Iran Protest : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! 500 हून अधिक आंदोलकांचा बळी, खामेनेई सरकारविरोधात जनक्षोभ 

Iran Protest against Khamenei Regime: इराणमध्ये सध्या खामेनेई सरकारविरोधातील आंदोलनाने तीव्र रुप घेतले आहे. या आंदोलनात सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार करण्यात आला आहे. यामुळे लोकांमध्ये तीव्र आक्रोश निर्माण झाला आहे.

Updated On: Jan 12, 2026 | 10:17 AM
Iran Protest

Iran Protest : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! 500 हून अधिक आंदोलकांचा बळी, खामेनेई सरकारविरोधात जनक्षोम (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • इराणमधील आंदोलनात आतापर्यंत ५०० हून अधिक लोकांचा बळी
  • परिस्थिती लपवण्यासाठी १० हजारहून लोकांना अटक
  • सरकारविरोधात वाढला नागरिकांचा संताप
Iran Protest News in Marathi : तेहरान : इराणमध्ये खामेनेई सरकारविरोधात जनतेमध्ये तीव्र आक्रोश वाढला आहे. सरकारने सुरक्षा दलांना दिलेल्या कठोर कारवाईच्या आदेशात आतापर्यंत ५०० हून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. यामुळे आंदोलन तीव्र पेटले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून इराणची राजधानी तेहरानसह अनेक शहरांमध्ये वाढती महागाई, बेरोजगारी विरोधात आंदोलन सुरु होते. दरम्यान या आंदोलनावर कारवाईचे आदेश दिल्याने हे सत्तापालाटात रुपांतरित झाले आहे. यामुळे खामेनेई सरकारचा अंत लवकरच असल्याचे चर्चांणा उधाण आहे.

Iran US Conflict : इराणची ‘डेथ वॉरंट’ घोषणा; अमेरिका आणि इस्रायल ‘हिट लिस्ट’वर; मध्यपूर्वेत युद्धजन्य हालचालींना वेग

मीडिया रिपोर्टनुसार, सुरक्षा दलांच्या अमानुष गोळीबारात ५३८ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. सर्वत्र मृतदेह अस्थाव्यस्थ पडले आहे. रुग्णालयातही मृतदेह ठेवण्यासा जागा नाही. मानवाधिका संघटनांच्या मचे, मृतांचा आकडा वाढण्याची शक्यता आहे. याच वेळी अनेक आंदोलकांना अटकही करण्यात आली आहे. आतापर्यंत १० हजाराहून अधिक लोकांना सुरक्षा दलांना ताब्यात घेतले आहे. त्यांना अज्ञात ठिकाणी ठेवण्यात आले आहे.

तसेच याच वेळी इराणमध्ये इंटरनेट सेवाही बंदी करण्यात आल्या आहेत. ८ जानेवारी २०२६ पासून संपूर्ण देशभरात इंटनेट आणि फोन सुविधांवर बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे देशांतर्गत घडणाऱ्या घटनांबाबत स्पष्ट माहिती मिळणे कठीण झाले आहे. परंतु सोशल मीडियावर सुरक्षा दलांच्या आंदोलकांवरील गोळीबाराचे काही व्हिडिओ पाहायला मिळत आहे. हे व्हिडिओ पाहून अनेकांचा थरकाप उडाला आहे.

खामेनेई सरकारचा अमेरिका आणि इस्रायलवर आरोप

दरम्यान इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझाश्कियान यांनी इराणमधील हिंसक परिस्थितीसाठी अमेरिका आणि इस्रायलला जबाबदार धरले आहे. पेझाश्कियान यांनी इस्रायल आणि अमेरिकेवर अराजकता पसरवल्याचा आरोप केला आहे. अमेरिकेने दहशतवाद्यांना फूस लावली असल्याचे इराणच्या सरकारचे म्हणणे आहे. इराणच्या संसदेने म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने त्यांच्याविरोधात कोणत्याही प्रकारची लष्करी कारवाई करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांचे सैन्य अमेरिकन तळ आणि इस्रायलला उद्ध्वस्त करुन टाकेल.

तर दुसरीकडे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणमधील आंदोलकांना उघडपणे समर्थन केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, इराणच्या जनतेला स्वातंत्र हवे आहे आणि त्यांना मदत करण्यासाठी अमेरिका तयार आहे. तसेच इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी इराणमधील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष असल्याचे म्हटले आहे.

Iran Protest : इराणमध्ये राजेशाहीचे संकेत? सिंह आणि सुर्यच्या चिन्हांकित जुना ध्वज पुन्हा फडकला

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इराणमध्ये का सुरु आहे हिंसाचार?

    Ans: सध्या इराणच्या जनते खामेनेई सरकाविरोधात तीव्र आंदोलन पुकारले आहे. सरकारच्या कठोर धोरणांविरोधा, वाढत्या महागाईविरोधात लोक रस्त्यांवर उतरले आहे. या आंदोलकांना दाबण्यासाठी सरकार लष्करी बळाचा वापर करत आहे. यामुळे जनतेत आक्रोश वाढत आहे. तसेच सुरक्षा दलांकडून भीषण गोळीबार केला जात आहे.

  • Que: इराणमध्ये सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात आतापर्यंत किती जणांचा बळी गेला?

    Ans: इराणमध्ये सुरक्षा दलांच्या गोळीबारात आतापर्यंत ५३८ लोकांचा बळी गेला आहे.

  • Que: इराणमधील आंदोलनावर ट्रम्प यांनी काय प्रतिक्रिया दिली आहे?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या आंदोलकांना उघडपणे पाठिंबा दिला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, इराणच्या जनतेला स्वातंत्र हवे आहे आणि त्यासाठी अमेरिका त्यांच्या पाठीशी आहे.

Published On: Jan 12, 2026 | 09:24 AM

