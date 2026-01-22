Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  • Putin Offers Frozen Assets For Ukraine Reconstruction Trump Peace Board 2026

Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Russia-Ukraine War: रशियाचे अध्यक्ष पुतिन म्हणाले की अमेरिकेत गोठवलेल्या रशियन मालमत्तेचा वापर युक्रेनमधील युद्धग्रस्त भागांच्या पुनर्बांधणीसाठी आणि ट्रम्पच्या 'शांतता मंडळाला' निधी देण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

Updated On: Jan 22, 2026 | 09:55 AM
putin offers frozen assets for ukraine reconstruction trump peace board 2026

पुतिन यांनी ट्रम्प यांना दिली १ अब्ज डॉलर्सची 'भेट'! गोठवलेल्या मालमत्तेतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पाहा काय आहे 'मॉस्को प्लॅन'? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • पुतिन यांचा मास्टरस्ट्रोक
  • युक्रेनची पुनर्बांधणी
  • ट्रम्प-पुतिन मैत्रीचे नवे पर्व

Putin Trump Peace Board $1 billion 2026 : गेल्या चार वर्षांपासून सुरू असलेल्या रशिया-युक्रेन युद्धाला पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आता अधिक गडद झाली आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी गुरुवारी (२२ जानेवारी) एक ऐतिहासिक घोषणा केली, ज्याचे पडसाद जगभरात उमटत आहेत. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी प्रस्तावित केलेल्या ‘शांतता मंडळा’ (Board of Peace) मध्ये सामील होण्यासाठी आणि गाझासह युक्रेनमधील शांतता प्रक्रियेसाठी रशिया आपला गोठवलेला निधी देण्यास तयार असल्याचे पुतिन यांनी स्पष्ट केले आहे.

शांतता मंडळासाठी १ अब्ज डॉलर्सचा निधी

राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांनी रशियन सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत बोलताना सांगितले की, “रशियाचे पॅलेस्टिनी जनतेशी असलेले विशेष संबंध लक्षात घेता, आम्ही ट्रम्प यांच्या शांतता मंडळासाठी १ अब्ज डॉलर्सची देणगी देण्यास तयार आहोत.” विशेष म्हणजे, हा पैसा रशिया आपल्या तिजोरीतून नव्हे, तर अमेरिकेने २०२२ मध्ये गोठवलेल्या ($४ ते ५ अब्ज) रशियन मालमत्तेतून देणार आहे. पुतिन यांच्या या विधानामुळे चेंडू आता ट्रम्प प्रशासनाच्या कोर्टात गेला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Greenland Deal: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा ‘यू-टर्न’! युरोपवरील टॅरिफ बॉम्ब निकामी; ग्रीनलँडसाठी नाटोसोबत झाला ऐतिहासिक करार

युक्रेनच्या पुनर्बांधणीचा नवा मार्ग

केवळ ‘शांतता मंडळ’च नाही, तर युक्रेनमधील उद्ध्वस्त झालेल्या शहरांच्या पुनर्बांधणीसाठीही रशियाने सहकार्याचा हात पुढे केला आहे. पुतिन यांच्या मते, रशिया आणि युक्रेनमध्ये औपचारिक शांतता करार झाल्यानंतर, अमेरिकेतील रशियाचा जो उर्वरित गोठवलेला निधी आहे, तो युद्धग्रस्त भागांच्या विकासासाठी वापरता येईल. “आम्ही या पर्यायावर अमेरिकन प्रशासनाच्या प्रतिनिधींसोबत (स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुश्नर) सविस्तर चर्चा करण्यास तयार आहोत,” असेही त्यांनी दूरचित्रवाणीवरील भाषणात नमूद केले.

विटकॉफ आणि कुश्नर यांची मॉस्को भेट

डोनाल्ड ट्रम्प यांचे विशेष दूत स्टीव्ह विटकॉफ आणि त्यांचे जावई जेरेड कुश्नर गुरुवारी (२२ जानेवारी) मॉस्कोमध्ये पुतिन यांची भेट घेणार आहेत. या बैठकीत युक्रेनमधील युद्धविराम, प्रादेशिक सीमांचे वाटप आणि जप्त केलेल्या मालमत्तेचा वापर यांवर अंतिम चर्चा होण्याची शक्यता आहे. विटकॉफ यांनी अलीकडेच सांगितले होते की, रशियाने स्वतःहून बैठकीसाठी बोलावणे धाडले आहे, जे शांततेच्या दिशेने एक ‘मोठे विधान’ आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-US Trade Deal: ‘मोदींवर माझा मोठा विश्वास!’ 50% टॅरिफच्या वादात ट्रम्प यांची भारतावर स्तुतीसुमनं; काय आहे नवी चाल?

युक्रेनची भूमिका आणि आव्हाने

पुतिन यांनी हा प्रस्ताव मांडला असला तरी, युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की ‘सन्मानजनक शांतते’साठी आग्रही आहेत. युक्रेनला भीती आहे की, या करारामुळे त्यांना आपला काही भूभाग रशियाला कायमचा द्यावा लागू शकतो. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाचा रशियाकडे असलेला कल आणि पुतिन यांनी मांडलेली आर्थिक मदतीची योजना पाहता, युरोपीय देश आणि युक्रेनवर दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: पुतिन यांनी किती निधी देण्याची घोषणा केली आहे?

    Ans: पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्या 'शांतता मंडळा'साठी अमेरिकेतील गोठवलेल्या रशियन मालमत्तेतून १ अब्ज डॉलर्स देण्याची तयारी दर्शवली आहे.

  • Que: या निधीचा वापर कुठे केला जाणार आहे?

    Ans: हा निधी गाझामधील शांतता आणि रशिया-युक्रेन करारानंतर युद्धग्रस्त भागांच्या पुनर्बांधणीसाठी वापरला जाण्याची शक्यता आहे.

  • Que: स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुश्नर मॉस्कोला का जात आहेत?

    Ans: ट्रम्प यांचे हे दूत रशिया-युक्रेन युद्धावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी पुतिन यांच्याशी चर्चा करण्यास मॉस्कोला गेले आहेत.

Published On: Jan 22, 2026 | 09:55 AM

Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Russia Ukraine War: ‘तुमचाच पैसा, तुमचीच शांती!’ अमेरिकेतील रशियन निधीतून होणार युक्रेनची पुनर्बांधणी; पुतिन यांचा मोठा डाव

Jan 22, 2026 | 09:55 AM
Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Sony TCL Joint Venture: सोनी टीव्ही व्यवसायात मोठा ट्विस्ट; सोनी-टीसीएल ऐतिहासिक करार

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

‘Krantijyoti Vidyalaya Marathi Madhyam’ चित्रपटाने दिलं मराठी शाळांच्या शिक्षक अन् विद्यार्थ्यांना नवं बळ!

Jan 22, 2026 | 09:47 AM
बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

बांग्लादेशची T20 World Cup 2026 ची मागणी ICC ने फेटाळली! अंतिम निर्णय घेण्यासाठी क्रीडा सल्लागार बांगलादेशच्या खेळाडूंना भेटणार

Jan 22, 2026 | 09:45 AM
Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Zodiac Sign: माघी गणेश जयंती आणि चतुर्ग्रही योगामुळे या राशीच्या लोकांवर राहील गणपती बाप्पाचा आशीर्वाद

Jan 22, 2026 | 09:44 AM
स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

स्टेरॉइड्सच्या अतिवापरामुळे वाढतो दुय्यम काचबिंदूचा धोका, जाणून घ्या तज्ज्ञांनी दिलेली सविस्तर माहिती

Jan 22, 2026 | 09:41 AM
ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

ढाब्यावर बसून जेवणाचा आस्वाद घेत होते तितक्यात मृत्यूने मारली मिठी, भरधाव ट्रक येऊन धडकला अन्… थरारक Video Viral

Jan 22, 2026 | 09:38 AM

