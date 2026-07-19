Russia-Ukraine War: आकाशातून अग्निवर्षाव! युद्ध सुरू झाल्यापासूनचा सर्वात मोठा बॅलिस्टिक हल्ला; रशियन प्रहाराने युक्रेन थरारले

युक्रेन आणि रशिया (Russia Ukraine War) दरम्यान सुरू असलेल्या युद्धाला आता एक अत्यंत भयंकर आणि विनाशकारी वळण मिळाले आहे. रविवारी पहाटे रशियन सैन्याने युक्रेनची राजधानी कीव (Kyiv) वर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आणि प्राणघातक बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र आणि ड्रोन हल्ला चढवला. युक्रेनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, हा हल्ला सलग अनेक तास सुरू होता, ज्यामुळे संपूर्ण कीव शहर स्फोटांच्या आवाजाने आणि आगीच्या ज्वाळांनी हादरून गेले. या भीषण हल्ल्यात एका नागरिकाचा जागीच मृत्यू झाला असून, किमान १६ हून अधिक जण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. कीवच्या सहा वेगवेगळ्या प्रमुख भागांना रशियाने लक्ष्य केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर निवासी आणि व्यावसायिक इमारतींचे नुकसान झाले आहे.
युक्रेनच्या राज्य आपत्कालीन सेवेने (State Emergency Service) दिलेल्या अहवालानुसार, हा केवळ लष्करी तळांवर केलेला हल्ला नव्हता, तर रशियन क्षेपणास्त्रे थेट निवासी भागांवर कोसळली. यामध्ये अनेक निवासी इमारती, कॉर्पोरेट कार्यालये, औद्योगिक क्षेत्रे, विद्यार्थ्यांची वसतिगृहे आणि रस्त्यांवर उभी असलेली शेकडो वाहने आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. केवळ कीवच नाही, तर डनिप्रोपेत्रोव्स्क आणि झापोरिझिया या प्रदेशांनाही रशियन ड्रोननी लक्ष्य केले. झापोरिझियामध्ये तर एका धावत्या प्रवासी ट्रेनवर रशियन आत्मघाती ड्रोनने थेट हल्ला केला, ज्यामध्ये ट्रेन कंडक्टरचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. युक्रेनियन रेल्वेने जाहीर केलेली जळणाऱ्या ट्रेनची चित्रे या युद्धाच्या भीषणतेची साक्ष देत आहेत.
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हे युद्ध आता पाचव्या वर्षात पदार्पण करत असताना युक्रेनसमोरील आव्हाने कैक पटीने वाढली आहेत. रशिया आता दररोज रात्री क्षेपणास्त्र आणि ड्रोनचे थवेच्या थवे युक्रेनियन शहरांवर पाठवत आहे. या परिस्थितीमध्ये युक्रेनला सर्वात मोठा फटका बसत आहे तो म्हणजे आधुनिक दारूगोळा आणि हवाई संरक्षण यंत्रणेच्या (Air Defense System) तुटवड्याचा. रशियन बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांना हवेतच अचूकपणे टिपण्याची क्षमता असलेल्या अमेरिकन ‘पॅट्रियट’ (Patriot Missile System) यंत्रणेची युक्रेनकडे आता कमालीची कमतरता निर्माण झाली आहे.
WATCH: Massive overnight Russian missile strikes rock Ukraine’s capital Kyiv pic.twitter.com/rcytLiG3bl — Rapid Report (@RapidReport2025) July 19, 2026
credit – social media and Twitter
युक्रेनियन हवाई दलाच्या आकडेवारीनुसार, रशियाने एकाच रात्रीत तब्बल ४१ क्षेपणास्त्रे डागली होती, परंतु पुरेशा इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांअभावी युक्रेन केवळ १८ क्षेपणास्त्रे हवेत नष्ट करू शकला. उर्वरित क्षेपणास्त्रे थेट शहरांवर कोसळली. या परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करताना अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडे तातडीने मदतीची याचना केली आहे. त्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर लिहिले की, “बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्रांपासून आमच्या नागरिकांचे संरक्षण करणे हे आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. युक्रेनला दररोज नवीन इंटरसेप्टर क्षेपणास्त्रांची गरज आहे.”
बाहेरून रशियाचा हल्ला सुरू असतानाच युक्रेनच्या अंतर्गत राजकारणातही मोठा भूकंप झाला आहे. अध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी घेतलेल्या एका तडकाफडकी निर्णयामुळे देशात अंतर्गत वाद पेटला आहे. युद्ध चालू असतानाच झेलेन्स्की यांनी तडकाफडकी संरक्षण मंत्र्यांना पदावरून हटवले असून, त्यांच्या जागी नवीन फेरबदल केले आहेत. या निर्णयामुळे युक्रेनियन सैनिकांमध्ये आणि राजकीय विश्लेषकांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.
अनेक ज्येष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या मते, मिखाइलो फेडोरोव्ह यांना संरक्षण खात्यातून बाजूला करणे ही झेलेन्स्की यांच्या कार्यकाळातील सर्वात मोठी राजकीय आणि सामरिक चूक ठरू शकते. या निर्णयाविरोधात युक्रेनच्या काही भागांत निदर्शनेही सुरू झाली आहेत, ज्यामुळे रशियाविरुद्धच्या लढाईत युक्रेनची अंतर्गत एकजूट कमकुवत होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
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या युद्धाची धग आता केवळ युक्रेनपुरती मर्यादित न राहता जागतिक स्तरावर पसरत चालली आहे. रशियाने आता थेट आशियाई देश दक्षिण कोरियाला गंभीर इशारा दिला आहे. रशियाचे उप परराष्ट्र मंत्री आंद्रेई रुडेन्को यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर दक्षिण कोरियाने आपल्या भूमीवर अमेरिकेची अत्याधुनिक ‘टायफून’ (Typhon Missile System) क्षेपणास्त्र प्रणाली तैनात केली, तर रशिया त्याकडे आपली राष्ट्रीय सुरक्षा धोक्यात आणणारे पाऊल म्हणून पाहील. रशियाने म्हटले आहे की, अशा कोणत्याही हालचालीला मॉस्कोकडून अत्यंत आक्रमक आणि योग्य ते प्रत्युत्तर दिले जाईल. या इशाऱ्यामुळे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रातही लष्करी तणाव कमालीचा वाढला आहे.