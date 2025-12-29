Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सीरियात पुन्हा भडकली हिंसाचाराची आग; मशिदीत बॉम्बस्फोटानंतर रस्त्यांवर दंंगल

सीरियात पुन्हा एकदा अशंतातचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बशर-अल-असदच्या सत्तापालटानंतर हा सर्वा मोठा हिंसाचार मानला जात आहे. होम्समध्ये मशिदीत झालेल्या स्फोटानंतर तीव्र निदर्शने सीरियामध्ये सुरु झाली आहेत.

Updated On: Dec 29, 2025 | 01:01 PM
Syria Violence

सीरियात पुन्हा भडकली हिंसाचाराची आग; मशिदीत बॉम्बस्फोटानंतर रस्त्यांवर दंंगल (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • सीरियात पुन्हा भडकली हिंसाचाराची आग
  • मशिदीत बॉम्बस्फोट अन् रस्त्यांवर दंंगली
  • अनेकांचा मृत्यू
Syria News in Marathi : दमास्कस : सीरियामध्ये पुन्हा एकदा अस्थिरता निर्माण झाली आहे. शुक्रवारी सीरियातील होम्स शहरात अलावाइट अल्पसंख्याकांच्या मशिदीत झालेल्या स्फोटानंतर धार्मिक युद्ध छिडले आहे. या स्फोटात किमान ६ जण ठार आणि २१ जण जखमी झाले होते. दरम्यान यानंतर रविवारी (२८ डिसेंबर) या हल्ल्याविरोधात तीव्र निदर्शने करण्यात आली. अल्पसंख्याक अलावाइट समुदायाच्या लोक रस्त्यांवर उतरले. रविवारी झालेल्या निदर्शनांमध्ये तीन ठार तर ६० हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. यामुळे सीरियामध्ये प्रचंड अस्थिरता निर्माण झाली आहे. अल्पसंख्याक अलावाइट आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र निदर्शने झाली.

Syria Mosque Blast: सीरियामध्ये मशिदीत नमाज पठणावेळी भीषण स्फोट; ६ जणांचा मृत्यू, २० हून अधिक जखमी झाल्याने खळबळ

अलवाइट समुदायावरील अत्याचाराविरोधात निदर्शने

सुप्रीम अलवाइट इस्लामिक कौन्सिलचे प्रमुख अलवाइट शेख गझल यांनी या निदर्शनांचे आजोयन केले होते. सीरियातील लाझिका, टार्टस आणि इतर अनेक ठिकाणी ही निदर्शने झाली. यामध्ये अंतरिम सरकारविरोधी तीव्र निषेध नोंदवला गेला. अलवाइट समुदायावर गेल्या काही महिन्यांत हिंसाचार वाढत चालला असून याविरोधा आवाजा उठवण्यासाठी अलवाइट समुदायाचे लोक एकत्र जमले होते.

मोठ्या प्रमाणात हिंचासार

सीरियाच्या लाझिका येथील निदर्शनांदरम्यान मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार घडला. यावेळी निदर्शकांनी सुरक्षा दलांच्या गाड्यांना आग लावली, टार्टस परिसराती एका पोलिस स्टेशनवर बॉम्ब फेकले. यामध्ये दोन सुरक्षा कर्मचारी जखमी झाल्याचे वृत्त मिळाले आहे. शिवाय याला विरोध म्हणून सरकारच्या समर्थकांनी अलवाइट समुदायावार दगडफेक केली. निदर्शकांना हटवण्यासाठी सुरक्षा दलांकडून गोळीबारही करण्यात आला.

बॉम्बस्फोटासाठी कोण जबाबदार?

शुक्रवारी(२६ डिसेंबर) अलावाइट समुदायाच्या मशिदीत झालेल्या हल्ल्याची जबाबदारी सराया अन्सार अल-सुन्ना या अल्प-ज्ञात कट्टरपंथी गटाने स्वीकारली आहे. त्यांनी अलावाइट समुदायाच्या सदस्यांना लक्ष्य केले होते.

सत्तापालटानंतरही अस्थिरता कायम

सीरियामध्ये डिसेंबर २०२४ मध्ये बशर-अल-असदची सत्ता उलथवून टाकण्यात आली होती. हयात-तहरीर-अल-श्याम (HTS)या गटाने सीरियाची राजधानी दमास्कस ताब्यात घेत बशर सत्तेवर हल्ला बोल केला होता. या हल्ल्यानंतर बशर-अल-असदने सीरियातून पळ काढला आणि HTS गटाची सत्ता स्थापन झाली. या गटाचे नेतृत्त्व अल-जुलानी यांच्याकडे आहे. या सत्तापालटानंतर अद्यापही सीरियामध्ये अस्थिरता कायम आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

OPERATION HAWKEYE STRIKE : सीरियात ISIS नेटवर्कला मोठा धक्का; अमेरिकेने लष्करी कारवाई करत दहशतवादी अड्डे केले उद्ध्वस्त

Web Title: Riots erupts in syria after bomb blast in mosque

Published On: Dec 29, 2025 | 01:01 PM

Topics:  

