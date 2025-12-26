स्फोटात किमान ६ जणांचा मृत्यू, २० हून अधिक जखमी
सीरियन अरब न्यूज एजन्सी (SANA) नुसार, प्राथमिक आकडेवारीनुसार स्फोटात किमान सहा जण ठार झाले आणि २१ जण जखमी झाले. आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी नजीब अल-नासन यांनी सांगितले की, ही आकडेवारी प्राथमिक आहे आणि ती वाढू शकते. स्फोटानंतर सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा घातला आहे आणि तपास सुरू आहे.
BREAKING | Preliminary reports of a suicide attack on Imam Ali Mosque in the Wadi al-Dhahab neighborhood in Homs, Syria during Friday prayers. pic.twitter.com/UFesvWthbt — The Cradle (@TheCradleMedia) December 26, 2025
हल्ल्यादरम्यान मशिदीत उपस्थित असलेल्या प्रत्यक्षदर्शींनी प्रार्थनागृहात एक शक्तिशाली स्फोट झाल्याचे वृत्त दिले, ज्यामुळे छत आणि भिंती कोसळल्या. घटनेनंतर, बचाव पथकांनी तीन पुरुषांचे मृतदेह बाहेर काढले आणि अनेक महिला आणि मुलांसह डझनभराहून अधिक जखमींना जवळच्या शहरांमधील फील्ड हॉस्पिटल आणि सुविधांमध्ये हलवले. वैद्यकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जखमींना शस्त्रांच्या जखमा, भाजणे आणि फ्रॅक्चर झाल्याचे आढळले आहे.
हे देखील वाचा: VIDEO VIRAL : शहारे आणणारा थरार! एका व्यक्तीने मक्का मशिदीच्या छतावरून मारली उडी पण परमेश्वराचा चमत्कारच म्हणावा, पुढे जे झाले…
सुरक्षा दलाकडून परिसराला वेढा
सीरियाच्या आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी नजीब अल-नासन म्हणाले की, हे आकडे प्राथमिक आहेत, म्हणजेच ते वाढू शकतात. सीरियाच्या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले की कोणत्याही संशयितांची ओळख पटविण्यासाठी तपास सुरू करण्यात आला आहे. तपास सुरू असताना सुरक्षा दलांनी परिसराला वेढा घातला आहे.
सीरियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने काय म्हटले?
सीरियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, “हे भ्याड गुन्हेगारी कृत्य मानवी आणि नैतिक मूल्यांवर उघड हल्ला आहे आणि सुरक्षा आणि स्थिरता कमी करण्याच्या आणि सीरियाच्या लोकांमध्ये अराजकता पेरण्याच्या वारंवार आणि हताश प्रयत्नांच्या संदर्भात येते.” पुढे म्हटले आहे की, “सीरिया सर्व प्रकारच्या आणि प्रकटीकरणांमध्ये दहशतवादाविरुद्ध लढण्याच्या आपल्या ठाम भूमिकेचा पुनरुच्चार करतो आणि असे गुन्हे सीरियाच्या सरकारला सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी, नागरिकांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि या गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांना जबाबदार धरण्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू ठेवण्यापासून रोखणार नाहीत यावर भर दिला जाईल.”
हे देखील वाचा: Nigeria Air Strike : अमेरिकेचा मोठा प्रहार! नायजेरियात ISIS च्या तळांवर हवाई हल्ला; दहशतवादी गोटात खळबळ