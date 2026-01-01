Happy New Year 2026: कुठे प्लेट्स तोडतात तर कुठे खातात 12 द्राक्षे! ‘या’ 5 विचित्र जागतिक परंपरा वाचून म्हणाल ‘हे’ कसं आहे शक्य

Happy New Year 2026 : सरत्या वर्षाला निरोप देऊन आपण आता २०२६ च्या उंबरठ्यावर उभे आहोत. जगभरात नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी पार्ट्या, रोषणाई आणि फटाक्यांची जय्यत तयारी सुरू आहे. पण तुम्हाला माहीत आहे का? जगात असे काही देश आहेत जिथे नवीन वर्षाचे स्वागत करण्यासाठी चक्क द्राक्षे खाल्ली जातात किंवा शेजाऱ्यांच्या दारावर प्लेट्स फोडल्या जातात. या परंपरा ऐकायला जरी विचित्र वाटत असल्या, तरी त्यामागे शतकानुशतकांचा इतिहास आणि श्रद्धा दडलेली आहे. चला तर मग, जाणून घेऊया जगातील काही रंजक आणि अनोख्या न्यू इयर परंपरांबद्दल!
स्पेनमध्ये नवीन वर्षाची सुरुवात एका चविष्ट पण आव्हानात्मक परंपरेने होते. जेव्हा मध्यरात्रीचे १२ ठोके पडतात, तेव्हा स्पेनमधील लोक प्रत्येक ठोक्यासोबत एक द्राक्ष खातात. अशा प्रकारे एकूण १२ द्राक्षे खाल्ली जातात. ही १२ द्राक्षे येणाऱ्या वर्षातील १२ महिन्यांचे प्रतीक मानली जातात. असे मानले जाते की, ज्याने १२ ठोके संपण्यापूर्वी सर्व द्राक्षे खाल्ली, त्याचे संपूर्ण वर्ष आनंदी आणि भरभराटीचे जाते. ही परंपरा केवळ घरापुरती मर्यादित नसून, लोक शहराच्या चौकाचौकात जमून हा सोहळा साजरा करतात.
जर तुमच्या दारावर कोणी प्लेट्स फोडल्या, तर तुम्हाला राग येईल, बरोबर? पण डेन्मार्कमध्ये ही आनंदाची बाब मानली जाते. तिथे लोक वर्षभर जुन्या प्लेट्स आणि काचेची भांडी साठवून ठेवतात. नवीन वर्षाच्या रात्री ते ही भांडी आपल्या मित्र-मैत्रिणींच्या आणि शेजाऱ्यांच्या मुख्य दारावर नेऊन फोडतात. ज्याच्या दाराबाहेर सर्वाधिक तुटलेली भांडी साठलेली असतात, तो व्यक्ती सर्वात जास्त लोकप्रिय आणि नशीबवान मानला जातो. ही परंपरा मैत्री आणि प्रेमाचे प्रतीक आहे.
Thailand has entered 2026 alongside Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos, Mongolia and Australia’s Christmas Island. Bangkok also marks New Year in April during Songkran, while Vietnam will celebrate Lunar New Year in February, entering the Year of the Horse. #NewYear2026 pic.twitter.com/D4jpMLGGOx — BPI News (@BPINewsOrg) December 31, 2025
इटलीमध्ये नवीन वर्षाच्या निमित्ताने एक अजब फॅशन पाहायला मिळते. तिथे मध्यरात्री लाल रंगाचे अंतर्वस्त्र (Underwear) परिधान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. इटालियन लोकांच्या मते, लाल रंग हा सौभाग्य, प्रेम आणि उत्कटतेचे प्रतीक आहे. ही परंपरा प्राचीन रोमन काळापासून चालत आली आहे. त्यामुळेच नवीन वर्षाच्या काळात इटलीतील बाजारपेठांमध्ये लाल रंगाच्या कपड्यांची मोठी विक्री होताना दिसते.
जपानमध्ये नवीन वर्षाची सुरुवात शांत आणि आध्यात्मिक वातावरणात होते. ‘जया नो काने’ नावाच्या या विधीमध्ये बौद्ध मंदिरांमधील मोठ्या घंटा १०८ वेळा वाजवल्या जातात. बौद्ध मान्यतेनुसार, मनुष्यामध्ये १०८ प्रकारचे मोह आणि वाईट विचार असतात. या घंटांच्या आवाजाने ते सर्व वाईट विचार दूर होतात आणि मन शुद्ध होते, अशी धारणा आहे. हा विधी म्हणजे जुन्या दुःखांना विसरून नवीन उत्साहाने जगण्याची एक संधी मानली जाते.
स्कॉटलंडमध्ये नवीन वर्षाच्या स्वागताला ‘होगमने’ (Hogmanay) म्हटले जाते. तिथली सर्वात प्रसिद्ध परंपरा म्हणजे ‘फर्स्ट फुटिंग’ (First Footing). मध्यरात्रीनंतर जो व्यक्ती सर्वात आधी घराचा उंबरठा ओलांडून आत येतो, तो त्या घराचे संपूर्ण वर्षाचे नशीब ठरवतो. परंपरेनुसार, जर काळ्या केसांचा एखादा पुरुष हातामध्ये कोळसा, केक, मीठ किंवा व्हिस्की घेऊन आला, तर ते घरासाठी अत्यंत समृद्धीचे लक्षण मानले जाते.
