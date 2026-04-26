Sangali News : शिष्यवृत्ती परिक्षेसाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज; चौथीसाठी 141 तर सातवीसाठी 104केंद्रे

विद्यार्थी परीक्षेला बसणार
66 जिल्ह्यातील इयत्ता चौथी व सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षा पारदर्शक, शिस्तबद्ध आणि निर्भळ वातावरणात पार पाडण्यासाठी प्रशासनाने सर्व आवश्यक नियोजन पूर्ण केले आहे. प्रत्येक केंद्रावर आवश्यक मनुष्यबळ, सुविधा आणि पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. तसेच पर्यवेक्षकांची बदल्या करून पारदर्शकतेवर विशेष भर दिला आहे. विद्यार्थी निर्धास्तपणे परीक्षा द्यावी, तसेच पालकांनीही प्रशासनास सहकार्य करावे,”
मोहन गायकवाड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सांगली
झेडपी स्तरावरून व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा आणि मार्गदर्शन
परीक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ तैनात करण्यात आले असून, चौथीसाठी 141केंद्र संचालक, 1 उपकेंद्र संचालक, 1097 पर्यवेक्षक, 289 सेवक असे एकूण 1528 कर्मचारी कार्यरत असतील, तर सातवीसाठी 104केंद्र संचालक,2 उपकेंद्र संचालक, 750 पर्यवेक्षक, 199 सेवक असे एकूण 1055 कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.पूर्वी काही काळ बंद असलेल्या इयत्तांसाठी यंदा पुन्हा परीक्षा सुरू होत असल्याने प्रशासनाने विशेष दक्षता घेतली आहे. जिल्हा परिषद स्तरावरून व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा घेऊन आवश्यक मार्गदर्शन करण्यात आले.सर्व केंद्रांवर पोलीस बंदोबस्त, आवश्यक सुविधा व मनुष्यबळाची खातरजमा करण्यात आली आहे. पारदर्शकतेसाठी पर्यवेक्षकांचे केंद्र बदलून नियुक्ती करण्यात आली असून, जिल्हा व तालुका स्तरावर बैठ्या व फिरत्या पथकांद्वारे तपासणीचे नियोजन करण्यात आले आहे.