‘…असेच टाकत रहा,स्पिन होईल’; स्टंपमागून Ishan चे चक्रव्यूह, अक्षरच्या बॉलवर Jos Buttler ची दांडी गूल

भारताने इंग्लंडला 234 रन्सचे टार्गेट दिले होते. भारतीय संघ गोलंदाजी करण्यासाठी मैदानात उतरला. त्यावेळेस 26 वव्या ओव्हरमध्ये एक मजेशीर घटना पाहायला मिळाली. 26 वी ओव्हर शुभमन गिलने अक्षर पटेलला दिली होती. 26 व्या ओव्हरमध्ये जोस बटलरची विकेट गेली. मात्र त्याआधी त्यांच्यातील झालेले संभाषण व्हायरल झाले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
इंग्लंडने 234 रन्सचा पाठलाग सुरू केला. मात्र त्यांची सुरुवात काही चांगली राईली नाही. 100 रन्सच्या आतमध्ये त्यांनी 4 विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर जोस बटलर खेळण्यासाठी आला. जो रूट आणि बटलरने इंग्लंडचा डाव सावरला. भारतीय संघाला विकेट हवी होती. त्यासाठी अक्षर पटेलला गोलंदाजी देण्यात आली.
Behind the stumps, ahead of the game. 🧤 Ishan Kishan asks Axar Patel to attack the stumps… and the very next ball, Jos Buttler is walking back! 👏#ENGvIND 2nd ODI 👉 Streaming LIVE on JioHotstar! pic.twitter.com/u5iuNSeUA5 — Star Sports (@StarSportsIndia) July 16, 2026
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अक्षर पटेल आपल्या ओव्हरमधील तिसरा बॉल टाकणार त्याआधी इशान किशन त्याला काहीतरी सांगताना दिसून येत आहे. अक्षर पटेलसही बोलताना त्याने ‘मला वाटते की बॉल स्टंपमध्ये फसतो आहे. असेच टाकत रहा, बॉल स्पिन होईल.’ असे सांगितले. त्याचे ऐकताच अक्षर पटेलने त्याच पद्धतीने बॉल टाकला आणि चमत्कार घडला. त्याच बॉलवर बटलर मोठा फटका खेळण्याच्या नादात स्टंप आउट झाला.
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कालच्या सामन्यात केएल राहुल आजारी असल्याने इशान किशनला संधी देण्यात आली होती. कालच्या सामन्यात इशान किशनने एकूण चार कॅच पकडले. इशान किशन एकाच सामन्यात पहिल्या 4 विकेट पकडण्याच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे. पहिल्या स्थानावर एमएस धोनी आहे. त्याने 2007 मध्ये 5 विकेट्सचा टप्पा पाहिला आहे.