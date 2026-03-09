Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
The 50: रिद्धिमा पंडितने वंशराज सिंग विरोधात केली कायदेशीर कारवाई, ऑनलाईन ट्रोलिंगचा आरोप

"द ५०" या लोकप्रिय टीव्ही रिॲलिटी शोमध्ये, वंशवा सिंग आणि रिद्धिमा पंडित यांच्यात अनेक वेळा भांडणे होताना दिसली आहेत. आता, रिद्धिमा पंडितने वंशवा सिंगविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करून, त्याला नोटीस पाठवली आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 10:05 AM
(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया)

  • रिद्धिमा पंडित आणि वंशराजमधील वाढला वाद
  • वंशराज सिंग विरोधात कायदेशीर कारवाई
  • ऑनलाईन ट्रोलिंगचा केला आरोप
 

“द ५०” या लोकप्रिय रिॲलिटी टीव्ही शोमधील स्पर्धकांच्या खेळाने सगळ्यांचेच लक्ष वेधले आहे. परंतु, खेळासोबतच, स्पर्धक त्यांच्या वादामुळे देखील वारंवार चर्चेत येत आहेत. “द ५०” मध्ये अनेक स्पर्धक एकमेकांशी भांडताना दिसले, ज्यात रिद्धिमा पंडित आणि युट्यूबर वंश सिंग यांचा देखील समावेश आहे. रिद्धिमा पंडित आणि वंश सिंग यांच्यात यापूर्वी “द ५०” मध्ये भांडण झाले होते, ज्यामध्ये वंशवर अभिनेत्रीशी गैरवर्तन केल्याचा आरोप केला होता. वंशने गेम दरम्यान रिद्धिमा पंडितला “आंटी” असेही संबोधले. परंतु, “द ५०” नंतरही रिद्धिमा पंडित आणि वंश सिंग यांच्यातील भांडण सुरूच आहे. आता, अभिनेत्रीने युट्यूबरला ऑनलाइन छळाचा आरोप करत कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.

स्टार प्लसच्या ‘तारा’ मालिकेत कनिका कपूरने उलगडले ताराचे कंगोरे; क्रुशल आहुजा युवराजच्या भूमिकेत

रिद्धिमा पंडितच्या जवळच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, युट्यूबरच्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये ऑनलाइन छळ, जीवे मारण्याच्या धमक्या आणि अश्लील संदेशांचा समावेश असल्याने रिद्धिमा पंडित आणि वंशराज सिंग यांच्यातील वाद आणखी वाढलेला दिसत आहे. रिद्धिमा पंडितच्या कुटुंबालाही या प्रकरणात ओढण्यात आल्याचे वृत्त आहे.

(फोटो सौजन्य – सोशल मीडिया)

परिणामी, अभिनेत्रीने तिच्या कायदेशीर टीममार्फत वंशराज सिंगला नोटीस बजावली आहे आणि सायबर पोलिसांकडून ऑनलाइन धमक्या आणि छळाविरुद्ध कारवाई करण्याची मागणीही केली आहे. याबद्दल बोलताना रिद्धिमा पंडित यांच्या टीमने सांगितले की, “हो, हे खरे आहे की आम्ही वंशराज सिंग यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली आहे आणि कायदेशीर नोटीस देखील बजावली आहे.”

अखेर त्रिशा कृष्णनने विजय सोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर सोडलं मौन; लग्नाला सोबत जाण्याचं सांगितलं कारण

रिद्धिमा पंडितने त्याला कायदेशीर नोटीस पाठवल्यानंतर, वंशराज सिंहने इन्स्टाग्रामवर एक स्टोरी शेअर केली. चॅटची एक झलक शेअर करताना त्याने लिहिले, “ते मला कधीही गप्प करू शकत नाहीत आणि ते कधीही करू शकणार नाहीत. मी स्वतःसाठी आणि माझ्या लोकांसाठी बोलेन. चला आपण सर्वजण मिळून हे करून पाहूया.” असे लिहून त्याने ही पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे.

