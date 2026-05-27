PM Modi Appeal: देशात भीषण उष्णतेचा हाहाकार! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नागरिकांना भावुक आवाहन, म्हणाले….

Updated On: May 27, 2026 | 03:37 PM IST
सारांश

PM Narendra Modi: देशातील वाढत्या तापमानाचा आणि भीषण उष्णतेचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. दुपारचे ऊन टाळणे आणि पशू-पक्ष्यांसाठी पाणी ठेवण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे नागरिकांना भावुक आवाहन, म्हणाले.... (Photo Credit- X)

PM Modi Appeal to citizens: देशाच्या अनेक भागांत वाढते तापमान आणि कडाक्याच्या उन्हामुळे लोकांचे जनजीवन अत्यंत कठीण झाले आहे. “आकाशातून जणू काही अग्नीचा वर्षाव होत आहे,” अशा या परिस्थितीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना एक अत्यंत मनापासून आणि महत्त्वपूर्ण आवाहन केले आहे. या ऋतूत लोकांनी सावध, दक्ष आणि एकमेकांबद्दल संवेदनशील राहावे, असे आवाहन पंतप्रधान मोदी यांनी केले आहे. नागरिकांनी आपल्या आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी, अशी आग्रहाची विनंती पंतप्रधानांनी केली आहे. प्रत्येकाने आपल्या शरीरातील पाण्याचे प्रमाण (हायड्रेशन) पुरेसे राखले पाहिजे; घराबाहेर पडताना सोबत पाण्याची बाटली अवश्य बाळगली पाहिजे आणि दुपारच्या कडाक्याच्या उन्हात विनाकारण बाहेर जाणे पूर्णपणे टाळले पाहिजे, यावर त्यांनी भर दिला.

उन्हापासून बचावासाठी पंतप्रधानांचे महत्त्वाचे सल्ले

पंतप्रधान मोदी यांनी नागरिकांना दैनंदिन जीवनशैलीत काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा सल्ला दिला आहे:

  • पाण्याची बाटली सोबत ठेवा: घरातून बाहेर पडताना पाण्याचे प्रमाण शरीरात कमी होऊ नये म्हणून प्रत्येकाने सोबत पाण्याची बाटली नक्की ठेवावी.
  • दुपारचे ऊन टाळा: दुपारच्या कडक आणि तीव्र उन्हामध्ये नागरिकांनी विनाकारण घराबाहेर पडणे पूर्णपणे टाळावे.
  • ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी: या ऋतूत घरातील वृद्ध व्यक्तींना उन्हाचा त्रास जास्त होऊ शकतो. त्यामुळे आपले आई-वडील, आजी-आजोबा आणि इतर प्रियजनांची सातत्याने विचारपूस करा. त्यांना भरपूर पाणी पिण्याचा आणि जास्तीत जास्त विश्रांती घेण्याचा सल्ला द्या.

वाटसरूंना मदतीचा हात द्या

समाजातील परस्पर मदतीच्या महत्त्वावर भर देताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, जेव्हा जेव्हा शक्य असेल, तेव्हा एखाद्या तहानलेल्या व्यक्तीला एक ग्लास पाणी देण्याची सवय प्रत्येकाने लावून घेतली पाहिजे. शिवाय, या कडाक्याच्या उन्हात वाटसरूंना दिलासा देण्यासाठी, जे लोक आपल्या घराबाहेर किंवा दुकानांबाहेर माठातील थंड पाणी ठेवतात, अशा लोकांचे त्यांनी मनापासून कौतुक केले.

वृद्ध आणि प्रियजनांची विशेष काळजी घ्या

या ऋतूत वृद्धांना सर्वाधिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊन, पंतप्रधान मोदी यांनी प्रत्येकाला आवाहन केले आहे की, त्यांनी आपल्या आई-वडील, आजी-आजोबा आणि इतर प्रियजनांच्या तब्येतीची व कुशलतेची नियमितपणे चौकशी करावी. आपल्या घरातील ज्येष्ठांना पुरेसे पाणी पिण्यास प्रोत्साहित करावे, दुपारच्या कडाक्याच्या उन्हात बाहेर जाणे पूर्णपणे टाळण्यास सांगावे आणि शक्य तितकी विश्रांती घेण्याचा सल्ला द्यावा, असा सल्ला त्यांनी लोकांना दिला.

मुक्या प्राण्यांसाठी आणि पक्ष्यांसाठी एक छोटासा उपक्रम

केवळ मानवांपुरतेच मर्यादित न राहता, पंतप्रधान मोदी यांनी मुक्या जीवांच्या हालअपेष्टांचीही दखल घेतली. या तीव्र उष्णतेच्या लाटेत तहानलेल्या पक्ष्यांना सहजपणे पाणी उपलब्ध व्हावे, यासाठी लोकांनी आपल्या घराबाहेर, बाल्कनीमध्ये, गच्चीवर, दुकानांबाहेर किंवा कार्यालयाबाहेर पाण्याने भरलेले एखादे छोटे भांडे ठेवावे, असे आवाहन त्यांनी जनतेला केले. शेवटी, पंतप्रधानांनी असे नमूद केले की, या तीव्र उष्णतेच्या काळात आपण केवळ एकमेकांचीच नव्हे, तर आपल्या सभोवताली असलेल्या इतर सजीव प्राण्यांचीही संवेदनशीलतेने आणि करुणेने काळजी घेतली पाहिजे.

Published On: May 27, 2026 | 03:37 PM

