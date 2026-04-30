Summer Drink: उन्हाळ्यात शरीरात वाढलेला थकवा क्षणात होईल दूर! १० मिनिटांमध्ये बनवा चटपटीत कोकम मॉकटेल

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात शरीराला थंडाव्याची खूप जास्त आवश्यकता असते. याशिवाय उन्हात कुठेही बाहेर जाऊन आल्यानंतर सतत थंड पाणी किंवा कोल्ड्रिंक प्यावेसे वाटते. पण बऱ्याचदा थंड पाणी प्यायल्यानंतर सुद्धा तहान भागात नाही. उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर शरीराची खूप जास्त काळजी घेणे आवश्यक आहे. शरीरात वाढलेल्या उष्णतेमुळे कोणत्याही क्षणी ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक, उष्माघातामुळे शरीराचे गंभीर नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये विकतचे कोणतेही पेय पिण्याऐवजी घरीब बनवलेले चटपटीत कोकम मॉकटेल प्यावे. यामुळे शरीरात थंडावा कायम टिकून राहतो आणि आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. कोकम केवळ शरीरसाठीच नाहीतर त्वचा आणि केसांसाठी सुद्धा फायदेशीर आहे. कोकममध्ये अँटी-ऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात आढळून येतात, ज्यामुळे शरीराची पचनक्रिया सुधारते आणि खाल्लेले अन्नपदार्थ सहज पचन होतात. उन्हाळ्यात वाढत्या पित्ताच्या त्रासापासून सुटका मिळवण्यासाठी कोकम मॉकटेल प्यावे. हॉटेल किंवा कॅफेमध्ये जाऊन महागडे मॉकटेल पिण्याऐवजी घरी बनवलेल्या पेयाचा आस्वाद घ्यावा. चला तर जाणून घेऊया कोकम मॉकटेल बनवण्याची सोपी कृती.(फोटो सौजन्य – istock)
