Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Russia Ukraine मध्ये युद्धबंदी नाहीच! अबू धाबीतील शांतता बैठक निष्फळ; आता पुढे काय होणार?

Russia Ukriane Peace Talks : अबू धाबीतील रशिया युक्रेन शांतता चर्चा अयशस्वी ठरली आहे. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने ही चर्चा सुरु होती, पण कोणताही तोडगा निघाला नाही. यामुळे दोन्ही देशातील युद्धबंदीमध्ये अनिश्चितता कायम आहे.

Updated On: Jan 25, 2026 | 11:30 AM
Russia Ukriane Peace Talks
Follow Us:
Follow Us:
  • रशिया-युक्रेनची शांतात चर्चा अयशस्वी
  • क्षेत्रीय वादावरुन अडलं घोडं
  • आता पुढे काय होणार ?
Russia Ukriane War News Marathi : अबू धाबी :  गेल्या चार वर्षापासून सुरु असलेले रशिया युक्रेन युद्ध (Russia Ukraine War) थांबवण्यासाठीचे आणखी एक प्रयत्न अपयशी ठरला आहे. शुक्रवारी (२३ जानेवारी २०२६) संयुक्त अरब अमिरातीच्या अबू धाबी येथे अमेरिकेच्या मध्यस्थीने दोन्ही देशांतील शांतता चर्चेचा पहिला टप्पा पार पडला. परंतु हा टप्पा अयशस्वी झाला आहे. ही रशिया, युक्रेन आणि अमेरिकेच्या राजदूतांची पहिलीच त्रिपक्षीय बैठक होती.

युद्धविराम की तिसरे महायुद्ध? अबू धाबीत रशिया-युक्रेन शांतता चर्चेसाठी आमने-सामने, जगाचा श्वास रोखला!

अबू धाबीत दोन दिवस चाललेल्या या उच्चस्तरीय बैठकी रशिया युक्रेन युद्धबंदीवर कोणताही तोडगा निघालेला नाही. यामुळे युद्धबंदीबाबात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे राजदूत स्टीव्ह वीटकॉफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दोन्ही देशांतील शांतता चर्चा बऱ्यापैकी यशस्वी झालेली आहे. परंतु दोन्ही देशात क्षेत्रीय मुद्यावरुन वाद अद्यापही सुटलेला नाही.

काय आहे क्षेत्रीय वाद?

रशियाने युक्रेनच्या डोनबास डोनेत्सकचा २० टक्के भागाचा मागणी केली आहे. पणे युक्रेनने हा भाग कोणत्याही परिस्थितीत रशियाला सोपवण्यास नकार दिला आहे. यामुळे शांतता चर्चेत मोठा अडथळा निर्माण होत आहे. हा केवळ भूभागाचा नाही तर युक्रेनच्या अस्तित्वाचा प्रश्न असल्याचे वोलोडिमिर झेलेन्स्की (Volodymir Zelensky) यांनी म्हटले आहे.

रशियाचे युक्रेनवर हल्ले सुरुच

आणखी एक दुसरा मोठा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, एकीकडे शांतता चर्चा सुरु असताना रशियाचे युक्रेनवर हल्ले सुरुच होते. या हल्ल्यांमुळे युक्रेनच्या उर्जा आणि पायाभूत सुविधां कोलमडून पडली आहे. यामुळे युक्रेनच्या अनेक भागंमध्ये वीजपुरवठा खंडित झाला आहे. ज्यामुळे लोकांना कडाक्याची थंडी रहावे लागत आहे.

आता पुढे काय होणार?

दरम्यान स्टीव्ह वीटकॉफ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या दोन्ही देशांतील शांतता चर्चेत पूर्णपणे निर्णय झाला नाही. परंतु दोन्ही देशांनी चर्चेचे दरवाजे बंदीही केलेले नाहीत. दोन्ही देशांतील क्षेत्रीय वाद सुटल्यास नक्कीच शांतता प्रस्थापित होईल. पुढील आठवड्यात रविवारी पुन्हा एकदा स्टीव्ही वीटकॉफ यांच्या उपस्थिती दोन्ही देशांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा होणार आहे. या चर्चेत नक्कीच योग्य तो निकाल लागेल असे म्हटले जात आहे. तसेच रशिया आणि युक्रेनने देखील युद्धबंदीसाठी ठोस आणि आवश्यक ती पावले उचलू असे म्हटले आहे.

 Ukraine चा गेम ओव्हर? एका रात्रीत रशियाने डागले २९३ ड्रोन्स, घातक बॅलेस्टिक मिसाईल्सनेही केला हल्ला

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: रशिया युक्रेनच्या अबू धाबीतील शांतता चर्चेत काय निकाल लागला?

    Ans: रशिया युक्रेनच्या अबू धाबीतील शांतता चर्चेत कोणताही ठोस निकाल लागलेला नाही, दोन्ही देशांतील युद्धबंदीबाबत अनिश्चितता कायम आहे.

  • Que: रशिया युक्रेनमध्ये कोणत्या मुद्यांवरुन वाद सुरु आहे?

    Ans: रशिया युक्रेनमध्ये डोनबासच्या मुद्यावरुन वाद सुरु आहे. रशियाने या प्रदेशाचा २० टक्के भागाची मागणी केली आहे, परंतु युक्रेनने हा भाग रशियाला देण्यास नकार दिला आहे.

