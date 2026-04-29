Israel Hamas War : गाझामध्ये रक्ताचा सडा! हमासच्या इंटेलिजेंस चीफचा इस्रायली हल्ल्यात खात्मा, ७ ऑक्टोबरचा हिशोब चुकता?

World War 3: जगाचे दिवस भरले! Israel ने थेट…; मृत्यूच्या तांडवात तब्बल 19 जण ठार
मिळालेल्या माहितीुसार, इस्रायल(Israel) वर ऑक्टोबर २०२३ मध्ये इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्याचा मुख्य सुत्रधार आणि हमासच्या मिलिटरी इंटेलिजन्स प्रमुख इयाद अहमद अब्द अल-रहमान शंबारी याचा ठार करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे हमासच्या गुप्तचर यंत्रणेचे कंबरडे मोडले आहे. बुधवारी (२९ एप्रिल) इस्रायलच्या संरक्षण दलाने ही कारवाई केली.
इस्रायलच्या माहितीनुसार, शांबाही हा हमास(Hamas)च्या गुप्तचर यंत्रणेचा महत्त्वाचा कणा मानला जातो. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्रायवर झालेल्या संपूर्ण हल्ल्याची रणनीती आणि आराखडा शंबारीने तयार केला होता. या हल्ल्यात १२०० हून अधिक निष्पाप लोकांचा बळी गेला होता, तर शेकडोहून अधिक इस्रायलींना ओलिस ठेवण्यात आले होते.
शंबारी केवळ गुप्तचर प्रमुख नव्हता, तर त्याने इस्रायलविरोधी अनेक महत्त्वाच्या लष्करी मोहिमांचे नेतृत्त्व केले होते. त्यामुळे त्याच्या खात्माला इस्रायलने मोठे यश मानले आहे.
संपूर्ण कुटंबाचा आणि साथीदाराचाही खात्मा
IDF च्या माहितीनुसार, मंगळवारी (२८ एप्रिल) गाझा पट्टीत इस्रायलने भंयकर हल्ले केले होते. या हल्ल्यात शंबारीसोबत त्याच्या कुटुंबाचाही खात्मा झाला आहे. तसेच त्याच्या आणखी एका साथीदार कमांडरचीही हत्या करण्यात आली आहे. यामध्ये एका लहान मुलाचाही समावेश आहे. इस्रायलची गुप्तचर संस्था मोसाद अनेक दिवसांपासून शंबारीच्या हालचालींवर लक्ष ठेवून होती. योग्य संधी मिळताच इस्रायलच्या संरक्षण दलाने कारवाई केली.
शंबारीच्या हत्येमुळे हमासच्या रणनीतीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा हमाससाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. आता यावर हमासची काय प्रतिक्रिया असेल, युद्ध आणखी भडकणार का याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
🔥NEW: The IDF and ISA have eliminated Iyad Ahmed Abd al-Rahman Shambari, head of operations in Hamas’s Military Intelligence HQ. Shambari played a central role in building Hamas’s battlefield intelligence picture across Gaza and directing attack plans against IDF forces. He was… pic.twitter.com/RpZUqesr0S — Israel War Room (@IsraelWarRoom) April 29, 2026
