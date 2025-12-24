Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bangladesh Violence : लक्ष्मीपूरमध्ये नरसंहार! घराला आग लावून पेटवून दिले; चिमुरडीचा आक्रोश विरला आगीत, VIDEO VIRAL

Bangladesh Violence: बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी एक खळबळजनक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे ज्यामध्ये इस्लामिक कट्टरपंथीयांनी अनेक हिंदूंची घरे जाळली आहेत. 7 वर्षांच्या मुलीला जिवंत जाळण्यात आले.

Updated On: Dec 24, 2025 | 11:14 AM
Taslima Nasreen's sensational revelation Shocking video of Hindu houses being set on fire goes viral

Bangladesh Violence: लक्ष्मीपूरमध्ये नरसंहार! घराला आग लावून पेटवून दिले; चिमुरडीचा आक्रोश विरला आगीत,VIDEO VIRAL ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  • लक्ष्मीपूरमध्ये घराला बाहेरून कुलूप लावून जिवंत जाळण्यात आलेल्या हिंदू कुटुंबातील ७ वर्षांच्या निष्पाप मुलीचा होरपळून मृत्यू झाला.
  • प्रख्यात लेखिका तस्लिमा नसरीन यांनी चितगावमधील हिंदू वस्त्या पेटवून दिल्याचे खळबळजनक व्हिडिओ ट्विट करत जगाचे लक्ष वेधले आहे.
  •  ईशनिंदेचा खोटा आरोप लावून दीपू चंद्रा या हिंदू तरुणाची निर्घृण हत्या करण्यात आली, तपासात धार्मिक पोस्टचे कोणतेही पुरावे आढळले नाहीत.

Bangladesh Hindu homes burned December 2025 : शेजारील देश बांगलादेशात (Bangladesh) मानवता पुन्हा एकदा रसातळाला गेल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हिंदू अल्पसंख्याकांविरुद्ध सुरू असलेला हिंसाचार आता पराकोटीला पोहोचला आहे. प्रख्यात बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन (Taslima Nasreen) यांनी सोशल मीडियावर एक खळबळजनक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये इस्लामिक कट्टरपंथीयांनी हिंदूंच्या घरांना आग लावून संपूर्ण वस्त्या राख केल्याचे दिसत आहे. या आगीत केवळ घरेच नाही, तर निष्पाप हिंदूंचे प्राणही होरपळून निघत आहेत.

लक्ष्मीपूरमध्ये ७ वर्षांच्या चिमुरडीचा जिवंत अंत

हिंसेचा सर्वात भयानक चेहरा १९ डिसेंबरच्या रात्री लक्ष्मीपूर सदर भागात पाहायला मिळाला. रात्रीच्या गडद अंधारात, जेव्हा एक हिंदू कुटुंब शांतपणे झोपले होते, तेव्हा काही नराधमांनी त्यांच्या घराला बाहेरून कुलूप लावले. घराबाहेर पडण्याचे सर्व मार्ग बंद केल्यानंतर त्यावर पेट्रोल ओतून घर पेटवून देण्यात आले. या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या ७ वर्षांच्या निष्पाप मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. घरातील इतर तीन सदस्य गंभीररित्या भाजले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. “पहाटे १ वाजता जेव्हा मदतीसाठी ओरडण्याचे आवाज आले, तेव्हा उशीर झाला होता,” अशी माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली आहे.

दीपू चंद्राची हत्या: ईशनिंदेचा खोटा बनाव

दुसरीकडे, १८ डिसेंबर रोजी ढाकाजवळील भालुका येथे दीपू चंद्रा या हिंदू तरुणाचा बळी घेण्यात आला. दीपू एका कापड कारखान्यात काम करत होता. कट्टरपंथीयांनी त्याच्यावर फेसबुकवर ‘ईशनिंदा’ केल्याचा आरोप लावला आणि त्याला जमावाकडून बेदम मारहाण करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे, प्राथमिक तपासात दीपूने अशी कोणतीही धार्मिक भावना दुखावणारी पोस्ट केल्याचे पुरावे आढळले नाहीत. कारखान्यातील अंतर्गत कामाच्या वादातून त्याला लक्ष्य करण्यासाठी ‘धर्माचा’ ढाल म्हणून वापर करण्यात आला आणि त्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली.

प्रशासनाचे मौन आणि तस्लिमा नसरीन यांचा संताप

तस्लिमा नसरीन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओंनी जागतिक स्तरावर खळबळ उडवून दिली आहे. चितगावमधील या आगीच्या घटनांनंतरही अद्याप एकाही गुन्हेगाराला अटक करण्यात आलेली नाही. पोलीस केवळ ‘अज्ञातांविरुद्ध गुन्हे’ दाखल करून वेळ मारून नेत असल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटनांनी केला आहे. “हिंदूंच्या रक्ताने बांगलादेशाची माती लाल होत आहे आणि जग केवळ प्रेक्षक बनून पाहत आहे,” अशा जळजळीत शब्दांत नसरीन यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.

असुरक्षित अल्पसंख्याक आणि जागतिक चिंता

बांगलादेशातील या ताज्या घडामोडींमुळे भारतातील हिंदू समुदायात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता केवळ बांगलादेशचा अंतर्गत प्रश्न उरलेला नाही, तर तो मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा मोठा मुद्दा बनला आहे. जर तात्काळ कडक पावले उचलली गेली नाहीत, तर ही परिस्थिती गृहयुद्धाकडे वळू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: लक्ष्मीपूरमध्ये ७ वर्षांच्या मुलीचा मृत्यू कसा झाला?

    Ans: कट्टरपंथीयांनी एका हिंदू कुटुंबाच्या घराला बाहेरून कुलूप लावून पेट्रोल टाकून पेटवून दिले, ज्यामुळे त्या आगीत ७ वर्षांच्या मुलीचा होरपळून मृत्यू झाला.

  • Que: दीपू चंद्राची हत्या का करण्यात आली?

    Ans: दीपू चंद्रावर ईशनिंदेचा खोटा आरोप लावून त्याला जमावाने मारहाण केली. तपासात ही हत्या कारखान्यातील अंतर्गत वादातून झाल्याचे समोर आले आहे.

  • Que: तस्लिमा नसरीन यांनी कोणता व्हिडिओ शेअर केला आहे?

    Ans: नी चितगावमधील हिंदूंची घरे इस्लामिक कट्टरपंथीयांकडून जाळली जात असल्याचा खळबळजनक व्हिडिओ पुराव्यासह प्रसिद्ध केला आहे.

Published On: Dec 24, 2025 | 11:14 AM

