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LPG ग्राहकांना मोठा दिलासा! भारत गॅसने आणला हलका सिलेंडर, आता होणार फास्ट डिलिव्हरी; तात्काळ कनेक्शनसाठी ‘हे’ करा

Updated On: Jul 19, 2026 | 07:08 PM IST
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सारांश

LPG गॅस वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी भारत गॅसने एक अत्यंत आनंदाची बातमी आणली आहे. ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी कंपनीने आता वजनाने अत्यंत हलके असलेले 'कंपोझिट सिलेंडर' बाजारात आणले आहेत, ज्यामध्ये गॅस किती शिल्लक आहे हे बाहेरूनच सहज पाहता येणार आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • LPG ग्राहकांना मोठा दिलासा!
  • भारत गॅसने आणला हलका सिलेंडर
  • आता होणार फास्ट डिलिव्हरी
LPG सिलेंडरबाबत ग्राहकांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. आता अवजड LPG सिलिंडरचे दिवस संपणार आहेत. आता नवीन कनेक्शनसाठी वाट पाहण्याची गरज नाही आणि बुकिंगनंतर डिलिव्हरी तात्काळ मिळणार आहे. भारत पेट्रोलियम BPCL ने एलपीजी ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची दखल घेतल त्यावर समाधान शोधलं आहे. कंपनीने ‘भारतगॅस लाईट झिप’ नावाची एक नवीन प्रीमियम सेवा सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत दिला जाणारा नवीन सिलिंडर वजनाने हलका आणि हाय-टेक असणार आहे. तो पारदर्शक आहे, म्हणजेच त्यात किती गॅस शिल्लक आहे हे तपासण्यासाठी तुम्हाला तो उचलायची गरज लागणार नाही.

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कधीपासून सुरु होणार ही सेवा?

सोयी आणि सुरक्षेने परिपूर्ण असलेली ही प्रीमियम सेवा मुंबईत सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, उर्वरित देशाला भारतगॅस लाईट झिपसाठी जास्त काळ वाट पाहावी लागणार नाही. १५ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत, कंपनी २४ राज्यांमधील १०० प्रमुख शहरांमध्ये ही नाविन्यपूर्ण सेवा सुरू करेल. याचा अर्थ, देशभरातील लाखो कुटुंबांची स्वयंपाकघरे लवकरच स्मार्ट होणार आहेत.

गंज लागण्याचं टेन्शन नाही, जड तर अजिबात नाही

जड स्टीलचे सिलेंडर उचलणे अवघड असते. त्यांना जिन्यावरून दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या मजल्यावर घेऊन जाणे कंबरदुखीचे कारण ठरू शकते. त्यांना उचलणे केवळ आव्हानात्मकच नाही, तर त्यांना गंजही लागतो, ज्यामुळे फरशीचे नुकसान होते. भारत गॅसने आता यावर एक उपाय शोधला आहे. नवीन कंपोझिट एलपीजी सिलेंडर पारंपरिक एलपीजी सिलेंडरपेक्षा खूपच हलका आहे. तो पारदर्शक आहे, त्यामुळे तुम्ही त्यातील शिल्लक गॅस सहज पाहू शकता. शिवाय, त्याचे डिझाइन आधुनिक असून त्यात अतिरिक्त सुरक्षा वैशिष्ट्ये समाविष्ट आहेत.

तणावमुक्त कनेक्शन, एक्सप्रेस डिलिव्हरी

नवीन गॅस कनेक्शन मिळायला अनेकदा बराच वेळ लागतो. मात्र, भारतगॅस झिप लाईट अंतर्गत, तुम्हाला नवीन एलपीजी कनेक्शन लवकर मिळेल. इतकेच नाही, तर सिलेंडर रिफिल बुक केल्यानंतर तुम्हाला डिलिव्हरीची वाट पाहावी लागणार नाही. कंपनी आता एक्सप्रेस डिलिव्हरीची सुविधा देते, ज्यामुळे तुम्ही बुकिंग करताच गॅस तुमच्या घरी पोहोचवला जातो.

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Web Title: Bharatgas launches lightweight composite cylinder fast connection delivery see details

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Published On: Jul 19, 2026 | 07:08 PM

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