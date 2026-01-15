Iran Crisis 2026: इराणमध्ये युद्धाचा भडका! रक्ताळलेल्या इराणचा भारताला मदतीसाठी फोन; एस. जयशंकर यांची अरघचींशी महत्त्वाची चर्चा

Jaishankar calls Iran Foreign Minister Araghchi 2026 : मध्य पूर्व आणि पश्चिम आशियात सध्या परिस्थिती अत्यंत स्फोटक बनली आहे. इराणमध्ये (Iran) अंतर्गत बंडाळी आणि परकीय आक्रमणाची टांगती तलवार असतानाच, बुधवारी रात्री इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अरघची यांनी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांना फोन करून तातडीने संवाद साधला. या संभाषणाने जागतिक राजकारणात भारताची मध्यस्थ म्हणून असलेली भूमिका पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. जयशंकर यांनी स्वतः ‘X’ (ट्विटर) वर या चर्चेची पुष्टी करत म्हटले की, “इराण आणि आजूबाजूच्या प्रदेशातील वेगाने बदलणाऱ्या परिस्थितीवर आमची सविस्तर चर्चा झाली आहे.”
इराणमधील आर्थिक संकट, महागाई आणि बेरोजगारीमुळे २८ डिसेंबर २०२५ पासून निदर्शने सुरू आहेत. मात्र, गेल्या काही दिवसांत या आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले आहे. ‘इराण इंटरनॅशनल’ आणि ‘एमनेस्टी’ सारख्या संस्थांच्या मते, इराणमधील सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवाईत आतापर्यंत हजारो लोक मारले गेले आहेत. काही अहवालांनुसार ही संख्या १२,००० च्या पुढे गेली असून, इराणचे ३१ पेक्षा जास्त प्रांत सध्या आगीच्या विळख्यात आहेत. इंटरनेट ब्लॅकआउट करून सत्य दाबण्याचा प्रयत्न केला जात असला, तरी तिथली परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे चित्र आहे.
भारतासाठी सर्वात मोठी चिंता म्हणजे तिथे वास्तव्यास असलेले सुमारे १०,००० भारतीय नागरिक. यामध्ये प्रामुख्याने वैद्यकीय शिक्षण घेणारे विद्यार्थी आणि व्यावसायिक आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) अत्यंत कठोर शब्दात सूचना जारी केली आहे की, “जे भारतीय नागरिक सध्या इराणमध्ये आहेत, त्यांनी व्यावसायिक उड्डाणे उपलब्ध असेपर्यंत तातडीने तो देश सोडावा.” तसेच, कोणत्याही भारतीय पर्यटकाने पुढील सूचना मिळेपर्यंत इराणला प्रवास करू नये, असेही बजावण्यात आले आहे.
#BREAKING: Iranian Foreign Minister and Indian External Affairs Minister speak on Iran situation. India’s EAM @DrSJaishankar says: “Received a call from Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi. @araghchi. We discussed the evolving situation in and around Iran.” — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 14, 2026
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणमधील या परिस्थितीवर भाष्य करताना आंदोलकांना “मदत लवकरच पोहोचेल” (Help is on its way) असे सूचक विधान केले आहे. ट्रम्प यांनी इराणवर लष्करी कारवाई करण्याचे संकेत दिले असून, तेहरानवर २५% व्यापार शुल्क (Tariffs) लावण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे अमेरिका आणि इराण पुन्हा एकदा समोरासमोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. दिल्लीतील इराणी दूतावासाने अमेरिकेच्या या एकतर्फी निर्णयांना “जागतिक व्यवस्थेला कमकुवत करणारे” म्हटले आहे.
इराणमध्ये एका अमेरिकन डॉलरची किंमत १४ लाख रियालच्या पुढे गेली आहे. दैनंदिन जीवनावश्यक वस्तूंचे दर ५० ते ७० टक्क्यांनी वाढल्याने सामान्य इराणी नागरिक रस्त्यावर उतरले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या तीन दशकांतील हे इराणपुढील सर्वात मोठे संकट आहे. रशिया-युक्रेन आणि इस्रायल-हमास युद्धानंतर आता इराणमधील हे गृहयुद्ध संपूर्ण जगासाठी डोकेदुखी ठरू शकते, विशेषतः भारताच्या इंधन पुरवठ्यावर याचा परिणाम होण्याची भीती आहे.
