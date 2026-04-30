Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Trump Putin 90 Miniutes Talk Russia Ukraine War Iran Ceasefire

Trump Putin Talk : युद्ध थांबणार? ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यात फोनवर प्रदीर्घ चर्चा; इराण युद्धविरामाबाबत मोठे भाष्य

Putin Trump Talks : जागतिक राजकारणात सध्या मोठा गोंधळ सुरु आहे. इराण युद्धामुळे जगभरात महागाईचे संकट ओढावले असल्याने चिंतेचे वातावरण आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुतिन आणि ट्रम्प यांच्या फोनवर प्रदीर्घ चर्चा पार पडली आहे.

Updated On: Apr 30, 2026 | 11:26 AM
Trump Putin Phone Call

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • ट्रम्प पुतिन यांच्या ९० मिनिटं फोनवरुन चर्चा
  • इराण युद्धविरामावर काय बोलले?
  • युक्रेनचे भविष्य ट्रम्प यांच्या हातात?
Donald Trump and Vladimir Putin Phone Call : वॉशिंग्टन/मॉस्को : सध्या अमेरिका इराण युद्धा (US Iran War) मुळे जगभरात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चा ठप्प असून तणाव दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. या दरम्यान जगातील दोन बलाढ्य नेते ट्रम्प आणि पुतिन यांनी फोनवरुन संवाद साधला आहे. या संवादाने सध्या जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. या संवादादरम्यान इराण युद्धविराम आणि युक्रेन संघर्षावर चर्चा झाली असल्याची माहिती मिळाली आहे.

US Iran Conflict : भारतीय जहाजांचा होर्मुझमध्ये रस्ता रोखणार? इराणी राजदूतांनी स्पष्टचं सांगितलं; चाबरहारवर मोठे भाष्य

नेमकी काय चर्चा झाली?

इराण युद्धावर गुप्त चर्चा

मिळालेल्या माहितीनुसार, दोन्ही नेत्यांमध्ये संवादादरम्यान अनेक महत्त्वपूर्ण आणि जागतिक मुद्दांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये इराण युद्धविराम आणि इराणचा अणु कार्यक्रम, मध्यपूर्वेतील प्रादेशिक स्थिरता हे मुद्दे चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते.

डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणसोबत युद्धविराम लागू करण्यासाठी रशियाने घेतलेल्या पुढाकाराचे स्वागत केले. तर पुतिन यांनी इराणच्या अणू कार्यक्रमाबाबत काही ठोस मुद्दे मांडले. तसेच तणाव कमी करण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांचे समर्थन केले. पण अणु कार्यक्रमावर नेमकी काय चर्चा झाली याचे तपशील अद्याप समोर आलेले नाहीत.

युक्रेन युद्धावरही मोठा निर्णय

याच दरम्यान ट्रम्प यांनी युक्रेन युद्धही लवकर संपले अशी आशा व्यक्त केली. मात्र पुतिन यांनी युक्रेनवर दहशतीचा मार्ग वापरल्याचा गंभीर आरोप केला. त्यांनी युक्रेनविरोधात आपली आक्रमक भूमिका काय ठेवली. दरम्यान व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) यांनी युद्धविरामाचा नवीन प्रस्ताव मांडला असून यावर ट्रम्प यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला आहे. हे पाऊल दोन्ही देशांतील तणाव कमी करण्यासाठी आणि भविष्यातील जागतिक शांततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे.

ट्रम्पवरील हल्ल्यावर पुतिन यांचा संताप

संवादादरम्यान पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्यावर वॉशिंग्टन येथे झालेल्या गोळीबारावरही भाष्य केले. हिल्टन हॉलेलमध्ये झालेल्या हल्ल्याच्या प्रयत्नाचा पुतिन यांनी तीव्र विरोध केला. ट्रम्प यांनी एका ३१ वर्षीय व्यक्तीने मारण्याचा प्रयत्न केला होता. परंतु सुरक्षा दलांच्या तातडीच्या कारवाईमुळे त्यांचा जीव थोडक्यात बचावला.

याशिवाय दोन्ही नेत्यांमध्ये भविष्यातील आर्थिक आणि उर्जा क्षेत्रातील सहकार्यावरही चर्चा झाली. रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील संवाद जागतिक व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. रशियाच्या क्रेमलिननेही या चर्चेला मैत्रीपूर्ण आणि प्रभावी म्हटले आहे.

Explainer : इराणशी युद्धात अमेरिकेची Exit रणनीती! विजयाची घोषणा करुन युद्धाचे मैदान सोडणार ट्रम्प?

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प आणि पुतिन यांच्यात फोनवर नेमकी काय चर्चा झाली?

    Ans: दोन्ही नेत्यांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण आणि जागतिक मुद्दांवर चर्चा करण्यात आली. यामध्ये इराण युद्धविराम आणि युक्रेन युद्ध चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते.

  • Que: पुतिन यांच्या ट्रम्प यांच्यावरील हल्ल्यावर काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: पुतिन यांनी हिल्टन येथे झालेल्या ट्रम्पवरील हल्ल्याचा निषेध केला आहे.

  • Que: इराण युद्धाबाबत पुतिन-ट्रम्प यांच्यात काय चर्चा झाली?

    Ans: पुतिन यांनी ट्रम्प यांच्या इराणशी युद्धविरामाच्या प्रयत्नांचे समर्थन केले. तसेच इराणच्या अणु कार्यक्रमावरही दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा झाली.

  • Que: युक्रेन युद्धविरामावर पुतिन यांनी काय भूमिका घेतली?

    Ans: युक्रेन युद्धविरामावर पुतिन यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी युक्रेनवर दहशतवादी डावपेचांचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

Web Title: Trump putin 90 miniutes talk russia ukraine war iran ceasefire

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 30, 2026 | 11:01 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा
1

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर
2

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

PM Modi UAE Visit : PM मोदींचा UAE दौरा संपन्न; ऊर्जा, तंत्रज्ञानासह अनेक करारांवर शिक्कामोर्तब
3

PM Modi UAE Visit : PM मोदींचा UAE दौरा संपन्न; ऊर्जा, तंत्रज्ञानासह अनेक करारांवर शिक्कामोर्तब

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर
4

BRICS 2026 Summit : ब्रिक्स परिषदेत भारताचा दबदबा! Jaishankar यांच्या चार सूत्री अजेंडाची सर्वत्र चर्चा, वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

IPL 2026 मध्ये Mumbai Indians चे हालच हाल! 16 वर्षानंतर सोडली ‘या’ दिग्गज खेळाडूने साथ

May 16, 2026 | 12:34 PM
Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

Dhule Crime: पत्नीसमोर सुनावल्याचा राग अनावर; मुलानेच घेतला आई-वडिलांचा जीव

May 16, 2026 | 12:30 PM
Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

Aircraft : विमानाचे वजन टनांमध्ये, पंख एकदम पातळ; मग हवेत उडताना हे पंख तुटत का नाहीत? जाणून घ्या यामागचे कारण..

May 16, 2026 | 12:20 PM
बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

बॉम्ब शोधक पथकाची पळापळ अन् सोडला सुटकेचा निश्वास; ‘टेडीबेअर’मुळे पिंपरीत खळबळ

May 16, 2026 | 12:20 PM
Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

Farmer Protest : ‘जखमेवर मीठ’ की मदतीचा हात? कांद्याच्या दरावरून शेतकऱ्यांचा संताप, आंदोलनाचा इशारा

May 16, 2026 | 12:16 PM
IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

IPL 2026 Qualification Chances : Dhoni च्या CSK चं टेन्शन वाढलं! RCB आणि GT च्या प्लेऑफच्या शक्यता 99%, कोणाचा पगडा किती भारी?

May 16, 2026 | 12:11 PM
Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

Google ने यूजर्सना दिला मोठा धक्का! नव्या Gmail अकाऊंटमध्ये 15GB नाही तर मिळणार केवळ इतकंच स्टोरेज

May 16, 2026 | 12:06 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

May 15, 2026 | 07:59 PM
Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

May 15, 2026 | 07:53 PM
Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

May 15, 2026 | 07:47 PM
Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

May 15, 2026 | 07:41 PM
Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM
Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM
Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM