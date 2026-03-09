‘ओरडून माझा घसा दुखत आहे…’ भारताच्या T20 World Cup विजयावर अजय देवगणचा आनंद अवकाशात! बॉलिवूड स्टार्सनेही व्यक्त केल्या भावना

Bollywood actors react to India’s T20 World Cup 2026 victory : भारताच्या संघाने टी20 विश्वचषक 2026 चा फायनलचा सामना जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. टी-२० विश्वचषकात भारताच्या विजयाबद्दल बॉलिवूड स्टार्सचा उत्साह स्पष्ट दिसतो. टीम इंडियाने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला मोठ्या फरकाने हरवून तिसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले. या विजयाने संपूर्ण देश आनंदित झाला आणि बॉलिवूडच्या प्रमुख स्टार्सनीही सोशल मीडियावर आपला आनंद व्यक्त केला. विशेषतः अजय देवगणला सर्वात जास्त मजा आली.
अजय देवगणने टी२० विश्वचषक पाहिला आणि उत्साहात इतक्या जोरात ओरडला की त्याचा घसा पूर्णपणे दुखू लागला. सामन्यानंतर त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट केले, “सारखे ओरडण्याने माझा घसा दुखत आहे, पण माझे हास्य आठवडाभर राहील! #TeamIndia, तू अब्जावधी हृदये अभिमानाने भरलीस. पुन्हा एकदा चॅम्पियन!” अजयच्या पोस्टने चाहत्यांना हास्याचा झटका आला.
My throat is gone from all the shouting, but my smile isn’t going anywhere all week!#TeamIndia you have made billions of hearts beat with pride tonight! CHAMPIONS once again! 🇮🇳🙌 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 8, 2026
टी-२० विश्वचषकात भारताच्या विजयाचा आनंद केवळ अजय देवगणनेच साजरा केला नाही, तर इतर बॉलिवूड स्टार्सनीही या जल्लोषात सहभाग घेतला. अजय देवगण व्यतिरिक्त, अक्षय कुमारनेही टीम इंडियाचे अभिनंदन केले. त्याने एक विनोदी पोस्ट पोस्ट केली, ज्यामध्ये संपूर्ण घर आनंदाने नाचत असल्याचे म्हटले आहे. अनेक स्टार्सनी व्हिडिओ आणि फोटो शेअर केले. आयुष्मान खुराणा म्हणाले की अहमदाबादचा शाप तुटला आहे. सनी देओल, अनुपम खेर आणि महेश बाबू सारख्या स्टार्सनीही त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल टीमचे आभार मानले. सर्वांनी लिहिले की हा विजय संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.
What a comprehensive victory!! Well done to our men in blue!!! You guys are champions and watching you on the field has made us all very proud.
Take a bow. Jai Hind! pic.twitter.com/X3Tsym3e01 — Shah Rukh Khan (@iamsrk) March 8, 2026
२०२६ च्या टी२० विश्वचषकाचा अंतिम सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. भारताने प्रथम फलंदाजीने मोठी धावसंख्या उभारली आणि नंतर उल्लेखनीय गोलंदाजी दाखवली. लोकांनी प्रत्येक चेंडू त्यांच्या टेलिव्हिजनवर लक्षपूर्वक पाहिला. न्यूझीलंडला मोठ्या फरकाने हरवून भारताने इतिहास रचला. बॉलिवूड स्टार्स घरी किंवा स्टेडियममध्ये सामना पाहत होते. त्यांच्या पोस्टवरून त्यांचे भावनिक आणि आनंदी भाव दिसून येतात. नुसरत भरुचा सारख्या अभिनेत्रींनी आनंदात नाचही केला.