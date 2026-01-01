‘रशियाच्या विजयानेच युद्ध संपेल…’ नवीन वर्षाच्या पहाटे Putin यांची डरकाळी; Ukraine युद्धाबाबत जगाला दिला ‘हा’ मोठा इशारा

Putin New Year Speech 2026 victory claim : २०२६ च्या पहिल्याच दिवशी संपूर्ण जगाचे लक्ष रशियाकडे लागले आहे. नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येला रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात युक्रेन युद्धाबाबत अत्यंत आक्रमक आणि निर्णायक भूमिका मांडली आहे. “युक्रेनसोबत सुरू असलेले हे युद्ध केवळ रशियाच्या अंतिम विजयानेच संपेल,” असा दावा करत पुतिन यांनी पाश्चात्य देशांना आणि युक्रेनला स्पष्ट संकेत दिले आहेत. रशियाच्या सुदूर पूर्वेकडील कामचटकापासून सुरू झालेला हा संदेश आता जगभरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.
क्रेमलिनच्या ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर, काळा सूट आणि गडद निळ्या रंगाचा टाय परिधान करून पुतिन यांनी रशियन जनतेला संबोधित केले. यावेळी त्यांनी युक्रेनमध्ये लढणाऱ्या रशियन सैनिकांना ‘युद्धाचे नायक’ (War Heroes) म्हणून संबोधले. पुतिन म्हणाले, “आम्हाला आमच्या सैनिकांवर आणि त्यांच्या शौर्यावर पूर्ण विश्वास आहे. हा केवळ एक लष्करी संघर्ष नसून, रशियाच्या सार्वभौमत्वासाठी आणि भविष्यासाठी पुकारलेला राष्ट्रीय लढा आहे.” त्यांनी स्पष्ट केले की, रशियाची एकताच या युद्धाचा निकाल ठरवेल.
In Full: Putin’s New Year Address As Russia Rings In 2026 pic.twitter.com/f7sVTL1k8I — RT_India (@RT_India_news) January 1, 2026
credit : social media and Twitter
पुतिन यांचे हे भाषण अशा वेळी आले आहे जेव्हा रशियामध्ये अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. अलिकडेच युक्रेनने नोव्हगोरोड प्रदेशातील पुतिन यांच्या ‘वलदाई’ (Valdai) या खाजगी निवासस्थानाला लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला. रशियाच्या संरक्षण मंत्रालयानुसार, युक्रेनने तब्बल ९१ ड्रोनद्वारे हा हल्ला केला होता. जरी रशियन हवाई संरक्षण प्रणालीने हे सर्व ड्रोन पाडले असले, तरी या घटनेने रशियन नेतृत्वाला हादरवून सोडले आहे. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी याला “दहशतवादी हल्ला” म्हटले असून, या घटनेमुळे रशिया युक्रेनवर अधिक भीषण हल्ले करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या संघर्षात दोन्ही बाजूंच्या हजारो सैनिकांचा बळी गेला आहे. मात्र, पुतिन यांनी आपल्या भाषणात या नुकसानीपेक्षा रशियाच्या ‘भविष्यातील विजया’वर अधिक भर दिला. त्यांनी देशाला उद्देशून सांगितले की, “आपल्या एकतेची ताकदच मातृभूमीची सुरक्षा आणि विकास सुनिश्चित करेल.” पुतिन यांच्या या विधानामुळे २०२६ मध्ये हे युद्ध थांबण्याऐवजी अधिक तीव्र होण्याची भीती जागतिक राजनैतिक तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
पुतिन यांनी रशियाच्या ‘परदेशी मित्रांचे’ आभार मानले आहेत, ज्यांनी कठीण काळात रशियाला पाठिंबा दिला. पुतिन यांचा हा संदेश केवळ रशियन जनतेसाठी नसून, तो अमेरिका आणि नाटो (NATO) देशांसाठी एक इशारा मानला जात आहे. रशिया आता शांतता चर्चेऐवजी लष्करी विजयावर अधिक लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे या भाषणातून स्पष्ट होत आहे. नव्या वर्षात पुतिन हे युक्रेनमधील रशियन ताब्यातील क्षेत्रांवर आपली पकड अधिक मजबूत करण्यासाठी नवीन रणनीती आखण्याची शक्यता आहे.
Ans: पुतिन यांनी दावा केला की युक्रेन युद्धाचा शेवट रशियाच्या "अंतिम विजयाने" होईल आणि रशियाचे सार्वभौमत्व सुरक्षित राहील.
Ans: युक्रेनने रशियातील वलदाई येथील पुतिन यांच्या निवासस्थानावर ९१ ड्रोनद्वारे हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, जो रशियाने हाणून पाडला.
Ans: पुतिन यांनी युक्रेन युद्धाला रशियाचा "राष्ट्रीय संघर्ष" आणि मातृभूमीच्या सुरक्षेसाठीचे युद्ध म्हटले आहे.