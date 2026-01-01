Happy New Year 2026: कुठे प्लेट्स तोडतात तर कुठे खातात 12 द्राक्षे! ‘या’ 5 विचित्र जागतिक परंपरा वाचून म्हणाल ‘हे’ कसं आहे शक्य

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

२०२५ चे शेवटचे दिवस निघून जात असताना, २०२६ च्या स्वागतासाठी जगभरात उत्साह वाढत आहे. आतषबाजी, पार्ट्या आणि उलटी गिनती सामान्य असली तरी, लोक नवीन वर्ष साजरा करण्याची पद्धत देशानुसार वेगवेगळी असते.

Jan 01, 2026
Happy New Year 2026 These countries celebrate New Year with unique customs Know about all the interesting traditions

Happy New Year 2026: 'हे' देश नवीन वर्ष अनोख्या रीतिरिवाजांनी करतात साजरे; जाणून घ्या सर्व मनोरंजक परंपरांबद्दल

  • जगभरात नवीन वर्षाचे स्वागत केवळ फटाक्यांनीच नाही, तर द्राक्ष खाणे, प्लेट्स तोडणे आणि लाल कपडे घालणे अशा विचित्र परंपरांनी केले जाते.
  •  स्पेनमधील ‘१२ द्राक्षे’ आणि डेन्मार्कमधील ‘प्लेट फोडणे’ या प्रथा येणाऱ्या वर्षात सुख-समृद्धी आणतात, अशी तेथील लोकांची धारणा आहे.
  •  जपानमध्ये १०८ वेळा घंटा वाजवून पापांचे क्षालन करण्याची परंपरा आजही तितक्याच श्रद्धेने पाळली जाते.

Happy New Year 2026 : सरत्या वर्षाला निरोप देऊन आपण आता २०२६ च्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. जगभरात नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी पार्ट्या, रोषणाई आणि फटाक्यांची जय्यत तयारी सुरू आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का? जगात असे काही देश आहेत जिथे नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी चक्क द्राक्षे खाल्ली जातात किंवा शेजाऱ्यांच्या दारावर प्लेट्स फोडल्या जातात. या परंपरा ऐकायला जरी विचित्र वाटत असल्या, तरी त्यामागे शतकानुशतकांचा इतिहास आणि श्रद्धा दडलेली आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया जगातील काही रंजक आणि अनोख्या न्यू इयर परंपरांबद्दल!

स्पेन: मध्यरात्री ‘१२ द्राक्षे’ खाण्याची चढाओढ

स्पेनमध्ये नवीन वर्षाची सुरुवात एका चविष्ट पण आव्हानात्मक परंपरेने होते. जेव्हा मध्यरात्रीचे १२ ठोके पडतात, तेव्हा स्पेनमधील लोक प्रत्येक ठोक्यासोबत एक द्राक्ष खातात. अशा प्रकारे एकूण १२ द्राक्षे खाल्ली जातात. ही १२ द्राक्षे येणाऱ्या वर्षातील १२ महिन्यांचे प्रतीक मानली जातात. असे मानले जाते की, ज्याने १२ ठोके संपण्यापूर्वी सर्व द्राक्षे खाल्ली, त्याचे संपूर्ण वर्ष आनंदी आणि भरभराटीचे जाते. ही परंपरा केवळ घरापुरती मर्यादित नसून, लोक शहराच्या चौकाचौकात जमून हा सोहळा साजरा करतात.

डेन्मार्क: शेजाऱ्याच्या दारावर प्लेट्स फोडा अन् नशीब उजळवा!

जर तुमच्या दारावर कोणी प्लेट्स फोडल्या, तर तुम्हाला राग येईल, बरोबर? पण डेन्मार्कमध्ये ही आनंदाची बाब मानली जाते. तिथे लोक वर्षभर जुन्या प्लेट्स आणि काचेची भांडी साठवून ठेवतात. नवीन वर्षाच्या रात्री ते ही भांडी आपल्या मित्र-मैत्रिणींच्या आणि शेजाऱ्यांच्या मुख्य दारावर नेऊन फोडतात. ज्याच्या दाराबाहेर सर्वाधिक तुटलेली भांडी साठलेली असतात, तो व्यक्ती सर्वात जास्त लोकप्रिय आणि नशीबवान मानला जातो. ही परंपरा मैत्री आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे.

