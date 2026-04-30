Summer Drink: उन्हाळ्यात शरीरात वाढलेला थकवा क्षणात होईल दूर! १० मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत कोकम मॉकटेल

वाढत्या उन्हाळ्यात शरीर थंड राहण्यासाठी कोल्ड्रिंक पिण्याऐवजी झटपट घरी तयार केलेले कोकम मॉकटेल पिऊ शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात तयार होतो. जाणून घ्या रेसिपी.

Updated On: Apr 30, 2026 | 11:01 AM
कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला थंडाव्याची खूप जास्त आवश्यकता असते. याशिवाय उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर सतत थंड पाणी किंवा कोल्ड्रिंक प्यावेसे वाटते. पण बऱ्याचदा थंड पाणी प्यायल्यानंतर सुद्धा तहान भागात नाही. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर शरीराची खूप जास्त काळजी घेणे आवश्यक आहे. शरीरात वाढलेल्या उष्णतेमुळे कोणत्याही क्षणी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, उष्माघातामुळे शरीराचे गंभीर नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये विकतचे कोणतेही पेय पिण्याऐवजी घरीब बनवलेले चटपटीत कोकम मॉकटेल प्यावे. यामुळे शरीरात थंडावा कायम टिकून राहतो आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. कोकम केवळ शरीरसाठीच नाहीतर त्वचा आणि केसांसाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. कोकममध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात आढळून येतात, ज्यामुळे शरीराची पचनक्रिया सुधारते आणि खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होतात. उन्हाळ्यात वाढत्या पित्ताच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी कोकम मॉकटेल प्यावे. हॉटेल किंवा कॅफेमध्ये जाऊन महागडे मॉकटेल पिण्याऐवजी घरी बनवलेल्या पेयाचा आस्वाद घ्यावा. चला तर जाणून घेऊया कोकम मॉकटेल बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – istock)

साहित्य:

  • कोकम सिरप
  • मध
  • लाल मिरची
  • लिंबाची पाने
  • लिंबाचा रस
  • कोथिंबीर
  • तुळशीची पाने
  • सोडा
  • बर्फ
  • मीठ
कृती:

  • चटपटीत कोकम मॉकटेल बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मिक्सरच्या भांड्यात लिंबाची पाने, कोथिंबीर, लाल मिरचीचे बारीक तुकडे आणि तुळशीची पाने घालून हलकेसे बारीक करून घ्या.
  • त्यानंतर शेकरमध्ये लिंबाचा रस, मध, कोकम सिरप आणि बर्फाचे खडे, तयार केलेला मसाला घालून मिक्स करा. सर्व साहित्य शेक करून घ्या.
  • ताटात मीठ, लाल तिखट आणि थोडीशी पिठीसाखर घालून एकत्र मिक्स करा. काचेचा ग्लास घेऊन कडांना लिंबाचा रस लावा आणि तयार केलेल्या मसाल्यांच्या मिश्रणात बुडवून घ्या.
  • त्यानंतर त्यात तयार केलेले मिश्रण गाळून घ्या आणि वरून सोडा घाला. सजावटीसाठी पुदिन्याची पाने आणि लिंबाचे काप लावा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चटपटीत कोकम मॉकटेल.

