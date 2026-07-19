LPG ग्राहकांना मोठा दिलासा! भारत गॅसने आणला हलका सिलेंडर, आता होणार फास्ट डिलिव्हरी; तात्काळ कनेक्शनसाठी ‘हे’ करा

Financial Planning: लग्नाआधी पैशांवर उघडपणे बोला, नाहीतर प्रेमही नातं वाचवू शकणार नाही; CA ने सांगितले 5 महत्त्वाचे नियम!
सोयी आणि सुरक्षेने परिपूर्ण असलेली ही प्रीमियम सेवा मुंबईत सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, उर्वरित देशाला भारतगॅस लाईट झिपसाठी जास्त काळ वाट पाहावी लागणार नाही. १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, कंपनी २४ राज्यांमधील १०० प्रमुख शहरांमध्ये ही नाविन्यपूर्ण सेवा सुरू करेल. याचा अर्थ, देशभरातील लाखो कुटुंबांची स्वयंपाकघरे लवकरच स्मार्ट होणार आहेत.
जड स्टीलचे सिलेंडर उचलणे अवघड असते. त्यांना जिन्यावरून दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मजल्यावर घेऊन जाणे कंबरदुखीचे कारण ठरू शकते. त्यांना उचलणे केवळ आव्हानात्मकच नाही, तर त्यांना गंजही लागतो, ज्यामुळे फरशीचे नुकसान होते. भारत गॅसने आता यावर एक उपाय शोधला आहे. नवीन कंपोझिट एलपीजी सिलेंडर पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरपेक्षा खूपच हलका आहे. तो पारदर्शक आहे, त्यामुळे तुम्ही त्यातील शिल्लक गॅस सहज पाहू शकता. शिवाय, त्याचे डिझाइन आधुनिक असून त्यात अतिरिक्त सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.
नवीन गॅस कनेक्शन मिळायला अनेकदा बराच वेळ लागतो. मात्र, भारतगॅस झिप लाईट अंतर्गत, तुम्हाला नवीन एलपीजी कनेक्शन लवकर मिळेल. इतकेच नाही, तर सिलेंडर रिफिल बुक केल्यानंतर तुम्हाला डिलिव्हरीची वाट पाहावी लागणार नाही. कंपनी आता एक्सप्रेस डिलिव्हरीची सुविधा देते, ज्यामुळे तुम्ही बुकिंग करताच गॅस तुमच्या घरी पोहोचवला जातो.
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