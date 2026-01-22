Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Putin Trump Peace Board $1 billion 2026 : गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आता अधिक गडद झाली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी गुरुवारी (२२ जानेवारी) एक ऐतिहासिक घोषणा केली, ज्याचे पडसाद जगभरात उमटत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी प्रस्तावित केलेल्या ‘शांतता मंडळा’ (Board of Peace) मध्ये सामील होण्यासाठी आणि गाझासह युक्रेनमधील शांतता प्रक्रियेसाठी रशिया आपला गोठवलेला निधी देण्यास तयार असल्याचे पुतिन यांनी स्पष्ट केले आहे.
राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी रशियन सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत बोलताना सांगितले की, “रशियाचे पॅलेस्टिनी जनतेशी असलेले विशेष संबंध लक्षात घेता, आम्ही ट्रम्प यांच्या शांतता मंडळासाठी १ अब्ज डॉलर्सची देणगी देण्यास तयार आहोत.” विशेष म्हणजे, हा पैसा रशिया आपल्या तिजोरीतून नव्हे, तर अमेरिकेने २०२२ मध्ये गोठवलेल्या ($४ ते ५ अब्ज) रशियन मालमत्तेतून देणार आहे. पुतिन यांच्या या विधानामुळे चेंडू आता ट्रम्प प्रशासनाच्या कोर्टात गेला आहे.
केवळ ‘शांतता मंडळ’च नाही, तर युक्रेनमधील उद्ध्वस्त झालेल्या शहरांच्या पुनर्बांधणीसाठीही रशियाने सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. पुतिन यांच्या मते, रशिया आणि युक्रेनमध्ये औपचारिक शांतता करार झाल्यानंतर, अमेरिकेतील रशियाचा जो उर्वरित गोठवलेला निधी आहे, तो युद्धग्रस्त भागांच्या विकासासाठी वापरता येईल. “आम्ही या पर्यायावर अमेरिकन प्रशासनाच्या प्रतिनिधींसोबत (स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुश्नर) सविस्तर चर्चा करण्यास तयार आहोत,” असेही त्यांनी दूरचित्रवाणीवरील भाषणात नमूद केले.
❗️Russia ready to contribute $1 BILLION to Board of Peace, from Russian assets FROZEN by previous US admin — Putin Remaining frozen funds could be used to ‘REBUILD territories that suffered during hostilities between Russia and Ukraine’ Once peace deal signed https://t.co/tXsEQnFM9l pic.twitter.com/reKU5txAN9 — RT (@RT_com) January 21, 2026
डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि त्यांचे जावई जेरेड कुश्नर गुरुवारी (२२ जानेवारी) मॉस्कोमध्ये पुतिन यांची भेट घेणार आहेत. या बैठकीत युक्रेनमधील युद्धविराम, प्रादेशिक सीमांचे वाटप आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेचा वापर यांवर अंतिम चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विटकॉफ यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, रशियाने स्वतःहून बैठकीसाठी बोलावणे धाडले आहे, जे शांततेच्या दिशेने एक ‘मोठे विधान’ आहे.
पुतिन यांनी हा प्रस्ताव मांडला असला तरी, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की ‘सन्मानजनक शांतते’साठी आग्रही आहेत. युक्रेनला भीती आहे की, या करारामुळे त्यांना आपला काही भूभाग रशियाला कायमचा द्यावा लागू शकतो. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाचा रशियाकडे असलेला कल आणि पुतिन यांनी मांडलेली आर्थिक मदतीची योजना पाहता, युरोपीय देश आणि युक्रेनवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
Ans: पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्या 'शांतता मंडळा'साठी अमेरिकेतील गोठवलेल्या रशियन मालमत्तेतून १ अब्ज डॉलर्स देण्याची तयारी दर्शवली आहे.
Ans: हा निधी गाझामधील शांतता आणि रशिया-युक्रेन करारानंतर युद्धग्रस्त भागांच्या पुनर्बांधणीसाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे.
Ans: ट्रम्प यांचे हे दूत रशिया-युक्रेन युद्धावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुतिन यांच्याशी चर्चा करण्यास मॉस्कोला गेले आहेत.