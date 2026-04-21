बंगाली मिठाईने करा पाहुण्यांचे स्वागत! पिकलेल्या रसाळ आंब्याचा वापर करून झटपट बनवा Mango Bhapa Doi

पिकलेल्या हापूस आंब्यांपासून विविध प्रकार बनवले जातात. आज आम्ही तुम्हाला बंगाली पद्धतीमध्ये मँगो भापा डोई बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो.

Updated On: Apr 21, 2026 | 11:20 AM
बंगाली मिठाईने करा पाहुण्यांचे स्वागत! पिकलेल्या रसाळ आंब्याचा वापर करून झटपट बनवा Mango Bhapa Doi

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर बाजारात मोठ्या प्रमाणावर आंबे उपलब्ध होतात. हा ऋतू आंब्यांचा सीजन म्हणून ओळखला जातो. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं पिकलेला रसाळ आंबा खायला खूप जास्त आवडतो. आंब्याचा वापर करून विविध पदार्थ बनवले जातात. हापूस आंब्याचा आमरस, आंब्याची पोळी, मिल्कशेक इत्यादी अनेक पदार्थ बनवले जातात. पण आज आम्ही तुम्हाला बंगाली मिठाईतील मँगो भापा दोई बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा एक पुडिंगचा पदार्थ आहे. नेहमीच तेच ठराविक गोड पदार्थ खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास तुम्ही मँगो भापा दोई बनवू शकता. याशिवाय घरी आलेल्या पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी किंवा पार्टीतील स्वीट म्हणून तुम्ही हा पदार्थ बनवू शकता. मँगो भापा दोई हा बंगालमधील अतिशय प्रसिद्ध पदार्थ आहे. चला तर जाणून घेऊया मँगो भापा दोई बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • पिकलेला आंबा
  • दही
  • कंडेन्स्ड मिल्क
  • सुकलेल्या गुलाब पाकळ्या
  • पिस्त्याचे काप
  • केळीचे पान
कृती:

  • मँगो भापा दोई बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, पिकलेले आंबे काहीवेळ पाण्यात घालून ठेवा. यामुळे त्यांच्यावरील चीक कमी होऊन जाईल.
  • त्यानंतर पिकलेल्या आंब्याची साल काढून गर काढा आणि मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक वाटून घ्या.
  • चाळणीवर कापड टाकून त्यावर वाटीभर दही घेऊन त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून घ्या. त्यानंतर कपड्याला गाठ मारून काहीवेळ तसेच ठेवा.
  • मोठ्या वाटीमध्ये पाणी काढून घेतलेले दही घेऊन त्यात आंब्याची पेस्ट, कंडेन्स्ड मिल्क आणि वेलची पावडर घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • तयार केलेले मिश्रण व्यवस्थित फेटून झाल्यानंतर बेकिंग टिनला बटर लावून मध्ये केळीचे गोलाकार कापलेले पान टाका.
  • त्यावर तयार केलेले मिश्रण ओतून व्यवस्थित सेट करा आणि सिल्व्हर फॉईलने पॅक करून घ्या. त्यानंतर इडलीच्या भांड्यात २० मिनिट मिश्रण वाफवण्यासाठी ठेवा.
  • वाफवून घेतल्यानंतर ट्रे ३ तासांसाठी फ्रिजमध्ये ठेवा आणि ताटात काढून त्यावर आंब्याचा गर आणि पिस्ता, गुलाब पाकळ्यांची सजावट करून घ्या.
  • तयार आहे बंगाली मिठाईतील मँगो भापा दोई.

