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IND vs ENG 3rd ODI Live Score: लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा धुमाकूळ! डकेटचे तुफानी शतक, बेथेलची वादळी खेळी; भारताला 388 धावांचे लक्ष्य

Updated On: Jul 19, 2026 | 07:40 PM IST
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सारांश

IND vs ENG 3rd ODI First Innings Live Score: भारत आणि इंग्लंड यांच्यात तिसरा वनडे सामना सुरु आहे. या सामन्यात इंग्लंडने टॉस जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.

IND vs ENG 3rd ODI Live Score: लॉर्ड्सवर इंग्लंडचा धुमाकूळ! डकेटचे तुफानी शतक, बेथेलची वादळी खेळी; भारताला 388 धावांचे लक्ष्य
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विस्तार

भारत आणि इंग्लंड यांच्यात एकदिवसीय मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना सध्या खेळला जात आहे. या सामन्यात इंग्लंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. इंग्लंडच्या संघाने प्रथम फलंदाजी करताना तीन विकेट्स गमावून ३८७ धावा केल्या आणि टीम इंडियासमोर ३८८ धावांचे महाकाय लक्ष्य ठेवले आहे. सलामीसाठी आलेल्या बेन डकेत आणि जेकब बेथलने शानदार सुरुवात केली. बेन डकेतने १३५ चेंडूवर १४१ धावांची शतकी खेळी केली. यामध्ये १८ चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. बेथेलने देखील ताबडतोब फलंदाजी करत ११ चौकार आणि दोन षटकारांच्या मदतीने ९३ चेंडूंमध्ये ९१ धावा करून पॅव्हेलियनमध्ये परतला. दोघांनीही दुसऱ्या विकेटसाठी १९२ धावांची महत्वपूर्ण भागीदारी केली. प्रसिद्ध कृष्णाने जेकब बेथेलला बाद करून भारताला पहिले यश मिळवून दिले.

 

दोन्ही संघांचे प्लेइंग ११

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, गुरनूर ब्रार, प्रसिद्ध कृष्णा.

इंग्लंड: बेन डकेट, जेकब बेथेल, जो रूट, हॅरी ब्रुक (कर्णधार), जोस बटलर (विकेटकीपर), सॅम करन, विल जॅक्स, गस ऍटकिन्सन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद, जोश टंग.

Web Title: Ind vs eng 3rd odi live score england 388 runs target ben duckett century jacob bethell

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Published On: Jul 19, 2026 | 07:34 PM

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