भाजप संघटनेत मोठे फेरबदल; पंजाब, हरियाणासह ‘या’ चार राज्यांतील प्रदेशाध्यक्ष बदलले

नवी दिल्ली : गेल्या काही दिवसांपासून राजकारणात विविध घडामोडी घडत आहेत. त्यातच आता भाजपने चार राज्यांतील प्रदेशाध्यक्ष बदलाची घोषणा केली. राजधानी दिल्लीत केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा यांची प्रदेशाध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. याशिवाय, हरियाणात अर्चना गुप्ता, पंजाबमध्ये केवल सिंग ढिल्लन आणि त्रिपुरामध्ये अभिषेक देबरॉय यांची प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली.
भाजपने संघटनेत अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले आहेत. त्यातच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन यांनी केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांची भाजप दिल्ली प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. त्यांची नियुक्ती तात्काळ प्रभावाने लागू होईल. हर्ष मल्होत्रा हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि दिल्लीचे खासदार आहेत. ते सध्या केंद्र सरकारमध्ये मंत्रिपदावर आहेत. संघटनात्मक राजकारणात दीर्घकाळापासून सक्रिय असलेल्या मल्होत्रा यांनी दिल्ली भाजपमध्ये अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. जनसंपर्क, संघटनात्मक क्षमता आणि विकासविषयक बाबींमधील त्यांच्या सक्रिय भूमिकेसाठी ते ओळखले जातात.
दरम्यान, डॉ. अर्चना गुप्ता यांची हरियाणाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. डॉ. अर्चना गुप्ता या हरियाणातील भाजपच्या एक सक्रिय नेत्या आहेत. संघटनात्मक राजकारणावर त्यांची मजबूत पकड असल्याचे मानले जाते. त्यांनी पक्षात अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या असून, महिला नेतृत्व मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. प्रदेशाध्यक्ष झाल्यानंतर त्या संघटनेचा विस्तार करतील आणि कार्यकर्त्यांना अधिक सक्षम करतील अशी अपेक्षा आहे.
पंजाब भाजपचे नवे प्रदेशाध्यक्ष कोण?
केवल सिंग ढिल्लन हे बरनाला मतदारसंघातून दोन वेळा आमदार राहिले आहेत. त्यांनी २०२२ ची संगरूर लोकसभा पोटनिवडणूक आणि २०२४ ची बरनाला विधानसभा पोटनिवडणूक भाजपच्या तिकिटावर लढवली होती. ढिल्लन हे देश आणि पंजाब या दोन्ही ठिकाणी एक प्रमुख उद्योगपती आहेत. ते कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या जवळचे असून, बरनालाच्या लोकांमध्ये ते एक विकासक म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी नेहमीच विकासाचे समर्थन केले आहे आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी कधीही वादग्रस्त राजकारण केले नाही.
अभिषेक देबरॉय यांच्याकडे त्रिपुरा भाजपचा कार्यभार
अभिषेक देबरॉय हे त्रिपुरा भाजपचे एक सक्रिय नेते आहेत, ज्यांची आता पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाली आहे. ते बऱ्याच काळापासून संघटनेत कार्यरत असून त्यांनी पक्षाच्या विविध प्रचार मोहिमांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पक्षनेत्याला अपेक्षा आहे की ते संघटना मजबूत करतील आणि त्रिपुरामध्ये पक्षाला बळकटी देण्याचे काम करतील.
