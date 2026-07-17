LPG ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! सिलिंडरमध्ये शिल्लक राहणाऱ्या गॅसवर निघाला तोडगा; वाचतील ₹21900 कोटी रुपये

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भारतातील तेल विपणन कंपन्या आता व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरकर्त्यांना लिक्विड एलपीजी सिलिंडर वापरण्यास प्रोत्साहित करत आहेत. जगभरात पुरवठ्याबाबत चिंता वाढत असताना, देशातील इंधनाचा अपव्यय कमी करण्यासाठी आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.
लिक्विड-डिस्पेंसिंग सिलिंडरचा फायदा असा आहे की त्यात गॅसची जवळजवळ अजिबात नासाडी होत नाही. याचा अर्थ असा की, वापरकर्त्यांना त्यांनी खरेदी केलेल्या गॅसच्या प्रत्येक थेंबाचा पुरेपूर वापर करता येतो. हा तांत्रिक बदल केवळ अधिक किफायतशीरच नाही, तर अधिक सुरक्षितही मानला जातो.
जर सर्व व्यावसायिक वापरकर्त्यांनी ही नवीन प्रणाली स्वीकारली, तर देशाची दरवर्षी अंदाजे ₹२१,९०० कोटींची बचत होऊ शकते. ही आकडेवारी पुणे गॅस सिस्टीम्सने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना लिहिलेल्या पत्रात उघड केली आहे.
दोन्ही सिलिंडरच्या किमतींमध्ये कोणताही फरक नाही. इंडियन ऑइलच्या वेबसाइटवरील नवीनतम दरानुसार, दिल्लीत दोन्ही ४७.५ किलोच्या सिलिंडरची किंमत ₹७,३३२ आहे. १९ किलोच्या LOT सिलिंडरची किंमत नियमित सिलिंडरइतकीच, म्हणजेच ₹२,९३० आहे.
तेल विपणन कंपन्यांनी २००७ मध्ये त्यांच्या उत्पादन यादीत ४७.५ किलो वजनाच्या द्रव सिलिंडरचा समावेश केला. पण त्यांचा कधीही मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला गेला नाही. आता परिस्थिती बदलत आहे. कंपन्या या सिलिंडरच्या पुरवठ्याला प्राधान्य देत आहेत आणि देशभरातील १,००० हून अधिक आस्थापनांनी त्यांचा स्वीकार केला आहे. पुणे गॅस सिस्टीम्सचे कार्यकारी संचालक जेसल संपत यांच्या मते, तेल कंपन्यांच्या सहकार्याने याची अंमलबजावणी सुरू केल्यापासून ग्राहकांमध्ये मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. आता हा बदल देशभरात अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहे.
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