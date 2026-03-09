Iran-Israel War: पश्चिम आशिया बाजार संकटात; परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढले २१ हजार कोटी

Iran-Israel War: पश्चिम आशियातील संकटादरम्यान गेल्या चार व्यापार सत्रांमध्ये परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांमधून २१,००० कोटी काढून घेतले आहेत. फेब्रुवारीमध्ये परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी भारतीय समभागांमध्ये २२,६१५ कोटी गुंतवल्यानंतर ही नवीनतम विक्री झाली आहे. फेब्रुवारीमधील गुंतवणूक गेल्या १७ महिन्यांतील सर्वाधिक मासिक खरेदी होती. डिपॉझिटरी डेटानुसार, त्यांनी जानेवारीमध्ये ३५,९६२ कोटी, डिसेंबरमध्ये २२,६११ कोटी आणि नोव्हेंबरमध्ये ३,७६५ कोटी काढून घेतले. ज्यामुळे भारतीय शेअर बाजारात अस्थिरता पाहायला मिळत आहे.
नवीनतम पैसे काढण्याची प्रक्रिया २-६ मार्च दरम्यान झाली, जेव्हा एफपीएलएसने बाजारात अंदाजे २१,००० कोटी किमतीचे शेअर्स विकले. ३ मार्च रोजी होळीसाठी बाजार बंद होता, हे लक्षात घेण्यासारखे असले तरी त्यानंतर विदेशी गुंतवणूकदार पैसे काढून घेत आहेत. बाजार तज्ज्ञांनी पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे ही रक्कम काढून घेतली असल्याचे सांगितले. एंजल वनचे वरिष्ठ मूलभूत विश्लेषक वकार जावेद खान म्हणाले की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत व्यत्यय येण्याच्या भीतीमुळे ब्रेंट क्रूडच्या किमती प्रति बॅरल ९० डॉलरच्या पुढे गेल्या, त्यामुळे जागतिक जोखीम टाळण्यास सुरुवात झाली.
शिवाय, रुपया प्रति डॉलर ९२ च्या खाली आला, तर यूएस ट्रेझरी उत्पन्न वाढले. जिओजित इन्व्हेस्टमेंट्सचे मुख्य गुंतवणूक रणनीतिकार व्हीके विजयकुमार म्हणाले की, आखाती संघर्षांवरील अनिश्चितता, अलिकडच्या बाजारातील सुधारणा आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीतील तीव्र वाढीमुळे एफपीआयच्या विक्रीत वाढ झाली.
भारतीय शेअर बाजारातील मुख्य आठ कंपन्यांचे बाजार भांडवल कोटींनी घसरले आहे. गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारातील घसरणीमुळे देशातील टॉप १० कंपन्यांपैकी आठ कंपन्यांचे एकत्रित बाजार मूल्य २,८१,५८१.५३ कोटींनी घसरले. या युद्धामुळे एसबीआयला सर्वाधिक नुकसान झाले. गेल्या आठवड्यात, बीएसई सेन्सेक्स २,३६८.२९ अंकांनी किंवा २.९१ टक्क्यांनी घसरला. रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि इन्फोसिस या टॉप १० यादीतील एकमेव कंपन्या होत्या ज्यांचे मूल्यांकन वाढल्याचे दिसले. स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे बाजार मूल्य ५३,९५२.९६ कोटींनी घसरले होते.