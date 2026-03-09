Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ajay Devgn Joy On India T20 World Cup Win In Space Bollywood Stars Also Expressed Their Feelings

‘ओरडून माझा घसा दुखत आहे…’ भारताच्या T20 World Cup विजयावर अजय देवगणचा आनंद अवकाशात! बॉलिवूड स्टार्सनेही व्यक्त केल्या भावना

टीम इंडियाने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला मोठ्या फरकाने हरवून तिसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले. या विजयाने संपूर्ण देश आनंदित झाला आणि बॉलिवूडच्या प्रमुख स्टार्सनीही सोशल मीडियावर आपला आनंद व्यक्त केला.

Updated On: Mar 09, 2026 | 10:27 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

Bollywood actors react to India’s T20 World Cup 2026 victory : भारताच्या संघाने टी20 विश्वचषक 2026 चा फायनलचा सामना जिंकून ऐतिहासिक कामगिरी केली. टी-२० विश्वचषकात भारताच्या विजयाबद्दल बॉलिवूड स्टार्सचा उत्साह स्पष्ट दिसतो. टीम इंडियाने अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडला मोठ्या फरकाने हरवून तिसऱ्यांदा विजेतेपद पटकावले. या विजयाने संपूर्ण देश आनंदित झाला आणि बॉलिवूडच्या प्रमुख स्टार्सनीही सोशल मीडियावर आपला आनंद व्यक्त केला. विशेषतः अजय देवगणला सर्वात जास्त मजा आली.

अजय देवगणने टी२० विश्वचषक पाहिला आणि उत्साहात इतक्या जोरात ओरडला की त्याचा घसा पूर्णपणे दुखू लागला. सामन्यानंतर त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट केले, “सारखे ओरडण्याने माझा घसा दुखत आहे, पण माझे हास्य आठवडाभर राहील! #TeamIndia, तू अब्जावधी हृदये अभिमानाने भरलीस. पुन्हा एकदा चॅम्पियन!” अजयच्या पोस्टने चाहत्यांना हास्याचा झटका आला.

टी-२० विश्वचषकात भारताच्या विजयाचा आनंद केवळ अजय देवगणनेच साजरा केला नाही, तर इतर बॉलिवूड स्टार्सनीही या जल्लोषात सहभाग घेतला. अजय देवगण व्यतिरिक्त, अक्षय कुमारनेही टीम इंडियाचे अभिनंदन केले. त्याने एक विनोदी पोस्ट पोस्ट केली, ज्यामध्ये संपूर्ण घर आनंदाने नाचत असल्याचे म्हटले आहे. अनेक स्टार्सनी व्हिडिओ आणि फोटो शेअर केले. आयुष्मान खुराणा म्हणाले की अहमदाबादचा शाप तुटला आहे. सनी देओल, अनुपम खेर आणि महेश बाबू सारख्या स्टार्सनीही त्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल टीमचे आभार मानले. सर्वांनी लिहिले की हा विजय संपूर्ण देशासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.

२०२६ च्या टी२० विश्वचषकाचा अंतिम सामना अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. भारताने प्रथम फलंदाजीने मोठी धावसंख्या उभारली आणि नंतर उल्लेखनीय गोलंदाजी दाखवली. लोकांनी प्रत्येक चेंडू त्यांच्या टेलिव्हिजनवर लक्षपूर्वक पाहिला. न्यूझीलंडला मोठ्या फरकाने हरवून भारताने इतिहास रचला. बॉलिवूड स्टार्स घरी किंवा स्टेडियममध्ये सामना पाहत होते. त्यांच्या पोस्टवरून त्यांचे भावनिक आणि आनंदी भाव दिसून येतात. नुसरत भरुचा सारख्या अभिनेत्रींनी आनंदात नाचही केला.

