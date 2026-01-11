Iran US Conflict : इराणची ‘डेथ वॉरंट’ घोषणा; अमेरिका आणि इस्रायल ‘हिट लिस्ट’वर; मध्यपूर्वेत युद्धजन्य हालचालींना वेग

Iran US war news January 2026 : जागतिक राजकारण सध्या एका मोठ्या युद्धाच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहे. इराणमध्ये (Iran) सुरू असलेल्या अंतर्गत उठावांना अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पाठिंबा दिल्याने इराण संतप्त झाला आहे. रविवारी इराणच्या संसदेत (Majlis) अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला. संसदेचे सभापती मोहम्मद बाघेर कालिबाफ यांनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले की, जर अमेरिकेने इराणच्या सार्वभौमत्वाला धक्का लावला, तर मध्यपूर्वेतील सर्व अमेरिकन लष्करी तळ आणि इस्रायलला याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.
सभापती कालिबाफ यांचे भाषण सुरू असतानाच अनेक इराणी खासदारांनी व्यासपीठावर धाव घेत “Death to America” (अमेरिकेचा मृत्यू) अशा घोषणा दिल्या. कालिबाफ यांनी स्पष्ट केले की, इराण आता केवळ बचावात्मक पवित्रा घेणार नाही, तर कोणत्याही हल्ल्याला आक्रमक उत्तर दिले जाईल. त्यांनी इस्रायलचा उल्लेख ‘अमेरिकेचा प्रादेशिक हस्तक’ असा करत, इस्रायलमधील महत्त्वाची ठिकाणे इराणच्या क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात असल्याचे सूचित केले आहे.
काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेने व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. ट्रम्प यांनी जाहीर केले आहे की, “जर इराण सरकारने आपल्याच नागरिकांवर गोळीबार केला, तर अमेरिका शांत बसणार नाही.” पेंटागॉनच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ट्रम्प यांना इराणमधील लष्करी लक्ष्यांची आणि संभाव्य हवाई हल्ल्यांच्या पर्यायांची माहिती दिली आहे. या हालचालींमुळे इराणला भीती आहे की अमेरिका त्यांच्यावर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ किंवा मोठी लष्करी कारवाई करू शकते.
या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू आणि अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्यात शनिवारी फोनवरून प्रदीर्घ चर्चा झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराणमध्ये अमेरिकेने हस्तक्षेप केल्यास इस्रायलवर होणाऱ्या संभाव्य हल्ल्यांना कसे थोपवायचे, यावर या बैठकीत रणनीती ठरवण्यात आली. इस्रायलने आधीच आपली ‘आयर्न डोम’ आणि ‘ॲरो’ ही क्षेपणास्त्र विरोधी यंत्रणा हाय अलर्टवर ठेवली आहे.
एकीकडे इराणशी युद्धजन्य परिस्थिती असताना, ट्रम्प यांनी अमेरिकन सैन्याला ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्यासाठी ‘आकस्मिक योजना’ (Contingency Plans) तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र, याला अमेरिकन लष्करी नेतृत्वाकडून विरोध होत आहे. ग्रीनलँडसारख्या मित्र राष्ट्राच्या (डेन्मार्क) भूमीवर लष्करी बळाचा वापर करणे जागतिक राजनैतिकदृष्ट्या आत्मघातकी ठरू शकते, असे मत लष्करी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. तरीही ट्रम्प आपल्या ‘डॉन-रो डॉक्ट्रीन’वर ठाम असल्याने जगातील लष्करी समीकरणे वेगाने बदलत आहेत.
Ans: इराण इस्रायलला अमेरिकेचा सर्वात मोठा मित्र मानतो. अमेरिकेने हल्ला केल्यास इस्रायलवर प्रतिहल्ला करून इराण अमेरिकेवर दबाव आणू इच्छितो.
Ans: इराणमधील वाढती निदर्शने आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन हे कारण देऊन ट्रम्प तिथे आपली सत्ता आणि प्रभाव वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
Ans: इस्रायल स्वतःहून युद्ध सुरू करण्याच्या तयारीत नाही, मात्र अमेरिकेच्या कारवाईमुळे इराणकडून होणाऱ्या कोणत्याही हल्ल्याचा प्रतिकार करण्यासाठी सज्ज आहे.