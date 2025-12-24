Bangladesh Violence : लक्ष्मीपूरमध्ये नरसंहार! घराला आग लावून पेटवून दिले; चिमुरडीचा आक्रोश विरला आगीत, VIDEO VIRAL

Bangladesh Hindu homes burned December 2025 : शेजारील देश बांगलादेशात (Bangladesh) मानवता पुन्हा एकदा रसातळाला गेल्याचे विदारक चित्र समोर आले आहे. गेल्या काही दिवसांपासून हिंदू अल्पसंख्याकांविरुद्ध सुरू असलेला हिंसाचार आता पराकोटीला पोहोचला आहे. प्रख्यात बांगलादेशी लेखिका तस्लिमा नसरीन (Taslima Nasreen) यांनी सोशल मीडियावर एक खळबळजनक व्हिडिओ प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामध्ये इस्लामिक कट्टरपंथीयांनी हिंदूंच्या घरांना आग लावून संपूर्ण वस्त्या राख केल्याचे दिसत आहे. या आगीत केवळ घरेच नाही, तर निष्पाप हिंदूंचे प्राणही होरपळून निघत आहेत.
हिंसेचा सर्वात भयानक चेहरा १९ डिसेंबरच्या रात्री लक्ष्मीपूर सदर भागात पाहायला मिळाला. रात्रीच्या गडद अंधारात, जेव्हा एक हिंदू कुटुंब शांतपणे झोपले होते, तेव्हा काही नराधमांनी त्यांच्या घराला बाहेरून कुलूप लावले. घराबाहेर पडण्याचे सर्व मार्ग बंद केल्यानंतर त्यावर पेट्रोल ओतून घर पेटवून देण्यात आले. या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडलेल्या ७ वर्षांच्या निष्पाप मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. घरातील इतर तीन सदस्य गंभीररित्या भाजले असून त्यांची प्रकृती चिंताजनक आहे. “पहाटे १ वाजता जेव्हा मदतीसाठी ओरडण्याचे आवाज आले, तेव्हा उशीर झाला होता,” अशी माहिती स्थानिक पोलिसांनी दिली आहे.
दुसरीकडे, १८ डिसेंबर रोजी ढाकाजवळील भालुका येथे दीपू चंद्रा या हिंदू तरुणाचा बळी घेण्यात आला. दीपू एका कापड कारखान्यात काम करत होता. कट्टरपंथीयांनी त्याच्यावर फेसबुकवर ‘ईशनिंदा’ केल्याचा आरोप लावला आणि त्याला जमावाकडून बेदम मारहाण करण्यात आली. धक्कादायक बाब म्हणजे, प्राथमिक तपासात दीपूने अशी कोणतीही धार्मिक भावना दुखावणारी पोस्ट केल्याचे पुरावे आढळले नाहीत. कारखान्यातील अंतर्गत कामाच्या वादातून त्याला लक्ष्य करण्यासाठी ‘धर्माचा’ ढाल म्हणून वापर करण्यात आला आणि त्याची निर्घृण हत्या करण्यात आली.
Atrocities against Hindus continue in Bangladesh : In Chittagong, Muslims locked the doors of houses belonging to Hindus from outside, poured petrol, and set them on fire.. Are they even humans? pic.twitter.com/bUo3hHzWVS — Mr Sinha (@MrSinha_) December 24, 2025
तस्लिमा नसरीन यांनी प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओंनी जागतिक स्तरावर खळबळ उडवून दिली आहे. चितगावमधील या आगीच्या घटनांनंतरही अद्याप एकाही गुन्हेगाराला अटक करण्यात आलेली नाही. पोलीस केवळ ‘अज्ञातांविरुद्ध गुन्हे’ दाखल करून वेळ मारून नेत असल्याचा आरोप मानवाधिकार संघटनांनी केला आहे. “हिंदूंच्या रक्ताने बांगलादेशाची माती लाल होत आहे आणि जग केवळ प्रेक्षक बनून पाहत आहे,” अशा जळजळीत शब्दांत नसरीन यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे.
बांगलादेशातील या ताज्या घडामोडींमुळे भारतातील हिंदू समुदायात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न आता केवळ बांगलादेशचा अंतर्गत प्रश्न उरलेला नाही, तर तो मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाचा मोठा मुद्दा बनला आहे. जर तात्काळ कडक पावले उचलली गेली नाहीत, तर ही परिस्थिती गृहयुद्धाकडे वळू शकते, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे.
