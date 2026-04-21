Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Un Special Rapporteur Francesca Albanese Accused India Of Violating International Law Over Israel Support

भारताने आंतरराष्ट्रीय कायदा मोडला? इस्रायलशी संबंधावरुन UN च्या विशेष दूतांचे गंभीर आरोप

UN special rapporteur over India Israel Relations : संयुक्त राष्ट्राच्या विशेष प्रतिनीधी फ्रान्सेस्का अल्बानीज यांनी भारत आणि इस्रायल संबंधावरुन गंभीर आरोप केले आहे. यामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 11:34 AM
UN Special Rapporteur Francesca Albanese accused India of violating international law Over Israel Support

भारताने आंतरराष्ट्रीय कायदा मोडला? इस्रायलशी संबंधावरुन UN च्या विशेष दूतांचे गंभीर आरोप (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • इस्रायलला मदत करणं भारताला महागात पडणार
  • संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनीधींचे गंभीर आरोप
  • दिला हा थेट इशारा
UN Special Rapporteur Allegations on India : नवी दिल्ली : संयुक्त राष्ट्रांच्या विशेष प्रतिनिधी फ्रान्सेस्का अल्बानीज यांनी भारतावर खळबळजनक आरोप केले आहेत. त्यांनी पॅलेस्टाईनमधील मानवाधिकार परिस्थितीवरुन इस्रायल(Israel)सह भारताच्या टीकेवर तीव्र आक्षेप व्यक्त केला आहे.त्यांनी भारतावर आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

US Iran Peace Talks : इराण झुकला? अमेरिकेसोबतच्या शांतता चर्चेसाठी इस्लामाबादमध्ये हालचालींना वेग, जगभरात खळबळ

इस्रायलच्या गाझातील कारवाईवर तीव्र आक्षेप

फ्रान्सेस्का अल्बानीज यांनी एका मुलाखतीदरम्यान म्हटले की, इस्रायलकडून गाझात केल्या जाणाऱ्या अमानवीय कृत्यांचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन होऊ सतत नाही. या हल्ल्यांबाबत जगाने अत्यंत उदासीन भूमिका का स्वीकतारली आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. २३ मार्च २०२६ रोजी संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेत फ्रान्सेस्का यांनी छळ आणि नरसंहार असा अहवाला सादर केला होता.

या अहवालात त्यांनी इस्रायलकडून २०२३ पासून केल्या जाणाऱ्या पॅलेस्टिनींच्या अटकेबाबत आणि छळाबाबत सविस्तरपणे मांडले आहे.या अहवालानुसार इस्रायलने आतापर्यंत १८,५०० पॅलेस्टिनी नागरिकांना अट केली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे यामध्ये १,५०० मुलांचाही समावेश आहे. महिला आणि मुलांचे शोषण, घरांतून उचलून नेणे आणि बॉम्बफेक करुन इस्रायलने सर्व मर्यादा ओलांडल्या असल्याचे अहवालात त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

भारताच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

फ्रान्सेस्का यांनी भारताच्या इस्रायलशी असलेल्या संबंधावरही प्रश्न उपस्थित केले आहे. भारतावर नाराजी व्यक्त करत फ्रान्सेस्का यांनी म्हटले की, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने इस्रायली पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी केले आहे आणि असे असूनही भारत इस्रायलला मदत करत आहे. त्यांनी भारत इस्रायलला मदत करुन जागतिक नियमावलीला पायदळी तुडवत असल्याचा आरोप केला आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) यांच्या इस्रायल दौऱ्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की इस्रायलचे अस्तित्व अवघे ७०-७५ वर्षाचे आणि यामुळे त्यांच्याशी असलेल्या प्राचीन संबंध असल्याचा दावा चुकीचा आहे.

जागतिक शांतता धोक्यात?

दरम्यान त्यांनी इस्रायलच्या गाझा(Gaza), लेबनॉनमधील कृत्यामुळे जागतिक व्यवस्थेला धक्का पोहचत असल्याचे त्यांनी म्हटले. यावर जगाने मौन बाळगणे या गुन्ह्यात सामील होण्यासारखेच आहे असेही त्या म्हणाल्या. यामुळे जगभरातील जनतेने आपल्या सरकारला जाब विचारला पाहिजे आणि अन्यायाविरोधात आवाज उठवला पाहिजे असे आवाहन त्यांनी केले.

Torpedo Attack : ‘अमेरिकेला सर्वांना ठार कारयाचे होते’ ; IRIS Dena वरील हल्ल्यातून वाचलेल्या इराणी नाविकाने सांगितला थरारक अनुभव

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: UNच्या विशेष प्रतिनीधींना भारतावर काय आरोप केला आहे?

    Ans: फ्रान्सस्का अल्बानीज यांच्या मते, इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने युद्ध गुन्ह्यांचे आरोप असताना, पंतप्रधान नेतन्याहूंविरोधात अटक वॉरंट असताना संबंध ठेवणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे उल्लंघन करते.

  • Que: अल्बानीज यांच्या Anatomy of a Genocide अहवालात काय म्हटले आहे?

    Ans: २३ मार्च रोजी सादर करण्यात आलेल्या या अहवालात, ऑक्टोबर २०२३ पासून गाझात इस्रायलने केलेल्या कारवायांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

  • Que: भारताच्या भूमिकेवर अल्बानीज यांनी भारतीय नागरीकांना काय आवहन केले आहे?

    Ans: अल्बानीज यांनी, इटलीच्या जनतेप्रमाणे भारतीय जनतेनेही सरकार कोणतीही भीती न बाळगता प्रश्न विचारण्याचे आवाहन केले आहे. भारताने जागतिक नियमांचे पालन करावे अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

Web Title: Un special rapporteur francesca albanese accused india of violating international law over israel support

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 11:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
1

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
2

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
3

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
4

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM