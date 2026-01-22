Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

India-US Trade Deal: ‘मोदींवर माझा मोठा विश्वास!’ 50% टॅरिफच्या वादात ट्रम्प यांची भारतावर स्तुतीसुमनं; काय आहे नवी चाल?

India US Trade Deal : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे कौतुक करताना ट्रम्प म्हणाले की अमेरिका लवकरच भारतासोबत एक महत्त्वाचा व्यापार करार करेल. त्यांनी पंतप्रधान मोदींना आपले मित्र म्हटले.

Updated On: Jan 22, 2026 | 09:09 AM
'मला पंतप्रधान मोदींबद्दल खूप आदर आहे, लवकरच भारतासोबत आमचा मोठा करार होईल,' ट्रम्प यांनी दावोसमध्ये भारताबद्दल मोठे विधान केले ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • मोदींचा ‘महान’ मित्र म्हणून गौरव
  • ऐतिहासिक व्यापार करार लवकरच
  • तणावाच्या वातावरणात मैत्रीचा हात

Donald Trump Davos speech 2026 India trade deal : स्वित्झर्लंडमधील दावोस (Davos) येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (World Economic Forum) वार्षिक शिखर परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा आपल्या शैलीत जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धाच्या (Trade War) चर्चेदरम्यान, ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भरभरून कौतुक केले. “मला पंतप्रधान मोदींबद्दल खूप आदर आहे, ते माझे मित्र आहेत आणि आम्ही लवकरच एक मोठा व्यापार करार करणार आहोत,” असे विधान ट्रम्प यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केले.

मैत्री आणि व्यापार: ट्रम्प यांची दावोस मधील ‘गुगली’

गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात आयात शुल्कावरून (Tariffs) तीव्र मतभेद असल्याचे पाहायला मिळत आहे. विशेषतः रशियाकडून तेल खरेदी केल्याच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% शुल्क लावले आहे. अशा तणावपूर्ण वातावरणात ट्रम्प यांनी दावोसमध्ये दिलेली ही ‘मोदी स्तुती’ म्हणजे एक मोठे राजनैतिक वळण मानले जात आहे. ट्रम्प म्हणाले की, “भारत एक महान देश आहे आणि तिथे एक महान नेता आहे. आमचे संबंध खूप चांगले आहेत आणि आम्ही सध्या अशा एका करारावर काम करत आहोत जो दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल.”

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा

वाणिज्य सचिवांचे दावे आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे खंडन

काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी एका पॉडकास्टमध्ये खळबळजनक दावा केला होता की, “पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना योग्य वेळी फोन न केल्यामुळे व्यापार करार अयशस्वी झाला.” मात्र, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) हे दावे फेटाळून लावले आहेत. प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, २०२५ सालात पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात तब्बल आठ वेळा फोनवर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे केवळ ‘फोन कॉल’च्या तांत्रिक मुद्द्यावरून करार अडकला आहे, हे म्हणणे चुकीचे आहे.

राजदूत सर्जियो गोर यांची भूमिका आणि भावी आशा

भारतातील अमेरिकेचे नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर यांनी देखील या महिन्याच्या सुरुवातीला पदभार स्वीकारल्यानंतर सकारात्मक संकेत दिले होते. “भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून त्यांच्याशी व्यापार करणे सोपे काम नाही, पण आम्ही करारावर पोहोचण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत,” असे त्यांनी म्हटले होते. सर्जियो गोर यांच्या मते, ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील ‘केमिस्ट्री’ वास्तविक असून, ट्रम्प २०२७ पर्यंत पुन्हा एकदा भारताला भेट देऊ शकतात.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

व्यापार करार अडकला कुठे?

११४ राफेल विमानांची खरेदी असो वा संरक्षण क्षेत्रातील इतर करार, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत दोन्ही देश जवळ येत आहेत. मात्र, व्यापार करारात ‘शेती’ आणि ‘दुग्धजन्य पदार्थ’ हे दोन मोठे अडथळे आहेत. भारत आपल्या देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्यास कचरत आहे, तर ट्रम्प प्रशासन अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करण्याची मागणी करत आहे. ५०० अब्ज डॉलर्सचे द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य गाठण्यासाठी हा करार होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांनी दावोसमध्ये भारताबाबत काय म्हटले?

    Ans: ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींचे 'अद्भुत मित्र' म्हणून कौतुक केले आणि लवकरच भारतासोबत एक मोठा आणि सकारात्मक व्यापार करार होईल असा विश्वास व्यक्त केला.

  • Que: अमेरिका आणि भारत यांच्यात व्यापार करार का अडकला आहे?

    Ans: मुख्यत्वे कृषी उत्पादने, दुग्धजन्य पदार्थ आणि अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर लावलेले ५०% आयात शुल्क या मुद्द्यांवरून हा करार सध्या वाटाघाटींच्या स्तरावर आहे.

  • Que: अमेरिकन वाणिज्य सचिवांनी काय दावा केला होता?

    Ans: हॉवर्ड लुटनिक यांनी दावा केला होता की मोदींनी फोन न केल्यामुळे करार रखडला, मात्र भारताने हा दावा फेटाळून लावत सांगितले की दोन्ही नेत्यांत नियमित संवाद सुरू आहे.

Published On: Jan 22, 2026 | 09:09 AM