इटली: नशिबासाठी लाल अंडरवेअरची फॅशन

इटलीमध्ये नवीन वर्षाच्या निमित्ताने एक अजब फॅशन पाहायला मिळते. तिथे मध्यरात्री लाल रंगाचे अंतर्वस्त्र (Underwear) परिधान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. इटालियन लोकांच्या मते, लाल रंग हा सौभाग्य, प्रेम आणि उत्कटतेचे प्रतीक आहे. ही परंपरा प्राचीन रोमन काळापासून चालत आली आहे. त्यामुळेच नवीन वर्षाच्या काळात इटलीतील बाजारपेठांमध्ये लाल रंगाच्या कपड्यांची मोठी विक्री होताना दिसते.

जपान: १०८ वेळा घंटांचा नाद आणि शुद्धीकरण

जपानमध्ये नवीन वर्षाची सुरुवात शांत आणि आध्यात्मिक वातावरणात होते. ‘जया नो काने’ नावाच्या या विधीमध्ये बौद्ध मंदिरांमधील मोठ्या घंटा १०८ वेळा वाजवल्या जातात. बौद्ध मान्यतेनुसार, मनुष्यामध्ये १०८ प्रकारचे मोह आणि वाईट विचार असतात. या घंटांच्या आवाजाने ते सर्व वाईट विचार दूर होतात आणि मन शुद्ध होते, अशी धारणा आहे. हा विधी म्हणजे जुन्या दुःखांना विसरून नवीन उत्साहाने जगण्याची एक संधी मानली जाते.

स्कॉटलंड: घराचा उंबरठा ओलांडणारा ‘पहिला पाऊल’

स्कॉटलंडमध्ये नवीन वर्षाच्या स्वागताला ‘होगमने’ (Hogmanay) म्हटले जाते. तिथली सर्वात प्रसिद्ध परंपरा म्हणजे ‘फर्स्ट फुटिंग’ (First Footing). मध्यरात्रीनंतर जो व्यक्ती सर्वात आधी घराचा उंबरठा ओलांडून आत येतो, तो त्या घराचे संपूर्ण वर्षाचे नशीब ठरवतो. परंपरेनुसार, जर काळ्या केसांचा एखादा पुरुष हातामध्ये कोळसा, केक, मीठ किंवा व्हिस्की घेऊन आला, तर ते घरासाठी अत्यंत समृद्धीचे लक्षण मानले जाते.

Frequently Asked Questions

  • Que: स्पेनमध्ये नवीन वर्षाच्या रात्री १२ द्राक्षे का खातात?

    Ans: स्पेनमध्ये १२ द्राक्षे येणाऱ्या वर्षातील १२ महिन्यांचे प्रतिनिधित्व करतात. ही द्राक्षे मध्यरात्रीच्या १२ ठोक्यांनुसार खाल्ल्याने वर्षभर सौभाग्य लाभते, अशी धारणा आहे.

  • Que: डेन्मार्कमध्ये लोक दारावर प्लेट्स का फोडतात?

    Ans: डेन्मार्कमध्ये प्लेट्स फोडणे हे मैत्री आणि लोकप्रियतेचे लक्षण मानले जाते. ज्याच्या घराबाहेर जास्त प्लेट्स फुटलेल्या असतात, तो येणाऱ्या वर्षात भाग्यवान ठरतो.

  • Que: जपानमध्ये नवीन वर्षाच्या दिवशी १०८ वेळा घंटा का वाजवतात?

    Ans: बौद्ध परंपरेनुसार, मानवी मनातील १०८ सांसारिक वासना आणि पापांचे शुद्धीकरण करण्यासाठी जपानमधील मंदिरांमध्ये १०८ वेळा घंटा वाजवल्या जातात.