Web Title: Ajay devgn joy on india t20 world cup win in space bollywood stars also expressed their feelings

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 10:27 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India vs New Zealand : प्रशिक्षक Gautam Gambhir च्या यशामागे कोण? विश्वचषक जिंकून फेडले ऋण, या दोघांना दिले पूर्ण श्रेय
1

India vs New Zealand : प्रशिक्षक Gautam Gambhir च्या यशामागे कोण? विश्वचषक जिंकून फेडले ऋण, या दोघांना दिले पूर्ण श्रेय

IND vs NZ : भारताकडून अंतिम सामना गमावल्यानंतर न्यूझीलंड पाकिस्तानच्या लज्जास्पद क्लबमध्ये सामील, या कलंकाने कलंकित
2

IND vs NZ : भारताकडून अंतिम सामना गमावल्यानंतर न्यूझीलंड पाकिस्तानच्या लज्जास्पद क्लबमध्ये सामील, या कलंकाने कलंकित

T20 World Cup 2026 जिंकल्यानंतर टीम इंडिया मालामाल! आयसीसीने उघडली तिजोरी, जाणून घ्या न्यूझीलंडच्या बक्षीस रकमेबद्दल
3

T20 World Cup 2026 जिंकल्यानंतर टीम इंडिया मालामाल! आयसीसीने उघडली तिजोरी, जाणून घ्या न्यूझीलंडच्या बक्षीस रकमेबद्दल

टीम इंडियाने विश्वचषक जिंकल्यानंतर MS Dhoni चा दोन वर्षानंतर Instagram वर कमबॅक! गौतम गंभीरवर केली टिप्पणी, म्हणाला – कोच साहेब…
4

टीम इंडियाने विश्वचषक जिंकल्यानंतर MS Dhoni चा दोन वर्षानंतर Instagram वर कमबॅक! गौतम गंभीरवर केली टिप्पणी, म्हणाला – कोच साहेब…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘ओरडून माझा घसा दुखत आहे…’ भारताच्या T20 World Cup विजयावर अजय देवगणचा आनंद अवकाशात! बॉलिवूड स्टार्सनेही व्यक्त केल्या भावना

‘ओरडून माझा घसा दुखत आहे…’ भारताच्या T20 World Cup विजयावर अजय देवगणचा आनंद अवकाशात! बॉलिवूड स्टार्सनेही व्यक्त केल्या भावना

Mar 09, 2026 | 10:27 AM
Bihar Crime: संतापजनक! ट्युशन शिक्षकाने केला अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार; शिक्षक फरार

Bihar Crime: संतापजनक! ट्युशन शिक्षकाने केला अल्पवयीन विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार; शिक्षक फरार

Mar 09, 2026 | 10:21 AM
कोकणी चवीचा पारंपरिक पदार्थ! कच्च्या कोवळ्या फसणापासून बनवा झणझणीत पूस भाजी, नोट करून घ्या रेसिपी

कोकणी चवीचा पारंपरिक पदार्थ! कच्च्या कोवळ्या फसणापासून बनवा झणझणीत पूस भाजी, नोट करून घ्या रेसिपी

Mar 09, 2026 | 10:16 AM
The 50: रिद्धिमा पंडितने वंशराज सिंग विरोधात केली कायदेशीर कारवाई, ऑनलाईन ट्रोलिंगचा आरोप

The 50: रिद्धिमा पंडितने वंशराज सिंग विरोधात केली कायदेशीर कारवाई, ऑनलाईन ट्रोलिंगचा आरोप

Mar 09, 2026 | 10:05 AM
Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Kalashtami 2026: 11 की 12 मार्च कधी आहे कालाष्टमी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Mar 09, 2026 | 10:00 AM
Osaman Hadi Muder : बांगलादेशी विद्यार्थी नेता उस्मान हादीचे मारेकरी जेरबंद; भारतात लपून बसले होते आरोपी?

Osaman Hadi Muder : बांगलादेशी विद्यार्थी नेता उस्मान हादीचे मारेकरी जेरबंद; भारतात लपून बसले होते आरोपी?

Mar 09, 2026 | 09:55 AM
Today’s Share Market: इराण-इस्रायल तणावाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी पडझड; सेन्सेक्स १,८६२ अंकांनी घसरला 

Today’s Share Market: इराण-इस्रायल तणावाचा फटका! शेअर बाजारात मोठी पडझड; सेन्सेक्स १,८६२ अंकांनी घसरला 

Mar 09, 2026 | 09:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM