Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Brics Naval Exercise South Africa Iran Trump Pressure Will For Peace 2026

BRICS2026 : ब्रिक्समध्ये मोठी फूट! ट्रम्पच्या भीतीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने घेतली माघार; इराणबाबत घेतला ‘हा’ आश्चर्यकारक निर्णय

BRICS Naval Exercise: ब्रिक्सच्या पहिल्या नौदल सराव "विल फॉर पीस" वर ट्रम्पचा दबाव भारी असल्याचे दिसून येते. दक्षिण आफ्रिकेने इराणला माघार घेण्यास सांगितले, परंतु इराणी युद्धनौकांनी सर्वांना आश्चर्यचकित केले.

Updated On: Jan 14, 2026 | 04:23 PM
brics naval exercise south africa iran trump pressure will for peace 2026

ब्रिक्समध्ये मोठी फूट! ट्रम्पच्या भीतीपुढे दक्षिण आफ्रिकेने घेतली माघार, इराणबाबत घेतला 'हा' आश्चर्यकारक निर्णय ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प यांचा प्रचंड दबाव
  • दक्षिण आफ्रिकेची इराणला विनंती
  • इराणचे उघड आव्हान

BRICS naval exercise 2026 Cape Town : दक्षिण आफ्रिकेच्या केपटाऊन किनारपट्टीवर सुरू असलेला ब्रिक्स (BRICS) देशांचा पहिला संयुक्त नौदल सराव “विल फॉर पीस २०२६” (Will for Peace 2026) सध्या जागतिक राजकारणाचे केंद्र बनला आहे. चीनच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या सरावात रशिया, युएई आणि दक्षिण आफ्रिका सहभागी आहेत. मात्र, इराणच्या सहभागावरून या गटात मोठी फूट पडल्याचे चित्र दिसत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका धमकीने दक्षिण आफ्रिकेला इतके जेरीस आणले आहे की, त्यांनी आपल्या मित्रराष्ट्रालाच (Iran) सरावातून माघार घेण्याची विनंती केली.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची ती ‘टॅरिफ’ धमकी

इराणमध्ये सुरू असलेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांदरम्यान ट्रम्प यांनी एक कठोर विधान केले आहे. त्यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर जाहीर केले की, “इराणशी कोणताही व्यापार करणाऱ्या देशाने अमेरिकेला २५% टॅरिफ भरण्यासाठी तयार राहावे.” दक्षिण आफ्रिका सध्या अमेरिकेच्या ‘अगोआ’ (AGOA) कायद्यांतर्गत शुल्कमुक्त व्यापाराचा लाभ घेते. हा लाभ धोक्यात येऊ नये म्हणून दक्षिण आफ्रिकेने इराणला या लष्करी सरावात सक्रिय सहभाग घेण्याऐवजी केवळ ‘निरीक्षक’ म्हणून राहण्यास सुचवले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protest 2026: रस्ते रक्ताने माखले, शवागारे भरली; इराणमधील नरसंहाराचा ‘हा’ खळबळजनक अहवाल वाचून डोळे पाणावतील

इराणचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ आणि दक्षिण आफ्रिकेची कोंडी

सुरुवातीला दक्षिण आफ्रिकेच्या दबावापुढे इराण झुकल्यासारखे वाटले. मात्र, मंगळवारी केपटाऊनच्या समुद्रात चित्र बदलले. रशिया आणि चीनच्या जहाजांसोबत इराणची प्रगत युद्धनौका ‘IRIS Makran’ आणि इतर दोन जहाजे प्रत्यक्ष सरावात उतरली. इराणचा हा पवित्रा ट्रम्प यांच्या ‘दादागिरी’ला थेट उत्तर मानले जात आहे. इराणने केवळ सहभागच नोंदवला नाही, तर ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) च्या जहाजाचा समावेश करून अमेरिकेला उघड आव्हान दिले आहे.

credit : social media and Twitter

भारत या सरावापासून लांब का?

ब्रिक्सचा संस्थापक सदस्य असूनही भारताने या सरावात भाग घेतलेला नाही. तज्ज्ञांच्या मते, भारताने ट्रम्प प्रशासनाशी असलेले आपले धोरणात्मक संबंध आणि चीनसोबतचा सीमावाद लक्षात घेता हा ‘धोरणात्मक निर्णय’ घेतला आहे. भारताच्या अनुपस्थितीमुळे ब्रिक्समधील लष्करी एकजूट कच्ची असल्याची चर्चा पाश्चात्य माध्यमांमध्ये रंगू लागली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protests : ‘हल्ला केल्यास स्वतःचीच कबर खोदून घ्याल’ इराणच्या समर्थनात उभे ठाकले ‘हे’ तीन शक्तिशाली देश; डोनाल्ड ट्रम्प हैराण

व्यापारी हित की सार्वभौमत्व?

दक्षिण आफ्रिकेची अवस्था सध्या ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. एका बाजूला ब्रिक्सचे सदस्य म्हणून चीन-रशियाशी मैत्री टिकवायची आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांचा धोका पत्करायचा नाही. दक्षिण आफ्रिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने इराणच्या सहभागाबाबतचे सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट केल्याने या गोंधळावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: . दक्षिण आफ्रिकेने इराणला माघार घेण्यास का सांगितले?

    Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५% टॅरिफ लावण्याची धमकी दिल्याने दक्षिण आफ्रिकेला आपल्या व्यापारी हिताची भीती वाटली.

  • Que: "विल फॉर पीस" सरावात कोणकोणते देश सहभागी आहेत?

    Ans: यात चीन, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, युएई आणि इराण (विवादास्पद) सहभागी आहेत. भारताने यात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.

  • Que: इराणने दक्षिण आफ्रिकेचे ऐकले का?

    Ans: सुरुवातीला सहमती दर्शवूनही, इराणने प्रत्यक्ष सरावात आपल्या युद्धनौका उतरवून दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिका दोघांनाही पेचात पाडले आहे.

Web Title: Brics naval exercise south africa iran trump pressure will for peace 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 14, 2026 | 04:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!
1

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई
2

Iran Protest Crackdown: इराण हादरलं! निदर्शकांना तीन दिवसांचा अल्टिमेटम, अन्यथा करणार कठोर कारवाई

Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा
3

Davos : ‘तुम्ही टेबलावर नसाल तर मेनूवर असाल!’ Canada-America व्यापार युद्ध पेटले; मार्क कार्नी यांनी दिला धोक्याचा इशारा

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट
4

Chabahar Port : ‘कोणीही आमची मैत्री तोडू शकत नाही’, चाबहार बंदरावरून इराणने अमेरिकेला दिला रोखठोक संदेश; India-Iran संबंध अतूट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM