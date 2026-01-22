India-US Trade Deal: ‘मोदींवर माझा मोठा विश्वास!’ 50% टॅरिफच्या वादात ट्रम्प यांची भारतावर स्तुतीसुमनं; काय आहे नवी चाल?

Donald Trump Davos speech 2026 India trade deal : स्वित्झर्लंडमधील दावोस (Davos) येथे सुरू असलेल्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (World Economic Forum) वार्षिक शिखर परिषदेत अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा आपल्या शैलीत जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार युद्धाच्या (Trade War) चर्चेदरम्यान, ट्रम्प यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे भरभरून कौतुक केले. “मला पंतप्रधान मोदींबद्दल खूप आदर आहे, ते माझे मित्र आहेत आणि आम्ही लवकरच एक मोठा व्यापार करार करणार आहोत,” असे विधान ट्रम्प यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत केले.
गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात आयात शुल्कावरून (Tariffs) तीव्र मतभेद असल्याचे पाहायला मिळत आहे. विशेषतः रशियाकडून तेल खरेदी केल्याच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर ५०% शुल्क लावले आहे. अशा तणावपूर्ण वातावरणात ट्रम्प यांनी दावोसमध्ये दिलेली ही ‘मोदी स्तुती’ म्हणजे एक मोठे राजनैतिक वळण मानले जात आहे. ट्रम्प म्हणाले की, “भारत एक महान देश आहे आणि तिथे एक महान नेता आहे. आमचे संबंध खूप चांगले आहेत आणि आम्ही सध्या अशा एका करारावर काम करत आहोत जो दोन्ही देशांसाठी फायदेशीर ठरेल.”
काही दिवसांपूर्वी अमेरिकेचे वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक यांनी एका पॉडकास्टमध्ये खळबळजनक दावा केला होता की, “पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना योग्य वेळी फोन न केल्यामुळे व्यापार करार अयशस्वी झाला.” मात्र, भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) हे दावे फेटाळून लावले आहेत. प्रवक्त्यांनी स्पष्ट केले की, २०२५ सालात पंतप्रधान मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात तब्बल आठ वेळा फोनवर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे केवळ ‘फोन कॉल’च्या तांत्रिक मुद्द्यावरून करार अडकला आहे, हे म्हणणे चुकीचे आहे.
🚨🚨 Moneycontrol Mega Exclusive | “I have great respect for your Prime Minister. He’s a fantastic man and a friend of mine… We are going to have a good deal.” ~ US President Donald Trump tells @chandrarsrikant on the sidelines of #Davos2026, expressing optimism over an… pic.twitter.com/TWGkOnhnrA — Moneycontrol (@moneycontrolcom) January 21, 2026
भारतातील अमेरिकेचे नवनियुक्त राजदूत सर्जियो गोर यांनी देखील या महिन्याच्या सुरुवातीला पदभार स्वीकारल्यानंतर सकारात्मक संकेत दिले होते. “भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून त्यांच्याशी व्यापार करणे सोपे काम नाही, पण आम्ही करारावर पोहोचण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहोत,” असे त्यांनी म्हटले होते. सर्जियो गोर यांच्या मते, ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील ‘केमिस्ट्री’ वास्तविक असून, ट्रम्प २०२७ पर्यंत पुन्हा एकदा भारताला भेट देऊ शकतात.
११४ राफेल विमानांची खरेदी असो वा संरक्षण क्षेत्रातील इतर करार, सुरक्षा आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत दोन्ही देश जवळ येत आहेत. मात्र, व्यापार करारात ‘शेती’ आणि ‘दुग्धजन्य पदार्थ’ हे दोन मोठे अडथळे आहेत. भारत आपल्या देशांतर्गत शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्यास कचरत आहे, तर ट्रम्प प्रशासन अमेरिकन शेतकऱ्यांसाठी भारतीय बाजारपेठ खुली करण्याची मागणी करत आहे. ५०० अब्ज डॉलर्सचे द्विपक्षीय व्यापाराचे लक्ष्य गाठण्यासाठी हा करार होणे अत्यंत आवश्यक आहे.
