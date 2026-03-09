कोकणी चवीचा पारंपरिक पदार्थ! कच्च्या कोवळ्या फसणापासून बनवा झणझणीत पूस भाजी, नोट करून घ्या रेसिपी

कोकणात विविध भाज्या आणि फळांचा वापर करून अनेक चविष्ट पदार्थ बनवले जातात. हे पदार्थ केवळ चवीसाठीच नाहीतर आरोग्यासाठी सुद्धा पौष्टिक आहे. कोकणातील खाद्य संस्कृतीचा आस्वाद घेण्यासाठी जगभरातील लाखो पर्यटक सुट्टीच्या दिवसांमध्ये कोकणात दाखल होतात. पदार्थांची पारंपरिक चव मनाला शांतता देते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये कच्च्या कोवळ्या फणसापासून पूस भाजी बनवली जाते. गरमागरम भाकरीसोबत फणसाची भाजी अतिशय चविष्ट लागते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला कोकणातील पारंपरिक पद्धतीमध्ये फणसाची पूस भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.ओलं खोबर, विविध मसाल्यांचा वापर करून बनवलेली भाजी चवीला अतिशय सुंदर लागते. पण बऱ्याचदा कोवळा फणस कापताना हातांना चीक लागतो. त्यामुळे भाजी बनवण्याचा अनेक लोक कंटाळा करतात. त्यामुळे फणस कापताना योग्य पद्धतीचा वापर करावा. यामुळे फणसाचा चीक हातांना लागणार नाही आणि भाजीची चव सुद्धा सुंदर लागेल. चला तर जाणून घेऊया पूस भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)