Web Title: Russia ukrainepeace talks in abu dhabi failed

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 25, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Pakistan Press Freedom: पाकिस्तानात ‘कलम’ बनली गुन्हेगार! प्रेस स्वातंत्र्याची गळचेपी; पत्रकारांविरुद्ध 12,000 खटले दाखल
1

Pakistan Press Freedom: पाकिस्तानात ‘कलम’ बनली गुन्हेगार! प्रेस स्वातंत्र्याची गळचेपी; पत्रकारांविरुद्ध 12,000 खटले दाखल

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ
2

Venezuela Political Crisis : गद्दारी की मुत्सद्देगिरी? Maduro च्या अटकेमागे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचा हात? लीक ऑडिओमुळे खळबळ

बांगलादेश पुन्हा रक्ताळला! हिंदू तरुणाला शटर बंद करुन जिवंत जाळले; मृत्यू होईपर्यंत मारेकरी बाहेरच उभा
3

बांगलादेश पुन्हा रक्ताळला! हिंदू तरुणाला शटर बंद करुन जिवंत जाळले; मृत्यू होईपर्यंत मारेकरी बाहेरच उभा

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?
4

अमेरिकेत कौटुंबिक वादाचा भीषण शेवट; व्यक्तीने भारतीय वंशाच्या पत्नीसह ४ नातेवाईकांना केलं ठार, नेमकं काय घडलं?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Russia Ukraine मध्ये युद्धबंदी नाहीच! अबू धाबीतील शांतता बैठक निष्फळ; आता पुढे काय होणार?

Russia Ukraine मध्ये युद्धबंदी नाहीच! अबू धाबीतील शांतता बैठक निष्फळ; आता पुढे काय होणार?

Jan 25, 2026 | 11:30 AM
T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला

T20 World Cup Controversy : पाकिस्तान बांग्लादेशविरुद्ध वादामध्ये करतोय नाक खुपसण्याच कामं! PCB च्या धमकीवर आयसीसी संतापला

Jan 25, 2026 | 11:29 AM
चार्जिंग करताना फोन फुटला! Samsung Galaxy S25+ प्रकरणाने सोशल मीडियावर खळबळ, कंपनीने दिलं स्पष्टीकरण

चार्जिंग करताना फोन फुटला! Samsung Galaxy S25+ प्रकरणाने सोशल मीडियावर खळबळ, कंपनीने दिलं स्पष्टीकरण

Jan 25, 2026 | 11:27 AM
Gautam Adani Net Worth: अदानी समूहाला मोठा फटका! ‘या’ कारणांमुळे बाजारात अदानींची पडझड

Gautam Adani Net Worth: अदानी समूहाला मोठा फटका! ‘या’ कारणांमुळे बाजारात अदानींची पडझड

Jan 25, 2026 | 11:24 AM
‘Border 2’ मधील ‘संदेशे आते हैं…’ या गाण्यावर जावेद अख्तर यांची नाराजी व्यक्त; गायक सोनू निगमने दिले प्रत्युत्तर

‘Border 2’ मधील ‘संदेशे आते हैं…’ या गाण्यावर जावेद अख्तर यांची नाराजी व्यक्त; गायक सोनू निगमने दिले प्रत्युत्तर

Jan 25, 2026 | 11:23 AM
भारतीय माशांपासून बनवलेले ‘हे’ पदार्थ पाहिल्यानंतर तोंडाला सुटेल पाणी, प्रत्येक मांसाहारी व्यक्तीने खायलाच हवे

भारतीय माशांपासून बनवलेले ‘हे’ पदार्थ पाहिल्यानंतर तोंडाला सुटेल पाणी, प्रत्येक मांसाहारी व्यक्तीने खायलाच हवे

Jan 25, 2026 | 11:16 AM
Maval Politics : वडगाव नगरपंचायतीत राष्ट्रवादीचा वरचष्मा, भाजपने टाकला बहिष्कार, राजकारण रंगलं

Maval Politics : वडगाव नगरपंचायतीत राष्ट्रवादीचा वरचष्मा, भाजपने टाकला बहिष्कार, राजकारण रंगलं

Jan 25, 2026 | 11:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Kisan Sabha Protest : “शेतकऱ्यांचा प्रश्न मार्गी लावा”; नाशिकमधील हजारो आंदोलनकर्ते मुंबईकडे होणार रवाना

Jan 24, 2026 | 07:59 PM
Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Raigad ZP Election : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी आमदार महेंद्र थोरवेंच्या हस्ते फुटला प्रचाराचा नारळ

Jan 24, 2026 | 07:50 PM
Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Pune : “जिथे अध्यात्म तिथे स्वच्छतेची आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारीही तितकीच मोठी”; निलेश लंके यांचं वक्तव्य

Jan 24, 2026 | 07:25 PM
Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Mira Bhayandar : मराठी अस्मितेचा मुद्दा पेटला, मनसे-मराठी एकीकरण समिती एकत्र, भाजप-शिवसेनेची पाठराखण

Jan 24, 2026 | 04:00 PM
Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Amravati News : भातकुली तालुक्यातील निम्न पेढी सिंचन प्रकल्पाच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित

Jan 24, 2026 | 03:51 PM
Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Ahilyanagar Drugs : ड्रग्ज प्रकरणात अटक झालेल्या पोलिसामागे कोण? डॉ. सुजय विखे पाटील यांचा थेट सवाल

Jan 24, 2026 | 03:42 PM
नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

नालासोपाऱ्यात बेकायदेशीर गर्भपात केंद्र आणि औषध विक्री, 3 डॉक्टरांवर पालिकेने केला गुन्हा दाखल

Jan 24, 2026 | 03:38 PM