कोकणी चवीचा पारंपरिक पदार्थ! कच्च्या कोवळ्या फसणापासून बनवा झणझणीत पूस भाजी, नोट करून घ्या रेसिपी

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर कोकणातील प्रत्येक घरात कच्च्या कोवळ्या फसणाची भाजी बनवली जाते. ही भाजी चवीला अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया पूस भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Mar 09, 2026 | 10:16 AM
कोकणात विविध भाज्या आणि फळांचा वापर करून अनेक चविष्ट पदार्थ बनवले जातात. हे पदार्थ केवळ चवीसाठीच नाहीतर आरोग्यासाठी सुद्धा पौष्टिक आहे. कोकणातील खाद्य संस्कृतीचा आस्वाद घेण्यासाठी जगभरातील लाखो पर्यटक सुट्टीच्या दिवसांमध्ये कोकणात दाखल होतात. पदार्थांची पारंपरिक चव मनाला शांतता देते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये कच्च्या कोवळ्या फणसापासून पूस भाजी बनवली जाते. गरमागरम भाकरीसोबत फणसाची भाजी अतिशय चविष्ट लागते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला कोकणातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये फणसाची पूस भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.ओलं खोबर, विविध मसाल्यांचा वापर करून बनवलेली भाजी चवीला अतिशय सुंदर लागते. पण बऱ्याचदा कोवळा फणस कापताना हातांना चीक लागतो. त्यामुळे भाजी बनवण्याचा अनेक लोक कंटाळा करतात. त्यामुळे फणस कापताना योग्य पद्धतीचा वापर करावा. यामुळे फणसाचा चीक हातांना लागणार नाही आणि भाजीची चव सुद्धा सुंदर लागेल. चला तर जाणून घेऊया पूस भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

Recipe : नाश्ता होईल आणखी मजेदार, घरी बनवा कॅफे स्टाईल ‘वॉफल’, लहानच काय तर मोठेही होतील खुश

साहित्य:

  • कच्चा कोवळा फणस
  • तेलकूट
  • तेल
  • चवीनुसार मीठ
  • हळद
  • लाल तिखट
  • हिंग
  • कढीपत्त्याची पाने
  • लसूण
दिवसाची सुरुवात करा आणखीनच मजेदार! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा पिझ्झा टोस्ट सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

कृती:

  • कोवळ्या फणसाची पूस भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, फणस कापण्याआधी हातांना आणि सुरीला तेल लावून घ्यावे. यामुळे चीक लागणार नाही.
  • फणसाचे बारीक बारीक तुकडे करून घ्या. त्यानंतर कुकरच्या भांड्यात फसणाचे तुकडे, चवीनुसार मीठ आणि २ ग्लास पाणी घालून कुकरच्या ४ ते ५ शिट्ट्या काढा.
  • त्यानंतर फणस शिजल्यावर थंड करून घ्या. थंड झाल्यानंतर फणसाच्या तुकड्यांची साल काढून फणस खलबत्याच्या सहाय्याने बारीक करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात कढीपत्याची पाने, बारीक केलेला लसूण आणि हिंग घालून भाजा.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालून चवीनुसार मीठ टाका. कांदा शिजल्यानंतर त्यात लाल तिखट, हळद, तेलकूट घालून मिक्स करा.
  • मसाले भाजल्यानंतर त्यात बारीक केलेली फणसाची भाजी घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि मंद आचेवर ठेवून द्या.
  • भाजी शिजल्यानंतर वरून कोथिंबीर घालून मिक्स करा. तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली फसणाची पूस भाजी.

Published On: Mar 09, 2026 | 10:16 AM

