरक्षा, ऊर्जा सहकार्य आणि भारतीय हितसंबंध या विषयांवर विस्तृत चर्चा

Updated On: Apr 20, 2026 | 01:20 PM
  • भारताचा राजनैतिक मास्टरस्ट्रोक
  • सुरक्षा आणि ऊर्जा संरक्षणावर भर
  • भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

NSA Doval Riyadh meeting Iran USA : जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या मध्य पूर्वेमध्ये (Middle East) सध्या युद्धाचे ढग दाटले आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्ष आता केवळ समुद्रापुरता मर्यादित राहिला नसून, त्याचे रूपांतर एका मोठ्या युद्धात होण्याची शक्यता आहे. अशा गंभीर आणि तणावपूर्ण परिस्थितीत, भारताने आपले सर्वात महत्त्वाचे अस्त्र म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल (Ajit Doval) यांना सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर पाठवले आहे. डोवाल यांचा हा दौरा केवळ द्विपक्षीय नसून, तो संपूर्ण पश्चिम आशियातील शक्ती संतुलन राखण्यासाठीचा भारताचा एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ मानला जात आहे.

रियाधमध्ये खलबतं: सुरक्षेसाठी भारताचा पुढाकार

अजित डोवाल रविवारी रियाधमध्ये दाखल झाले, जिथे त्यांचे स्वागत भारतीय राजदूत सुहेल खान यांनी केले. या दौऱ्याचे महत्त्व यावरून समजते की, डोवाल यांनी सौदी अरेबियाच्या सत्तेतील सर्वात प्रभावशाली व्यक्तींशी संवाद साधला. त्यांनी सौदीचे परराष्ट्र मंत्री फैसल बिन फरहान, ऊर्जा मंत्री अब्दुलअजीज बिन सलमान आणि त्यांचे समकक्ष मुसैद अल-ऐबान यांच्यासोबत अत्यंत गोपनीय आणि महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या. या बैठकांमध्ये केवळ औपचारिक चर्चा झाली नाही, तर भारताची ऊर्जा सुरक्षा आणि आखाती देशांतील सुरक्षा परिस्थितीवर सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले.

ऊर्जा सुरक्षा आणि भारतीय हितसंबंधांचे रक्षण

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये (Strait of Hormuz) सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या गोळीबारामुळे भारताच्या तेल पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची भीती आहे. भारत आपल्या गरजेच्या मोठा हिस्सा या प्रदेशातून आयात करतो. त्यामुळेच, डोवाल यांनी सौदीच्या ऊर्जा मंत्र्यांशी संवाद साधून कोणत्याही परिस्थितीत भारताचा तेल पुरवठा खंडित होणार नाही, याची खात्री केली आहे. याशिवाय, आखाती देशांमध्ये भारताचे लाखो नागरिक नोकरी आणि व्यवसायानिमित्त राहतात. जर युद्ध पेटले, तर या भारतीयांचे रक्षण करणे हे भारतासमोर सर्वात मोठे आव्हान असेल. डोवाल यांच्या या दौऱ्याचा मूळ उद्देश हाच आहे की, कोणत्याही आपत्कालीन स्थितीत सौदी अरेबियाने भारताला सहकार्य करावे.

credit – social media and Twitter

पाकिस्तानमधील चर्चेची अनिश्चितता आणि भारताची भूमिका

एकूणच हा दौरा अशा वेळी होत आहे, जेव्हा पाकिस्तानमध्ये होणारी अमेरिका-इराण शांतता चर्चा धोक्यात आली आहे. पहिल्या फेरीनंतर दोन्ही बाजूंच्या भूमिकेत कमालीचा फरक असल्याने तणाव कमी होण्याऐवजी वाढला आहे. अशा वेळी भारताने तटस्थ राहण्याऐवजी सौदीसारख्या प्रभावशाली देशाशी संपर्क वाढवून आपले सामरिक महत्त्व सिद्ध केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारत या संघर्षात केवळ प्रेक्षक न राहता, एक ‘जबाबदार जागतिक शक्ती’ म्हणून मध्यस्थी किंवा किमान संतुलन राखण्याचे काम करत आहे.

भविष्यातील रणनीती आणि प्रादेशिक संतुलन

अजित डोवाल यांच्या या दौऱ्याने भारताचा ‘ऍक्ट वेस्ट’ (Act West) धोरणाचा वेग वाढला आहे. भारताला हे माहित आहे की, जर मध्य पूर्वेमध्ये अस्थिरता आली, तर त्याचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. म्हणूनच, रियाधमधील या बैठका जागतिक राजकारणाची दिशा बदलणाऱ्या ठरू शकतात. भारताने आपली ‘प्रो-ऍक्टिव्ह’ राजनैतिकता दाखवून हे स्पष्ट केले आहे की, आपल्या नागरिकांच्या आणि देशाच्या हितासाठी भारत कोणत्याही थरापर्यंत जाऊ शकतो.

Frequently Asked Questions

  • Que: अजित डोवाल सौदी अरेबियाला का गेले आहेत?

    Ans: मध्य पूर्वेतील अमेरिका-इराण तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताची ऊर्जा सुरक्षा, प्रादेशिक स्थिरता आणि आखाती देशांतील भारतीयांच्या सुरक्षेबाबत चर्चा करण्यासाठी डोवाल सौदीच्या दौऱ्यावर आहेत.

  • Que: डोवाल यांनी रियाधमध्ये कोणाशी चर्चा केली?

    Ans: त्यांनी सौदीचे परराष्ट्र मंत्री, ऊर्जा मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार यांच्याशी स्वतंत्र बैठका घेऊन महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचारविनिमय केला.

  • Que: या दौऱ्याचा भारतावर काय परिणाम होईल?

    Ans: या दौऱ्यामुळे भारताला संकटाच्या काळात सौदी अरेबियाचा पाठिंबा मिळेल आणि देशाची ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होण्यास मदत होईल.

Published On: Apr 20, 2026 | 01:20 PM

