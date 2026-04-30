Kohinoor Diamond: ‘ब्रिटनने कोहिनूर परत करावा!’ ट्रम्प यांच्या अमेरिकेत ब्रिटिश किंग चार्ल्ससमोर ममदानी बोलले आणि इंटरनेट पेटलं

Kohinoor diamond return to India 2026 : जागतिक राजकारणात आणि मुत्सद्देगिरीत काही घटना अशा असतात ज्या वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या इतिहासाला पुन्हा एकदा जिवंत करतात. अशीच एक घटना सध्या अमेरिकेत घडत आहे, जिथे न्यूयॉर्क शहराचे महापौर झोहरान ममदानी यांनी ब्रिटनचे ( Great Britain) राजे चार्ल्स तिसरे यांच्यासमोर कोहिनूर हिऱ्याचा (Koh-i-Noor Diamond) विषय उपस्थित करून एकच खळबळ उडवून दिली आहे. राजा चार्ल्स आणि राणी कॅमिला जेव्हा ९/११ च्या स्मारकाला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी न्यूयॉर्कमध्ये दाखल झाले, तेव्हा महापौर ममदानी यांनी घेतलेली ही भूमिका जागतिक पातळीवर चर्चेचा विषय ठरली आहे.
पत्रकार परिषदेत बोलताना महापौर झोहरान ममदानी यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत आपली भूमिका मांडली. त्यांना जेव्हा विचारण्यात आले की, जर राजा चार्ल्स यांच्याशी खासगीत बोलण्याची संधी मिळाली तर ते काय बोलतील? यावर ममदानी यांनी कोणतीही राजनयिक भाषा न वापरता थेट उत्तर दिले. ते म्हणाले, “जर मला त्यांच्याशी बोलण्याची संधी मिळाली, तर मी त्यांना नक्कीच कोहिनूर हिरा भारताला परत करण्यासाठी प्रोत्साहित करेन.”
ममदानी पुढे म्हणाले की, कोहिनूर हिरा हा केवळ एक हिरा किंवा दागिना नाही, तर तो भारताच्या इतिहासाचे, भारतीय संस्कृतीच्या अभिमानाचे आणि ब्रिटिश राजवटीत भारतावर झालेल्या अन्यायाचे एक जिवंत प्रतीक आहे. हा मुद्दा केवळ एका शहरापुरता मर्यादित नसून तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वसाहतवादाच्या (Colonialism) मुद्द्याला पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आणणारा आहे.
कोहिनूर हिऱ्याचा इतिहास अत्यंत रंजक आणि तेवढाच वादग्रस्त आहे. हा हिरा मूळचा आंध्र प्रदेशातील गुंटूर जिल्ह्यातील कोल्लूर खाणीतून काढण्यात आला होता. सुरुवातीला त्याचे वजन १८६ कॅरेटपेक्षा जास्त होते. शतकानुशतके हा हिरा मुघल सम्राट, पर्शियन शाह, अफगाण अमीर आणि शीख साम्राज्याकडे राहिला.
परंतु, १८४९ मध्ये झालेल्या दुसऱ्या अँग्लो-शीख युद्धानंतर ब्रिटिशांनी पंजाबवर ताबा मिळवला. ‘Treaty of Lahore’ (लाहोरचा तह) अंतर्गत केवळ १० वर्षांच्या महाराजा दलीप सिंग यांच्यावर दबाव आणून हा हिरा ब्रिटिशांच्या ताब्यात घेण्यात आला आणि तो राणी व्हिक्टोरिया यांना भेट देण्यात आला. सध्या हा १०५.६ कॅरेटचा हिरा लंडनच्या टॉवरमध्ये ब्रिटिश राजमुकुटाचा एक भाग म्हणून ठेवण्यात आला आहे.
Zohran Mamdani says he would urge King Charles III to return the 105.6-carat Kohinoor Diamond to India. pic.twitter.com/6axoCezwAo — Tar21Operator (@Tar21Operator) April 30, 2026
न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांचे भारताशी अत्यंत जवळचे नाते आहे. त्यांची आई, प्रसिद्ध चित्रपट दिग्दर्शक मीरा नायर, या भारतीय वंशाच्या आहेत. त्यामुळे त्यांचे हे विधान केवळ एक राजकीय वक्तव्य नसून ते त्यांच्या भारतीय मुळांशी आणि भावनांशी जोडलेले आहे. या विधानावर प्रतिक्रिया देताना तज्ज्ञांचे असेही मत आहे की, कायदेशीरदृष्ट्या राजा चार्ल्स यांच्याकडे हा हिरा परत करण्याचे अधिकार नसून, हा निर्णय थेट ब्रिटिश सरकारला घ्यावा लागेल. परंतु, एका उच्चपदस्थ लोकप्रतिनिधीने जाहीरपणे हा विषय उचलल्यामुळे, ब्रिटनवर नैतिक दबाव वाढला आहे. या आधी राल्फ लॉरेन फॅशन ब्रँडच्या झुमका वादावरही चर्चा झाली होती आणि आता कोहिनूरच्या या मागणीमुळे जगभरातील भारतीयांमध्ये मोठा उत्साह दिसून येत आहे.
Ans: कोहिनूर हिरा मूळचा आंध्र प्रदेशातील कोल्लूर खाणीतून काढण्यात आला होता.
Ans: सध्या कोहिनूर हिरा लंडनच्या टॉवरमध्ये (Tower of London) सुरक्षित ठेवण्यात आला आहे.
Ans: १८४९ च्या लाहोरच्या तहानंतर, शीख साम्राज्याकडून ब्रिटिशांनी तो आपल्या ताब्यात घेतला.