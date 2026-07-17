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‘…असेच टाकत रहा,स्पिन होईल’; स्टंपमागून Ishan चे चक्रव्यूह, अक्षरच्या बॉलवर Jos Buttler ची दांडी गूल

Updated On: Jul 17, 2026 | 02:43 PM IST
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सारांश

इंग्लंडने 234 रन्सचा पाठलाग सुरू केला. मात्र त्यांची सुरुवात काही चांगली राईली नाही. 100 रन्सच्या आतमध्ये त्यांनी 4 विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर जोस बटलर खेळण्यासाठी आला.

‘…असेच टाकत रहा,स्पिन होईल’; स्टंपमागून Ishan चे चक्रव्यूह, अक्षरच्या बॉलवर Jos Buttler ची दांडी गूल

इशान किशन अन् अक्षर पटेलचा व्हिडिओ व्हायरल (फोटो- ट्विटर)

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विस्तार
  • इशान किशन अन् अक्षर पटेलचे संभाषण व्हायरल
  • जोस बटलरची हुषारीने काढली विकेट 
  • इंग्लंडने केला भारताचा पराभव 
Axar Patel-Ishan Kishan Viral Video: काल झालेल्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात इंग्लंडने 4 विकेट्सने  (ENG Vs IND) भारतीय संघाचा पराभव केला आहे. विराट कोहली आणि श्रेयस अय्यरची अर्धशतकी खेळी व्यर्थ गेली आहे. भारताचा संघ ऑल आउट झाला आणि इंग्लंडला 234 रन्सचे टार्गेट दिले होते. मात्र इंग्लंडने ते सहज पूर्ण केले. दरम्यान भारताची गोलंदाजी सुरू असताना इशान किशन आणि अक्षर पटेलचे संभाषण व्हायरल झाले आहे.

भारताने इंग्लंडला 234 रन्सचे टार्गेट दिले होते. भारतीय संघ गोलंदाजी करण्यासाठी मैदानात उतरला. त्यावेळेस 26 वव्या ओव्हरमध्ये एक मजेशीर घटना पाहायला मिळाली. 26 वी ओव्हर शुभमन गिलने अक्षर पटेलला दिली होती. 26 व्या ओव्हरमध्ये जोस बटलरची विकेट गेली. मात्र त्याआधी त्यांच्यातील झालेले संभाषण व्हायरल झाले आहे.

 

नेमके प्रकरण काय?
इंग्लंडने 234 रन्सचा पाठलाग सुरू केला. मात्र त्यांची सुरुवात काही चांगली राईली नाही. 100 रन्सच्या आतमध्ये त्यांनी 4 विकेट्स गमावल्या. त्यानंतर जोस बटलर खेळण्यासाठी आला. जो रूट आणि बटलरने इंग्लंडचा डाव सावरला. भारतीय संघाला विकेट हवी होती. त्यासाठी अक्षर पटेलला गोलंदाजी देण्यात आली.

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अक्षर पटेल आपल्या ओव्हरमधील तिसरा बॉल टाकणार त्याआधी इशान किशन त्याला काहीतरी सांगताना दिसून येत आहे. अक्षर पटेलसही बोलताना त्याने ‘मला वाटते की बॉल स्टंपमध्ये फसतो आहे. असेच टाकत रहा, बॉल स्पिन होईल.’ असे सांगितले. त्याचे ऐकताच अक्षर पटेलने त्याच पद्धतीने बॉल टाकला आणि चमत्कार घडला. त्याच बॉलवर बटलर मोठा फटका खेळण्याच्या नादात स्टंप आउट झाला.

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कालच्या सामन्यात केएल राहुल आजारी असल्याने इशान किशनला संधी देण्यात आली होती. कालच्या सामन्यात इशान किशनने एकूण चार कॅच पकडले. इशान किशन एकाच सामन्यात पहिल्या 4 विकेट पकडण्याच्या यादीत समाविष्ट झाला आहे. पहिल्या स्थानावर एमएस धोनी आहे. त्याने 2007 मध्ये 5 विकेट्सचा टप्पा पाहिला आहे.

Web Title: Ishan kishan and axar patel coomunication viral video and jos buttler stump out india vs england odi

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Published On: Jul 17, 2026 | 02:37 PM

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