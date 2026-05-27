Detect, Delete, Deport : बंगाल सरकारच्या कडक भूमिकेमुळे बांगलादेशी घुसखोरांमध्ये दहशत; स्वत:च मायदेशी परण्यास तयार?

Bangladesh Protest : बंगाल निवडणुकीच्या निकालाचा बांगलादेशात उद्रेक; कट्टरपंथीयांकडून भारतविरोधी घोषणाबाजीसह तीव्र आंदोलन
मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्या उत्तरेकडील भारत-बांगलादेश सीमेवर १०० हून अधिक अवैध नागरिक आपले सामान घेऊन गोळा झाले आहेत. गेल्या दोन दिवसांपासून BSF चौकीजवळ हे बांगलादेशी नागरिक जमा झाले असून अधिकाऱ्यांकडे बांगलादेशात परत जाण्यासाठी विनवणी करत आहेत. कारवाईच्या भीतीने बांगलादेशींनी स्वत:हून मायदेशी परतल्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून उदरनिर्वाहासाठी बंगालमध्ये वास्तवास होते.
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी यांनी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये डिटेंशन सेंटर उभारण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशच्या ४८ तासांताच मुर्शिदाबाद येथे पहिले सेंटर सुरु करण्यात आले. यानंतर बांगलादेशी नागरिकांमध्ये दहशत पसरली. पकडले गेल्यास त्याची रवानगी थेट डिटेंशन सेंटरमध्ये होण्याच्या आणि बनावट कागदपत्रे उघडकीस येण्याची भीती घुसखोऱ्यांमध्ये पसरली आहे.
यामुळे बांगलादेशी नागरिक सीमेवर हतबल होऊन अधिकाऱ्यांकडे परत जाण्याची प्रक्रिया सुरु करण्याची मागणी करत आहे. येथील सरकार आम्हाला राहू देणार नाही, यामुळे आमच्या कडे मायदेशी परतण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे असे बांगलादेशींचे म्हणणे आहे.
सीमा सुरक्षा दलाच्या (BSF ) अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यापासूनच अवैध घुसखोऱ्यांना मायदेशीर रवाना केले जात होते. पण नव्या सरकारच्या त्रिसूत्री धोरणाच्या भीतीने गेल्या दोन दिवसांत सीमेवर परतणाऱ्यांची मोठी संख्या जमा झाली आहे. सध्या या लोकांना परत पाठवण्यासाठी बांगलादेशच्या सीमा सुरक्षा यंत्रणेशी चर्चा सुरु असल्याचे BSF च्या अधिकाऱ्यांनी म्हटले.
दुसरीकडे बंगालमधील सत्ताबदलाचा उद्रेक बांगलादेशात (Bangladesh) उमटू लागला आहे. तेथील लोकांनी बंगालमधील भाजप सत्तेला तीव्र विरोध केला आहे. यामुळे बांगलागेशातील जमात-ए-इस्लामी सारख्या कट्टरपंथी संघटना अस्वस्थ झाल्या आहेत. याच्या निषेधार्थ हजोर लोक भारतविरोधी घोषणा देत रस्त्यांवर उतरले होते. पश्मिच बंगलामधील राजकीय बदल कट्टरपंथीयांना पचलेला नाही. बांगलादेशमधील कट्टरपंथींयांच्या या भूमिकेमुळे भारत-बांगलादेशमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
#WATCH उत्तर 24 परगना: पश्चिम बंगाल में भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार द्वारा डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट नीति शुरू किए जाने के बाद कथित तौर पर अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों का एक बड़ा समूह बांग्लादेश सीमा के पास हकीमपुर चेकपोस्ट पर जमा हो गया। (26.05) pic.twitter.com/Oc7hKAW01E — ANI_HindiNews (@AHindinews) May 27, 2026
