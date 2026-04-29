Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Israel Kills Iyad Ahmed Shambari Head Of Hamass Military Intelligence Hq

Israel Hamas War : गाझामध्ये रक्ताचा सडा! हमासच्या इंटेलिजेंस चीफचा इस्रायली हल्ल्यात खात्मा, ७ ऑक्टोबरचा हिशोब चुकता?

Israel Hamas War Update : हमासची सुरु असलेल्या संघर्षात इस्रायलला मोठे यश मिळाले आहे. IDF ने अत्यंत महत्त्वाची मोहिमे फत्ते करत बमाच्या मिटरी इंटेलिजन्स प्रमुखाचा खात्मा केला आहे.

Updated On: Apr 29, 2026 | 05:25 PM
Israel kills Iyad Ahmed Shambari head of Hamas’s Military Intelligence HQ

Israel Hamas War : गाझामध्ये रक्ताचा सडा! हमासच्या इंटेलिजेंस चीफचा इस्रायली हल्ल्यात खात्मा, ७ ऑक्टोबरचा हिशोब चुकता? (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • गाझा युद्धात इस्रायलला मोठे यश
  • हमालसचा इंटेलिजन्स चीफचा खात्मा
  • ७ ऑक्टोबरचा हिशोब चुकता?
Israel kills Hamas’s Military Intelligence Head : जेरुसेलम : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. इस्रायलने हमासच्या इंटेलिजन्सचीफचा खात्मा केल्याचा दावा केला आहे. हे इस्रायलचे सर्वात मोठे यश मानले जात आहे. गेल्या दोन वर्षाहून अधिक काळ सुरु असलेल्या गाझा संघर्षात इस्रायलच्या संरक्षण दलाने महत्त्वाची मोहिम फत्ते केली आहे. ७ ऑक्टेबर २०२३ रोजी इस्रायलवर भीषण हल्ला झाला होता. अखेर या हल्ल्याचा बदला घेतला असे इस्रायलने म्हटले आहे.

World War 3: जगाचे दिवस भरले! Israel ने थेट…; मृत्यूच्या तांडवात तब्बल 19 जण ठार

मिळालेल्या माहितीुसार, इस्रायल(Israel) वर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्याचा मुख्य सुत्रधार आणि हमासच्या मिलिटरी इंटेलिजन्स प्रमुख इयाद अहमद अब्द अल-रहमान शंबारी याचा ठार करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे हमासच्या  गुप्तचर यंत्रणेचे कंबरडे मोडले आहे. बुधवारी (२९ एप्रिल) इस्रायलच्या संरक्षण दलाने ही कारवाई केली.

कोण होता शंबारी?

इस्रायलच्या माहितीनुसार, शांबाही हा हमास(Hamas)च्या गुप्तचर यंत्रणेचा महत्त्वाचा कणा मानला जातो. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायवर झालेल्या संपूर्ण हल्ल्याची रणनीती आणि आराखडा शंबारीने तयार केला होता. या हल्ल्यात १२०० हून अधिक निष्पाप लोकांचा बळी गेला होता, तर शेकडोहून अधिक इस्रायलींना ओलिस ठेवण्यात आले होते.

शंबारी केवळ गुप्तचर प्रमुख नव्हता, तर त्याने इस्रायलविरोधी अनेक महत्त्वाच्या लष्करी मोहिमांचे नेतृत्त्व केले होते. त्यामुळे त्याच्या खात्माला इस्रायलने मोठे यश मानले आहे.

संपूर्ण कुटंबाचा आणि साथीदाराचाही खात्मा

IDF च्या माहितीनुसार, मंगळवारी (२८ एप्रिल) गाझा पट्टीत इस्रायलने भंयकर हल्ले केले होते. या हल्ल्यात शंबारीसोबत त्याच्या कुटुंबाचाही खात्मा झाला आहे. तसेच त्याच्या आणखी एका साथीदार कमांडरचीही हत्या करण्यात आली आहे. यामध्ये एका लहान मुलाचाही समावेश आहे. इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसाद अनेक दिवसांपासून शंबारीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून होती. योग्य संधी मिळताच इस्रायलच्या संरक्षण दलाने कारवाई केली.

शंबारीच्या हत्येमुळे हमासच्या रणनीतीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा हमाससाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आता यावर हमासची काय प्रतिक्रिया असेल, युद्ध आणखी भडकणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Gaza Elections : गाझात नवा सुर्योदय! तब्बल २० वर्षानंतर पार पडले मतदान; लोकशाहीचा उदय होणार?

Web Title: Israel kills iyad ahmed shambari head of hamass military intelligence hq

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 29, 2026 | 05:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ
1

हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ

US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा
2

US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा

Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?
3

Modi Government: आधी आमची जनता, मग जग! केंद्र सरकारने साखरेची निर्यात केली ‘बॅन’; 15 लाख टन निर्यातीचा परवाना रद्द?

Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण
4

Florida Plane Crash : फ्लोरिडा किनारपट्टीवर थरार! इंजिन निकामी झाल्याने विमानाचे समुद्रात लँडिंग; प्रवाशांचे थोडक्यात बचावले प्राण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…

HSRP Maharashtra: वाहन सुरक्षेसाठी मोठा निर्णय! HSRP नंबर प्लेट आता अनिवार्य, अन्यथा…

May 14, 2026 | 12:38 PM
Maharashtra MLC Oath Ceremony: निलम गोऱ्हे, बच्चू कडूंसह १० जणांनी घेतली शपथ विधान परिषद सदस्यत्वाची शपथ

Maharashtra MLC Oath Ceremony: निलम गोऱ्हे, बच्चू कडूंसह १० जणांनी घेतली शपथ विधान परिषद सदस्यत्वाची शपथ

May 14, 2026 | 12:32 PM
उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि जीव मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकणार… जाणून घ्या किती धोकादायक आहे नोरो व्हायरस

उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि जीव मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकणार… जाणून घ्या किती धोकादायक आहे नोरो व्हायरस

May 14, 2026 | 12:23 PM
दिल्लीत पुन्हा निर्भया कांड! वेळ विचारण्याचा बहाणा अन् थेट बसमध्ये ओढलं; धावत्या बसमध्ये महिलेवर दोन तास सामूहिक अत्याचार 

दिल्लीत पुन्हा निर्भया कांड! वेळ विचारण्याचा बहाणा अन् थेट बसमध्ये ओढलं; धावत्या बसमध्ये महिलेवर दोन तास सामूहिक अत्याचार 

May 14, 2026 | 12:18 PM
पाटस येथे कचरा डेपोला भीषण आग; परिसरात धुराचे अक्षरश: लोट, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

पाटस येथे कचरा डेपोला भीषण आग; परिसरात धुराचे अक्षरश: लोट, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

May 14, 2026 | 12:12 PM
MSP Hike : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मोदी सरकारकडून 14 खरीप पिकांच्या हमीभावात मोठी वाढ

MSP Hike : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! मोदी सरकारकडून 14 खरीप पिकांच्या हमीभावात मोठी वाढ

May 14, 2026 | 12:07 PM
Sugar Export Ban:साखर निर्यातीवर २०२६ पर्यंत बंदी! भारताकडून सर्वाधिक साखर खरेदी करणारे देश कोणते? जाणूून घ्या…

Sugar Export Ban:साखर निर्यातीवर २०२६ पर्यंत बंदी! भारताकडून सर्वाधिक साखर खरेदी करणारे देश कोणते? जाणूून घ्या…

May 14, 2026 | 12:05 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM