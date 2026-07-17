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LPG ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! सिलिंडरमध्ये शिल्लक राहणाऱ्या गॅसवर निघाला तोडगा; वाचतील ₹21900 कोटी रुपये

Updated On: Jul 17, 2026 | 02:54 PM IST
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सारांश

एलपीजी सिलिंडरच्या तळाशी राहणाऱ्या गॅसचा अपव्यय रोखण्यासाठी एक नवीन तोडगा समोर आला आहे. यामुळे देशाचे तब्बल २१,९०० कोटी रुपये कसे वाचणार आणि याचा सर्वसामान्यांना काय फायदा होईल, सविस्तर वाचा.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • LPG ग्राहकांसाठी मोठी बातमी!
  • सिलिंडरमध्ये शिल्लक राहणाऱ्या गॅसवर तोडगा
  • वाचतील ₹21900 कोटी रुपये
देशभरात दररोज अंदाजे ४० लाख व्यावसायिक सिलिंडर वापरले जातात. यापैकी बहुतेक पारंपरिक वाफेवर चालणारे सिलिंडर आहेत. या सिलिंडरमधील सर्वात मोठी समस्या ही आहे की त्यातील सर्वच गॅस वापरला जात नाही. काही गॅस शिल्लक राहतो आणि त्यामुळे सिलिंडरमधील गॅस संपल्यासारखे वाटते. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, प्रत्येक १९-किलोग्रामच्या पारंपरिक सिलिंडरमध्ये अंदाजे १ किलोग्राम गॅस शिल्लक राहतो, जो वाया जातो. याचा अर्थ दररोज अंदाजे ४,००० टन एलपीजी वाया जातो, जे वार्षिक १.४६ दशलक्ष टनांच्या बरोबरीचे आहे. इतकं नुकसान होतं. पण यावर आता उपाय शोधला गेला आहे. त्यामुळे आपली 21900 कोटी रुपयांची बचत होणार आहे.

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आता काय बदललं आहे?

भारतातील तेल विपणन कंपन्या आता व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरकर्त्यांना लिक्विड एलपीजी सिलिंडर वापरण्यास प्रोत्साहित करत आहेत. जगभरात पुरवठ्याबाबत चिंता वाढत असताना, देशातील इंधनाचा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.

लिक्विड-डिस्पेंसिंग सिलिंडर LOT अधिक चांगले का?

लिक्विड-डिस्पेंसिंग सिलिंडरचा फायदा असा आहे की त्यात गॅसची जवळजवळ अजिबात नासाडी होत नाही. याचा अर्थ असा की, वापरकर्त्यांना त्यांनी खरेदी केलेल्या गॅसच्या प्रत्येक थेंबाचा पुरेपूर वापर करता येतो. हा तांत्रिक बदल केवळ अधिक किफायतशीरच नाही, तर अधिक सुरक्षितही मानला जातो.
जर सर्व व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी ही नवीन प्रणाली स्वीकारली, तर देशाची दरवर्षी अंदाजे ₹२१,९०० कोटींची बचत होऊ शकते. ही आकडेवारी पुणे गॅस सिस्टीम्सने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना लिहिलेल्या पत्रात उघड केली आहे.

LOT आणि VOT सिलिंडरच्या किमतींमध्ये काय फरक?

दोन्ही सिलिंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही फरक नाही. इंडियन ऑइलच्या वेबसाइटवरील नवीनतम दरानुसार, दिल्लीत दोन्ही ४७.५ किलोच्या सिलिंडरची किंमत ₹७,३३२ आहे. १९ किलोच्या LOT सिलिंडरची किंमत नियमित सिलिंडरइतकीच, म्हणजेच ₹२,९३० आहे.

सरकार आणि कंपन्यांची भूमिका काय?

तेल विपणन कंपन्यांनी २००७ मध्ये त्यांच्या उत्पादन यादीत ४७.५ किलो वजनाच्या द्रव सिलिंडरचा समावेश केला. पण त्यांचा कधीही मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला गेला नाही. आता परिस्थिती बदलत आहे. कंपन्या या सिलिंडरच्या पुरवठ्याला प्राधान्य देत आहेत आणि देशभरातील १,००० हून अधिक आस्थापनांनी त्यांचा स्वीकार केला आहे. पुणे गॅस सिस्टीम्सचे कार्यकारी संचालक जेसल संपत यांच्या मते, तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने याची अंमलबजावणी सुरू केल्यापासून ग्राहकांमध्ये मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता हा बदल देशभरात अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहे.

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Web Title: Big news for lpg consumers solution found gas left over in cylinders 21900 crore will saved

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Published On: Jul 17, 2026 | 02:54 PM

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