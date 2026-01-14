BRICS2026 : ब्रिक्समध्ये मोठी फूट! ट्रम्पच्या भीतीमुळे दक्षिण आफ्रिकेने घेतली माघार; इराणबाबत घेतला ‘हा’ आश्चर्यकारक निर्णय

BRICS naval exercise 2026 Cape Town : दक्षिण आफ्रिकेच्या केपटाऊन किनारपट्टीवर सुरू असलेला ब्रिक्स (BRICS) देशांचा पहिला संयुक्त नौदल सराव “विल फॉर पीस २०२६” (Will for Peace 2026) सध्या जागतिक राजकारणाचे केंद्र बनला आहे. चीनच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या या सरावात रशिया, युएई आणि दक्षिण आफ्रिका सहभागी आहेत. मात्र, इराणच्या सहभागावरून या गटात मोठी फूट पडल्याचे चित्र दिसत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका धमकीने दक्षिण आफ्रिकेला इतके जेरीस आणले आहे की, त्यांनी आपल्या मित्रराष्ट्रालाच (Iran) सरावातून माघार घेण्याची विनंती केली.
इराणमध्ये सुरू असलेल्या सरकारविरोधी निदर्शनांदरम्यान ट्रम्प यांनी एक कठोर विधान केले आहे. त्यांनी ‘ट्रुथ सोशल’वर जाहीर केले की, “इराणशी कोणताही व्यापार करणाऱ्या देशाने अमेरिकेला २५% टॅरिफ भरण्यासाठी तयार राहावे.” दक्षिण आफ्रिका सध्या अमेरिकेच्या ‘अगोआ’ (AGOA) कायद्यांतर्गत शुल्कमुक्त व्यापाराचा लाभ घेते. हा लाभ धोक्यात येऊ नये म्हणून दक्षिण आफ्रिकेने इराणला या लष्करी सरावात सक्रिय सहभाग घेण्याऐवजी केवळ ‘निरीक्षक’ म्हणून राहण्यास सुचवले.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protest 2026: रस्ते रक्ताने माखले, शवागारे भरली; इराणमधील नरसंहाराचा ‘हा’ खळबळजनक अहवाल वाचून डोळे पाणावतील
सुरुवातीला दक्षिण आफ्रिकेच्या दबावापुढे इराण झुकल्यासारखे वाटले. मात्र, मंगळवारी केपटाऊनच्या समुद्रात चित्र बदलले. रशिया आणि चीनच्या जहाजांसोबत इराणची प्रगत युद्धनौका ‘IRIS Makran’ आणि इतर दोन जहाजे प्रत्यक्ष सरावात उतरली. इराणचा हा पवित्रा ट्रम्प यांच्या ‘दादागिरी’ला थेट उत्तर मानले जात आहे. इराणने केवळ सहभागच नोंदवला नाही, तर ‘इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स’ (IRGC) च्या जहाजाचा समावेश करून अमेरिकेला उघड आव्हान दिले आहे.
Iran’s largest naval vessel, IRIS Makran, has arrived in the vicinity of Cape Town’s False Bay alongside Chinese warships and with Russian vessels en route, as the 3 BRICS navies prepare for the joint “Will for Peace 2026” (Mosi III) exercises. Follow: https://t.co/0EMmcJsEtj pic.twitter.com/oihtYRcqdI — PressTV Extra (@PresstvExtra) January 10, 2026
credit : social media and Twitter
ब्रिक्सचा संस्थापक सदस्य असूनही भारताने या सरावात भाग घेतलेला नाही. तज्ज्ञांच्या मते, भारताने ट्रम्प प्रशासनाशी असलेले आपले धोरणात्मक संबंध आणि चीनसोबतचा सीमावाद लक्षात घेता हा ‘धोरणात्मक निर्णय’ घेतला आहे. भारताच्या अनुपस्थितीमुळे ब्रिक्समधील लष्करी एकजूट कच्ची असल्याची चर्चा पाश्चात्य माध्यमांमध्ये रंगू लागली आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran Protests : ‘हल्ला केल्यास स्वतःचीच कबर खोदून घ्याल’ इराणच्या समर्थनात उभे ठाकले ‘हे’ तीन शक्तिशाली देश; डोनाल्ड ट्रम्प हैराण
दक्षिण आफ्रिकेची अवस्था सध्या ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. एका बाजूला ब्रिक्सचे सदस्य म्हणून चीन-रशियाशी मैत्री टिकवायची आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांचा धोका पत्करायचा नाही. दक्षिण आफ्रिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने इराणच्या सहभागाबाबतचे सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट केल्याने या गोंधळावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
Ans: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणशी व्यापार करणाऱ्या देशांवर २५% टॅरिफ लावण्याची धमकी दिल्याने दक्षिण आफ्रिकेला आपल्या व्यापारी हिताची भीती वाटली.
Ans: यात चीन, रशिया, दक्षिण आफ्रिका, युएई आणि इराण (विवादास्पद) सहभागी आहेत. भारताने यात सहभागी होण्यास नकार दिला आहे.
Ans: सुरुवातीला सहमती दर्शवूनही, इराणने प्रत्यक्ष सरावात आपल्या युद्धनौका उतरवून दक्षिण आफ्रिका आणि अमेरिका दोघांनाही पेचात पाडले आहे.