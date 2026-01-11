Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Iran Protesters Pulled Down National Flag From Iranian Embassy In London

Iran Protest : इराणमध्ये राजेशाहीचे संकेत? सिंह आणि सुर्यच्या चिन्हांकित जुना ध्वज पुन्हा फडकला

Iran Protest : इराणमध्ये खामेनेई सरकारविरोधी तीव्र आंदोलन उफाळले आहे. हजारो नागरिक रस्त्यावर सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. दरम्यान या आंदोलनाचे पडसाद लंडनमध्येही पाहायला मिळत आहेत.

Updated On: Jan 11, 2026 | 02:29 PM
Iran Protest

Iran Protest : इराणमध्ये राजेशाहीचे संकेत? सिंह आणि सुर्यच्या चिन्हांकित जुना ध्वज पुन्हा फडकला (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इराणमध्ये राजेशाहीचे संकेत?
  • निदर्शकांनी इस्लामिक ध्वज हटवत फडकवला जुना सिंह आणि सुर्यच्या चिन्हांकित ध्व
  • लंडनच्या इराणी दूतावास आणि एक्सवरील अधिकृत हॅंडलवर बदलाव
Iran Protest News in Marathi : तेहरान : इराणमध्ये खामेनेई सरकारविरोधात जनाक्रोश वाढत चालला आहे. गेल्या डिसेंबर २०२५ पासून इराणमध्ये आंदोलन सुरु आहे. परिस्थिती अत्यंत बिघडत चालली आहे. हजारो लोक रस्त्यावर उतरले आहे. इराणच्या इस्लामिक राजवटीविरोधात तीव्र घोषणाबाजी सुरु असून सर्वत्र जाळपोळ सुरु आहे. दरम्यान याचे पडसाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील उमटू लागले आहेत.

व्हेनेझुएलानंतर इराणमध्ये सत्तापालट? डोनाल्ड ट्रम्पकडून तेहरानमध्ये लष्करी कारवाईचे संकेत

इस्लामिक राजवटीचा होणार अंत?

मिळालेल्या माहितीनुसार, लंडनमध्ये इराण समर्थकांनी इराणी दूतावासाबाहेरी इस्लामिक राजवटीचा ध्वज हटवला आहे. त्याच्या जागी इस्लामिक क्रांतीपूर्वीचा इराणचा सिंह आणि सूर्याचे चिन्ह असलेल्या ध्वज फडकवण्यात आला आहे. याचा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. तसेच सोशल मीडिया हँडल एक्सवरही इराणी ध्वज दिसू लागले आहेत. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठी खळबळ उडाल आहे. तज्ज्ञांच्या मते हा इस्लामिक राजवटीच्या अंताचा इशारा आहे. इराणमध्ये सध्या तीव्र आंदोलन सुरु आहे.

काय आहे सिंह आणि सूर्यच्या ध्वजाचा अर्थ

  • इराणच्या इस्लामिक राजवटीच्या ध्वजाच्या ठिकाणी आता इ.स पूर्व १९७९ मधील राजेशाहीशी संबंधित ध्वज फडकवण्यात आला आहे. या ध्वजावर लाल, पांढरा, हिरवा रंगाच्या तीन पट्ट्या आणि मध्यभागी सिंह व सूर्याचे चिन्ह आहे.
  • मिळालेल्या माहितीनुसार, हा ध्वज ३००० वर्षाहून अधिक जुना आहे. या चिन्हात इराणची शक्ती सिंह, धैर्य आणि ओळख दर्शविण्यात आली आहे. तर सूर्य हा प्राचीन संस्कृती आणि श्रद्धांशी सहमत आहे.
  • राजेशाहीच्या अंतापूर्वी हा ध्वज इराणमध्ये फडकवला जायचा.
  • अश्कानियन आणि ससानियन राजवंशापासून ते सफाविद, अफशरी आणि काजारच्या राजेशाही काळात हा ध्वज वापरला गेला. कलांतरा युद्धाच्या काळात यामध्ये सिंहाच्या हातात एक तलवारही जोडली गेली. ती शौर्याचे आणि शक्तीचे प्रतीक मानली जायची.
  • परंतु १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनतर हा ध्वज हटवण्यात येऊन प्रजासत्ताक ध्वज स्वीकारण्यात आला.

इस्लामिक क्रातींचा प्रजासत्ताक ध्वज

  • १९७९ मध्ये शाह मोहम्मद रझा पहलवी यांच्या राजेशाही अंत झाल्यानंतर अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या नेतृत्त्वाखाली इराणची सत्ता आली.
  • खामेनेईंनी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराणची स्थापना करत ध्वजातून सिंह आणि सूर्याचे चिन्ह हटवण्यात आले. हा ना प्रजासत्ताक ध्वज १९८० मध्ये अधिकृतपणे स्वीकारण्यात आला.
  • यात वर हिरवा शहीदतेचे , मध्यभागी पांढरा शांतीचे आणि तळाशी लाल बलिदानाचे, युद्धात सांडलेल्या रक्ताचे प्रतीक मानला केला. इस्लामिक विचारांशी जोडला गेला.
  • तसेच हिरव्या आणि लाल पट्यावर “अल्लाहू अकबर कुफिक लिपीत २२ वेळा लिहिण्यात आले.

इराणमधी सध्य परिस्थिती

सध्या इराणमध्ये प्रचंड अस्थिरता वाढत चालली आहे. लोक सराकारविरोधी घोषणा देत जाळपोळ करत आहे. तसेच सरकारनेही सुरक्षा दलांना कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहे. यामध्ये गोळीबारात अनेकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेकजण जखमी झाले आहेत. यामुळे जनतेचा तीव्र आक्रोश वाढत आहे. लोक राजेशाही काळातील ध्वज फडकवत इस्लामिक राजवटीला विरोध करत आहे. याला राजेशाही समर्थकांचा पाठिंबाही मिळत आहे. यामुळे इराणध्ये पुन्हा राजेशाही स्थापन होऊन इस्लामिक राजवटीच्या अंताचे संकेत मिळत आहेत.

इराणमध्ये नरसंहार! खामेनेईंच्या आदेशानंतर सुरक्षा दलांचा आंदोलकांवर भीषण गोळीबार, हजोरांच्या अंत?

Web Title: Iran protesters pulled down national flag from iranian embassy in london

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 02:29 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन
1

Trump Greenland Strategy : ट्रम्पचा नवा रिअल इस्टेट जुगार! ग्रीनलँड विकत घेण्यासाठी पेरले शेकडो गुप्तहेर, काय आहे नेमका प्लॅन

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा
2

Trade-War 2026: ट्रम्पना भारताची चपराक! अमेरिकन डाळींवर लावला 30% आयात शुल्क; अमेरिकन सिनेटर्सचा व्हाईट हाऊसमध्ये आरडाओरडा

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार
3

Greenland Controversy : ग्रीनलँडसाठी ट्रम्पची पुन्हा दादागिरी! विरोध करणाऱ्यांवर टॅरिफची तलवार

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL
4

हिंदूंना वोट देणं हराम… बांगलदेशात निवडणुकीपूर्वी मौलवींचे चिथावणीखोर विधान, VIDEO VIRAL

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

सकाळसकाळी तोंडाचा बदलतो आकार? फुगलेल्या तोंडाला फ्रेश करण्यासाठी हे घ्या उपाय

Jan 18, 2026 | 04:15 AM
‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

‘मांजा हटवा अन् जीव वाचवा! चायनीज मांजा ठरतोय मृत्यूचा सापळा; पुण्यात ‘विद्या प्रमाण रेस्क्यू अभियान’

Jan 18, 2026 | 02:35 AM
जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

जत शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, घाणीचे साम्राज्य; नागरिकांचा संताप

Jan 18, 2026 | 12:30 AM
फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

फुल चार्जवर 810 KM रेंज! पहिल्यांदाच Google Gemini AI सह सुसज्ज असणारी EV ‘या’ दिवशी होणार सादर

Jan 17, 2026 | 10:11 PM
व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर राज ठाकरेंबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट अन् पुढच्याच क्षणी घडलं असं काही… कोपरखैरणेत मोठा राडा! Video Viral

Jan 17, 2026 | 09:39 PM
Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Maharashtra Politics: भाजपचा ‘दादां’ना मोठा धक्का; महापालिका संपताच थेट…

Jan 17, 2026 | 09:29 PM
DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

DC vs RCB WPL 2026 LIVE : RCB ने दिल्ली कॅपिटल्सच्या 166 धावांवर रोखले! मानधना आर्मीसमोर 167 धावांचे लक्ष्य; शफाली चमकली

Jan 17, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM