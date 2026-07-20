सोमवार, 20 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • No Recognition Of Israel Malaysia Will Not Recognize Israel And Will Deport Any Israeli Citizens Found In The Country Says The Malaysian Prime Minister

No Recognition To Israel: इस्रायलला मान्यता नाही; इस्रायली नागरिक सापडल्यास हद्दपार करू : मलेशियाचे पंतप्रधान

Updated On: Jul 20, 2026 | 08:43 PM IST
जाहिरात
सारांश

मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी इस्रायलला मलेशियाकडून कोणतीही राजनैतिक मान्यता नसल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले आहे. तसेच, मलेशियाच्या कायद्यांचे उल्लंघन करून देशात आढळणाऱ्या इस्रायली नागरिकांवर कारवाई करून आवश्यक असल्यास त्यांना हद्दपार केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांनी इस्रायलविरोधातील आपल्या सरकारची भूमिका पुन्हा एकदा ठामपणे मांडत मोठे विधान केले आहे. इस्रायलला मलेशियाकडून कोणतीही अधिकृत राजनैतिक मान्यता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मलेशियाच्या कायद्यांचे उल्लंघन करून किंवा परवानगीशिवाय देशात प्रवेश करणारे इस्रायली नागरिक आढळल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करून आवश्यक असल्यास त्यांना देशाबाहेर हद्दपार केले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.

अन्वर इब्राहिम यांनी सांगितले की, मलेशियाचे परराष्ट्र धोरण अनेक वर्षांपासून पॅलेस्टाईनच्या समर्थनावर आधारित आहे. गाझामधील सुरू असलेल्या संघर्षात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांचे जीव जात असून, मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा परिस्थितीत इस्रायलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पॅलेस्टिनी जनतेला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्राचा अधिकार मिळावा, हीच मलेशियाची सातत्यपूर्ण भूमिका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

Malaysia Fire : मध्यरात्री गाव पेटलं अन्…. मलेशियात आगीचे तांडव; एका रात्रीत २०० हून अधिक घरे जळून खाक, थरारक VIDEO

सध्या मलेशिया आणि इस्रायल यांच्यात कोणतेही अधिकृत राजनैतिक संबंध नाहीत. इस्रायली पासपोर्टधारकांच्या प्रवेशावरही कठोर निर्बंध आहेत. केवळ विशेष परिस्थितीत आणि संबंधित सरकारी परवानगीनंतरच प्रवेश दिला जाऊ शकतो. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास इमिग्रेशन कायद्यांनुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

गाझा युद्ध सुरू झाल्यानंतर मलेशियाने अनेकदा पॅलेस्टाईनच्या समर्थनार्थ भूमिका घेतली आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह विविध आंतरराष्ट्रीय मंचांवर युद्धविराम, मानवतावादी मदत आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या संरक्षणाची मागणी मलेशियाने सातत्याने केली आहे. अन्वर इब्राहिम यांच्या ताज्या वक्तव्याचे काही इस्लामिक देशांनी स्वागत केले असून, इस्रायल समर्थक गटांकडून त्यावर टीका करण्यात आली आहे.

‘Thank You पाकिस्तान…’, US Iran Ceasefire वर ब्रिटनने शाहबाज यांचे मानले आभार; जाणून घ्या मलेशिया-ऑस्ट्रेलियाने काय म्हटले?

विश्लेषकांच्या मते, या विधानामुळे मलेशियाच्या परराष्ट्र धोरणात कोणताही नवा बदल झालेला नसून, इस्रायलबाबतची जुनीच भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट करण्यात आली आहे. मात्र, पश्चिम आशियातील वाढता तणाव, गाझामधील परिस्थिती आणि विविध देशांच्या बदलत्या भूमिका लक्षात घेता या वक्तव्याचे राजनैतिक परिणाम भविष्यात अधिक ठळकपणे दिसू शकतात. त्यामुळे या घडामोडीकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले असून, पुढील काही दिवसांत विविध देशांकडून यावर अधिकृत प्रतिक्रिया येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Web Title: No recognition of israel malaysia will not recognize israel and will deport any israeli citizens found in the country says the malaysian prime minister

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 20, 2026 | 08:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

#WorldNews: इस्रायलच्या सैन्य मदतीवर अमेरिकेच्या संसदेत ऐतिहासिक विद्रोह , उपराष्ट्रपती व्हान्स संतापले
1

#WorldNews: इस्रायलच्या सैन्य मदतीवर अमेरिकेच्या संसदेत ऐतिहासिक विद्रोह , उपराष्ट्रपती व्हान्स संतापले

Ahmadinejad Mossad Agent: शतकातील सर्वात मोठा गद्दार? इराणला अण्वस्त्रांचे स्वप्न दाखवणारा नेताच निघाला इस्रायलचा हस्तक
2

