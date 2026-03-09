Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • West Asian Markets In Crisis Foreign Investors Withdraw Rs 21000 Crore

Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी

पश्चिम आशियातील संकटादरम्यान गेल्या चार व्यापार सत्रांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांमधून २१,००० कोटी काढून घेतले आहेत. त्यामुळे शेअर बाजारावर मोठ्या प्रमाणात ताण आल्याचे दिसून येत आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 10:30 AM
Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी (फोटो-सोशल मीडिया)

Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी

Follow Us:
Follow Us:
  • एफपीआयने भारतीय शेअर्समधून काढले हजारो कोटी
  • भारतीय शेअर बाजारावर वाढतोय तणाव
  • विदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी
 

Iran-Israel War: पश्चिम आशियातील संकटादरम्यान गेल्या चार व्यापार सत्रांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांमधून २१,००० कोटी काढून घेतले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांमध्ये २२,६१५ कोटी गुंतवल्यानंतर ही नवीनतम विक्री झाली आहे. फेब्रुवारीमधील गुंतवणूक गेल्या १७ महिन्यांतील सर्वाधिक मासिक खरेदी होती. डिपॉझिटरी डेटानुसार, त्यांनी जानेवारीमध्ये ३५,९६२ कोटी, डिसेंबरमध्ये २२,६११ कोटी आणि नोव्हेंबरमध्ये ३,७६५ कोटी काढून घेतले. ज्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता पाहायला मिळत आहे.

हे देखील वाचा: Today’s Share Market: इराण-इस्रायल तणावाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी पडझड; सेन्सेक्स १,८६२ अंकांनी घसरला 

नवीनतम पैसे काढण्याची प्रक्रिया २-६ मार्च दरम्यान झाली, जेव्हा एफपीएलएसने बाजारात अंदाजे २१,००० कोटी किमतीचे शेअर्स विकले. ३ मार्च रोजी होळीसाठी बाजार बंद होता, हे लक्षात घेण्यासारखे असले तरी त्यानंतर विदेशी गुंतवणूकदार पैसे काढून घेत आहेत. बाजार तज्ज्ञांनी पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे ही रक्कम काढून घेतली असल्याचे सांगितले. एंजल वनचे वरिष्ठ मूलभूत विश्लेषक वकार जावेद खान म्हणाले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत व्यत्यय येण्याच्या भीतीमुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल ९० डॉलरच्या पुढे गेल्या, त्यामुळे जागतिक जोखीम टाळण्यास सुरुवात झाली.

शिवाय, रुपया प्रति डॉलर ९२ च्या खाली आला, तर यूएस ट्रेझरी उत्पन्न वाढले. जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे मुख्य गुंतवणूक रणनीतिकार व्हीके विजयकुमार म्हणाले की, आखाती संघर्षांवरील अनिश्चितता, अलिकडच्या बाजारातील सुधारणा आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील तीव्र वाढीमुळे एफपीआयच्या विक्रीत वाढ झाली.

हे देखील वाचा: Economic Growth India: RBI ची मोठी घोषणा! परकीय चलन साठ्यात मोठी झेप; भारताने गाठला नवा विक्रम

भारतीय शेअर बाजारातील मुख्य आठ कंपन्यांचे बाजार भांडवल कोटींनी घसरले आहे. गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारातील घसरणीमुळे देशातील टॉप १० कंपन्यांपैकी आठ कंपन्यांचे एकत्रित बाजार मूल्य २,८१,५८१.५३ कोटींनी घसरले. या युद्धामुळे एसबीआयला सर्वाधिक नुकसान झाले. गेल्या आठवड्यात, बीएसई सेन्सेक्स २,३६८.२९ अंकांनी किंवा २.९१ टक्क्यांनी घसरला. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि इन्फोसिस या टॉप १० यादीतील एकमेव कंपन्या होत्या ज्यांचे मूल्यांकन वाढल्याचे दिसले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे बाजार मूल्य ५३,९५२.९६ कोटींनी घसरले होते.

Web Title: West asian markets in crisis foreign investors withdraw rs 21000 crore

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 10:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Today’s Share Market: इराण-इस्रायल तणावाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी पडझड; सेन्सेक्स १,८६२ अंकांनी घसरला 
1

Today’s Share Market: इराण-इस्रायल तणावाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी पडझड; सेन्सेक्स १,८६२ अंकांनी घसरला 

Stock Market India: शेअर बाजारातील घसरण; टॉप कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये २.८१ लाख कोटींची घट
2

Stock Market India: शेअर बाजारातील घसरण; टॉप कंपन्यांच्या मार्केट कॅपमध्ये २.८१ लाख कोटींची घट

शेअर बाजारात मोठी पडझड? सेन्सेक्स 547 अंकांनी घसरला, ‘या’ मोठ्या शेअर्सना बसला फटका
3

शेअर बाजारात मोठी पडझड? सेन्सेक्स 547 अंकांनी घसरला, ‘या’ मोठ्या शेअर्सना बसला फटका

Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता
4

Oil Prices: ‘बाजारात तेल हवं, मग भारताला साथ द्या!’अमेरिकेच्या दुटप्पी पण ‘फायदेशीर’ निर्णयाने जग अवाक; ‘या’ विधानामुळे स्पष्टता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी

Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी

Mar 09, 2026 | 10:30 AM
‘ओरडून माझा घसा दुखत आहे…’ भारताच्या T20 World Cup विजयावर अजय देवगणचा आनंद अवकाशात! बॉलिवूड स्टार्सनेही व्यक्त केल्या भावना

‘ओरडून माझा घसा दुखत आहे…’ भारताच्या T20 World Cup विजयावर अजय देवगणचा आनंद अवकाशात! बॉलिवूड स्टार्सनेही व्यक्त केल्या भावना

Mar 09, 2026 | 10:27 AM
Bihar Crime: संतापजनक! ट्युशन शिक्षकाने केला अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार; शिक्षक फरार

Bihar Crime: संतापजनक! ट्युशन शिक्षकाने केला अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार; शिक्षक फरार

Mar 09, 2026 | 10:21 AM
कोकणी चवीचा पारंपरिक पदार्थ! कच्च्या कोवळ्या फसणापासून बनवा झणझणीत पूस भाजी, नोट करून घ्या रेसिपी

कोकणी चवीचा पारंपरिक पदार्थ! कच्च्या कोवळ्या फसणापासून बनवा झणझणीत पूस भाजी, नोट करून घ्या रेसिपी

Mar 09, 2026 | 10:16 AM
The 50: रिद्धिमा पंडितने वंशराज सिंग विरोधात केली कायदेशीर कारवाई, ऑनलाईन ट्रोलिंगचा आरोप

The 50: रिद्धिमा पंडितने वंशराज सिंग विरोधात केली कायदेशीर कारवाई, ऑनलाईन ट्रोलिंगचा आरोप

Mar 09, 2026 | 10:05 AM
Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Mar 09, 2026 | 10:00 AM
Osaman Hadi Muder : बांगलादेशी विद्यार्थी नेता उस्मान हादीचे मारेकरी जेरबंद; भारतात लपून बसले होते आरोपी?

Osaman Hadi Muder : बांगलादेशी विद्यार्थी नेता उस्मान हादीचे मारेकरी जेरबंद; भारतात लपून बसले होते आरोपी?

Mar 09, 2026 | 09:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM