IND vs WI सामन्याआधी आकडेवारीवर टाका नजर! आकडे पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का…कोणाचं पारडं जड?

१ मार्च रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर एक महत्त्वाचा सामना होणार आहे. जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित करेल. 'मेन इन ब्लू' आणि 'मरून आर्मी' या स्पर्धेच्या इतिहासात चार वेळा आमनेसामने आले आहेत.

Updated On: Feb 28, 2026 | 02:52 PM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

India vs West Indies head-to-head T20 World Cup : भारत आणि वेस्ट इंडिजमध्ये एक समान वैशिष्ट्य आहे: दोघेही दोन वेळा टी-२० वर्ल्ड कप विजेते आहेत. १ मार्च रोजी कोलकाता येथील ईडन गार्डन्सवर एक महत्त्वाचा सामना होणार आहे. जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश निश्चित करेल. ‘मेन इन ब्लू’ आणि ‘मरून आर्मी’ या स्पर्धेच्या इतिहासात चार वेळा आमनेसामने आले आहेत. चला प्रत्येक हेड-टू-हेड सामन्याचे निकाल पाहूया.

मागील सर्व टी२० विश्वचषकांमध्ये समोरासमोरील निकाल

२००९ च्या इंग्लंडमधील टी-२० विश्वचषकात भारत आणि वेस्ट इंडिज पहिल्यांदा आमनेसामने आले होते. हा सामना सुपर ८ टप्प्यात ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर झाला. प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियाने २० षटकांत ७ बाद १५३ धावा केल्या. तथापि, कॅरिबियन संघाने आरामात लक्ष्य गाठले आणि ७ विकेट्स शिल्लक असताना १९.४ षटकांतच लक्ष्य गाठले. या पराभवामुळे भारताच्या स्पर्धेत पुढे जाण्याच्या संधींना मोठा धक्का बसला.

IND W vs AUS W : भारतीय संघ क्लीन स्वीप होण्यापासून ऑस्ट्रेलियाला रोखणार का? टीम इंडियासमोर असणार कांगारूचे मोठे आव्हान

२०१० च्या वेस्ट इंडिजमध्ये झालेल्या टी२० विश्वचषकाच्या सुपर ८ टप्प्यात दोन्ही संघ पुन्हा आमनेसामने आले. यावेळी, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या कॅरिबियन संघाने मधल्या फळीच्या चांगल्या योगदानामुळे १६९/९ अशी कठीण धावसंख्या उभारली. वरच्या फळीच्या प्रयत्नांना न जुमानता, भारताला प्रत्युत्तरात संघर्ष करावा लागला. कडक गोलंदाजी आणि नियमित पडणाऱ्या विकेटमुळे भारताची धावसंख्या १५५/९ झाली, ज्यामुळे त्यांना १४ धावांनी पराभव पत्करावा लागला. हा पराभव पुन्हा एकदा स्पर्धेच्या क्रमवारीत भारतासाठी महागडा ठरला.

२०१४ च्या टी२० विश्वचषकातील T20 सामन्यात बांगलादेशातील मिरपूर येथे भारताने कामगिरी उलथवून टाकली. वेस्ट इंडिज २० षटकांत फक्त १२९/७ धावाच करू शकला. भारताने या छोट्या धावसंख्येचा आत्मविश्वासाने पाठलाग केला आणि पाच चेंडू शिल्लक असताना १३०/२ अशी मजल मारली. विराट कोहलीच्या संयमी खेळीमुळे भारताने सात विकेटने सहज विजय मिळवला.

या दोन्ही संघांमधील सर्वात रोमांचक सामना २०१६ च्या टी२० विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत झाला. कोहलीच्या नाबाद ८९ धावांच्या खेळीच्या जोरावर भारताने २ बाद १९२ धावा केल्या. तथापि, लेंडल सिमन्स आणि आंद्रे रसेल यांच्या नेतृत्वाखालील वेस्ट इंडिजने शानदार पाठलाग केला. विंडीजने ७ विकेट्सने विजय मिळवला आणि नंतर अंतिम सामन्यात त्यांचा दुसरा टी२० विश्वचषक विजेतेपद जिंकला.

Feb 28, 2026 | 02:52 PM