Ahmadinejad Mossad Agent: शतकातील सर्वात मोठा गद्दार? इराणला अण्वस्त्रांचे स्वप्न दाखवणारा नेताच निघाला इस्रायलचा हस्तक

इस्रायलची ३.३ अरब डॉलर ची सैन्य रसद धोक्यात ,अमेरिकन संसदेत हिंदू संसदपटटू रो खन्ना यांनी मांडला विरोध प्रस्ताव
3

इस्रायलची ३.३ अरब डॉलर ची सैन्य रसद धोक्यात ,अमेरिकन संसदेत हिंदू संसदपटटू रो खन्ना यांनी मांडला विरोध प्रस्ताव

अखेर इज्राइल मधल्या निवडणुका जाहीर, २७ ऑक्टोबरला नेतन्याहू यांचे भविष्य ठरणार, काय आहेत महत्वाचे मुद्दे?
4

अखेर इज्राइल मधल्या निवडणुका जाहीर, २७ ऑक्टोबरला नेतन्याहू यांचे भविष्य ठरणार, काय आहेत महत्वाचे मुद्दे?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
No Recognition To Israel: इस्रायलला मान्यता नाही; इस्रायली नागरिक सापडल्यास हद्दपार करू : मलेशियाचे पंतप्रधान

No Recognition To Israel: इस्रायलला मान्यता नाही; इस्रायली नागरिक सापडल्यास हद्दपार करू : मलेशियाचे पंतप्रधान

Jul 20, 2026 | 08:43 PM
Triumph: ट्रायम्फच्या इतिहासातील टॉप 5 लिमिटेड एडिशन बाईक्स! काही मोजके मास्टरपीस जे नशीबवान घेऊन गेले!

Triumph: ट्रायम्फच्या इतिहासातील टॉप 5 लिमिटेड एडिशन बाईक्स! काही मोजके मास्टरपीस जे नशीबवान घेऊन गेले!

Jul 20, 2026 | 08:38 PM
Rahul Gandhi on Central Goverment: ‘विद्यार्थी रस्त्यावर, पेपर लीकचे गुन्हेगार मोकाट’; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर घणाघात

Rahul Gandhi on Central Goverment: ‘विद्यार्थी रस्त्यावर, पेपर लीकचे गुन्हेगार मोकाट’; राहुल गांधींचा केंद्र सरकारवर घणाघात

Jul 20, 2026 | 08:32 PM
Rohit Sharma – मी अजून संपलेलो नाही’अजून लढायचंय !

Rohit Sharma – मी अजून संपलेलो नाही’अजून लढायचंय !

Jul 20, 2026 | 08:24 PM
High BP: फक्त मोठ्यांनाच नाही! लहान मुलांनाही होऊ शकतो हाय ब्लड प्रेशर, जाणून घ्या कारणे

High BP: फक्त मोठ्यांनाच नाही! लहान मुलांनाही होऊ शकतो हाय ब्लड प्रेशर, जाणून घ्या कारणे

Jul 20, 2026 | 08:23 PM
Pune Rain Alert: ओढ ही पावसाची! महाराष्ट्रात पावसासाठी पोषक वातावरण; पुण्यात काही दिवस…

Pune Rain Alert: ओढ ही पावसाची! महाराष्ट्रात पावसासाठी पोषक वातावरण; पुण्यात काही दिवस…

Jul 20, 2026 | 08:06 PM
Health Tips: 30 दिवस फक्त सॅलड खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात? जाणून घ्या

Health Tips: 30 दिवस फक्त सॅलड खाल्ल्यास शरीरात काय बदल होतात? जाणून घ्या

Jul 20, 2026 | 08:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Kalyan: ‘दृश्यम’ स्टाईल प्रियकराची हत्या, फ्लॅटमध्ये सडलेला मृतदेह अन् घरमालकाला दिला व्हॉईस मेसेज

Jul 20, 2026 | 03:38 PM
NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

NEET पेपरफुटीविरोधात कर्जत पेटलं! धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी विद्यार्थ्यांचा एल्गार !

Jul 20, 2026 | 03:35 PM
Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jaykumar Gore Bullet : सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे थेट बुलेटवरून विठ्ठल दर्शन रांगेत!

Jul 19, 2026 | 03:23 PM
Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Sangli स्मार्ट मीटर बदला, अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन! हभप तुकाराम बाबा महाराजांचा महावितरणला थेट इशारा

Jul 19, 2026 | 03:16 PM
Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Akola: रेल्वेच्या कामामुळे ३०० एकर शेती पाण्याखाली! हिवरखेडमध्ये संतप्त शेतकऱ्यांचे ‘जलसमाधी’ आंदोलन

Jul 18, 2026 | 03:34 PM
AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

AHILYANAGAR : विद्यार्थी आंदोलन दडपण्यासाठी सरकारकडून दडपशाही, किरण काळेंचा गंभीर आरोप

Jul 18, 2026 | 03:29 PM
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा