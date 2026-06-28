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LoCAleart: कराचीत सिंध रेंजर्सच्या छावणीवर भीषण दहशतवादी हल्ला; पाकिस्तानात खळबळ, स्वतःचे पाप लपवण्यासाठी भारतावर आळ

Updated On: Jun 28, 2026 | 02:47 PM IST
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सारांश

Karachi Rangers Camp Attack : कराचीतील सिंध रेंजर्सच्या छावणीत झालेल्या स्फोटानंतर पाकिस्तानी लष्कराने भारतावर जोरदार टीका केली असून, कोणताही पुरावा नसताना भारताला जबाबदार धरले आहे.

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LoCAleart: कराचीत सिंध रेंजर्सच्या छावणीवर भीषण दहशतवादी हल्ला; पाकिस्तानात खळबळ, स्वतःचे पाप लपवण्यासाठी भारतावर आळ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • कराचीत लष्करी छावणीवर हल्ला
  • पाकिस्तानचे भारतावर बिनबुडाचे आरोप
  • सीमाभागात युद्धाचा तणाव

Karachi Rangers camp attack 2026 : आंतरराष्ट्रीय राजकारणातून आणि भारताच्या शेजारील देशातून एक अत्यंत मोठी आणि खळबळजनक बातमी समोर येत आहे. पाकिस्तानमधील (Pakistan News) अत्यंत सुरक्षित मानल्या जाणाऱ्या कराची येथील सिंध रेंजर्सच्या मुख्य लष्करी छावणीवर २७ जून २०२६ च्या रात्री एक भीषण दहशतवादी हल्ला झाला. या आत्मघाती हल्ल्यामुळे संपूर्ण पाकिस्तानात एकच खळबळ उडाली आहे. या भीषण चकमकीत आणि स्फोटात ८ पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. मात्र, नेहमीप्रमाणे स्वतःच्या देशातील अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्था सांभाळण्यात अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तानी लष्कराने कोणतीही वेळ न घालवता आणि कोणताही ठोस पुरावा नसताना या हल्ल्याचे खापर थेट भारतावर फोडले आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, २७ जूनच्या रात्री कराचीमधील पाकिस्तान रेंजर्स (सिंध) छावणीच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दहशतवाद्यांनी अचानक एक मोठा बॉम्बस्फोट घडवून आणला. हा स्फोट इतका भीषण होता की छावणीचा परिसर हादरून गेला. स्फोटानंतर तात्काळ शस्त्रसज्ज हल्लेखोरांनी छावणीचा सुरक्षा कडा (Security Perimeter) तोडून आत घुसण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तिथे तैनात असलेल्या पाकिस्तानी सुरक्षा दलांनी प्रत्युत्तर देत गोळीबार सुरू केला. या जोरदार चकमकीत सुरक्षा दलांनी तीन हल्लेखोरांना जागीच ठार केले, तर एका जखमी हल्लेखोराला जिवंत अटक करण्यात यश मिळवले आहे. अटक करण्यात आलेला हा दहशतवादी अफगाणिस्तानचा नागरिक असल्याचा दावा पाकिस्तानी लष्कराने केला आहे. या चकमकीदरम्यान पाकिस्तानचे ३ सैनिकही ठार झाले असून ४ सैनिक गंभीर जखमी झाले आहेत.

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पाकिस्तानी लष्कराची ‘आयएसपीआर’ची जुनीच री!

या हल्ल्यानंतर पाकिस्तानी लष्कराची माध्यम शाखा असलेल्या आयएसपीआरने (ISPR) तात्काळ एक अधिकृत निवेदन जारी केले. या निवेदनात त्यांनी नेहमीप्रमाणे भारतावर आगपाखड केली आहे. आयएसपीआरच्या दाव्यानुसार, हा हल्ला प्रतिबंधित दहशतवादी संघटना ‘जमात-उल-अहरार’ या गटाने केला आहे. पाकिस्तानने या संघटनेला थेट ‘भारत-समर्थित संघटना’ असे संबोधून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची बदनामी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाकिस्तानने म्हटले आहे की, आमच्या लष्करावर आणि देशावर झालेल्या या हल्ल्याचा आम्ही चोख बदला घेऊ आणि जबाबदार असलेल्यांवर कठोर प्रत्युत्तरात्मक कारवाई केली जाईल. दरम्यान, पाकिस्तानच्या या बिनबुडाच्या आणि खोट्या आरोपांवर भारताकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही, कारण भारत अशा पुराव्याविना केलेल्या आरोपांना नेहमीच केराची टोपली दाखवतो.

सामरिक तज्ञांच्या मते, ‘जमात-उल-अहरार’ हा तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) चाच एक अत्यंत आक्रमक आणि फुटीर गट मानला जातो. या गटाने यापूर्वी लाहोर, पेशावर आणि पाकिस्तानच्या इतर प्रमुख शहरांमध्ये झालेल्या अनेक मोठ्या आत्मघाती बॉम्बस्फोटांची जबाबदारी स्वीकारली आहे. या धोकादायक संघटनेचे नेतृत्व उमर खोरासानी करत असल्याचे सांगितले जाते. या हल्ल्यामध्ये अटक करण्यात आलेला दहशतवादी अफगाण नागरिक निघाल्यामुळे, आता पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानच्या सीमेवर (Durand Line) तणाव कमालीचा वाढला आहे. येत्या काही दिवसांत पाकिस्तान या सीमाभागात हवाई हल्ले (Airstrikes) आणि ड्रोन कारवाया तीव्र करण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.

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नियंत्रण रेषेवर (LoC) वाढत्या लष्करी हालचाली आणि तणाव

कराचीतील या लष्करी तळावरील हल्ल्याचे पडसाद आता केवळ अफगाण सीमेपुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत, तर भारत आणि पाकिस्तानमधील नियंत्रण रेषेवरही (LoC) याचे सावट पाहायला मिळत आहे. पाकिस्तानचे लष्कर आपल्या देशातील जनतेचे लक्ष मुख्य मुद्द्यांवरून भरकटवण्यासाठी भारताच्या सीमेवर कुरापती काढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. विशेष म्हणजे, खुद्द पाकिस्तानमधील काही राजकीय विश्लेषक आणि स्वतंत्र पत्रकार या संपूर्ण घटनेला पाकिस्तानी लष्कराचे एक “फॉल्स फ्लॅग ऑपरेशन” (स्वतःच घडवून आणलेला खोटा कट) म्हणत आहेत. अंतर्गत राजकारण आणि आर्थिक संकटातून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी लष्करानेच हा बनाव रचल्याचा संशय व्यक्त होत आहे, जरी या दाव्याची अद्याप स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही. सध्यातरी पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख आणि वरिष्ठ नेतृत्वाने मारल्या गेलेल्या सैनिकांच्या कुटुंबीयांप्रति शोक व्यक्त केला असून, देशातील दहशतवादाविरोधातील मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार केला आहे.

Web Title: Karachi sindh rangers camp terrorist attack ispr blames india loc tension jamaat ul ahrar

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Published On: Jun 28, 2026 | 02:47 PM

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