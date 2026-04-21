Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Us Iran Islamabad Peace Talks Latest Update Global Tensions

US Iran Peace Talks : इराण झुकला? अमेरिकेसोबतच्या शांतता चर्चेसाठी इस्लामाबादमध्ये हालचालींना वेग, जगभरात खळबळ

US Iran Talks : अमेरिका इराणमध्ये इस्लामाबदमध्ये शांतता चर्चा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. अमेरिकन माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इराण चर्चेस सहमती दर्शवली आहे, परंतु अमेरिकेसमोर एक मोठी अट ठेवली आहे.

Updated On: Apr 21, 2026 | 09:48 AM
US Iran Peace Talks

US Iran Peace Talks : इराण झुकला? अमेरिकेसोबतच्या शांतता चर्चेसाठी इस्लामाबादमध्ये हालचालींना वेग, जगभरात खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अमेरिकेसमोर झुकला इराण?
  • इस्लामाबादमध्ये शांतता चर्चेच्या हालचालींना वेग
  • जेडी वेंस आणि गालिबाफ यांच्या पुन्हा भेटीची शक्यता
US Iran Islamabad Peace Talks : वॉशिंग्टन/तेहरान : गेल्या एक महिन्यापासून अमेरिका आणि इराणमध्ये तीव्र युद्ध (US Iran War) पेटले आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या अयशस्वी शांतता चर्चेनंतर दोन्ही देशांत होर्मुझवरुन मोठा वाद सुरु आहे. असे असतानाच पुन्हा एकदा शांतता चर्चेचे संकेत मिळाले आहे. अमेरिकन माध्यमांनी इस्लामाबाद येथे होणाऱ्या शांतता चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीसाठी सहमती दिली असल्याचे म्हटले आहे. यासाठी इराणने आपले प्रतिनिधीमंडळ  पाठवण्यास तयार आहे, परंतु यासाठी इराणने एक अत्यंत महत्त्वाची अट ठेवली आहे.

Donald Trump यांचा ‘LOCKED IN MODE’ ॲक्टिव्ह! आता फक्त विजयच; व्हाईट हाऊसच्या एका पोस्टने जगात खळबळ

काय आहे इराणची अट?

द न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ या चर्चेचे नेतृत्व करणार आहेत. तर दुसरीकडे अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष या चर्चेत स्वत: उपस्थित असतील तर ही चर्चा होईल असे इराणने म्हटले आहे. दोन्ही देशांमधील अटींचा खेळ, एकमेकांवरील अविश्वास उच्चस्तरीय वचनबद्धतेची गरज अधोरेखित करतो असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, या आठवड्यात पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद येथे दोन्ही देशांची शिष्टमंडळे दाखल होण्याची शक्यता बळावली जात आहे. याच दरम्यान अमेरिकेचे अनेक अधिकारी यापूर्वीच इस्लामाबादमध्ये दाखल झाले आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, वाटाघाटी चर्चेसाठी जेरेड कुशनर आणि स्टीव्ह वीटकॉफ देखील सहभागी होण्याची शक्यता आहे. यावरुन अमेरिका शांतता चर्चेला गांभीर्याने घेत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. मात्र जेडी वेंस यांची उपस्थितीची अट इराणने ठेवली आहे. तरच ही चर्चा पुढे जाऊ शकते.

इराण झुकला?

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी सातत्याने ही चर्चा होणार असल्याचे संकेत दिले होते. पंरतु त्यांनी युद्धबंदीचा प्रस्ताव यशस्वी झाला नाही, तर परिस्थिती गंभीर होईल असा इशाराही दिला होता. दरम्यान सुरुवातील इराणकडून चर्चेसाठी सहमती मिळत नव्हती. पण, अमेरिकेने इराणने अणु कार्यक्रम पूर्णपणे बंद करावा याएकाच मुख्य अटीवर सतत लक्ष केंद्रित केले आहे. यामुळे इराणने आपल्या भूमिकेत नरमाई घेतली असावी असे तज्ज्ञांचे मत आहे.

अनिश्चिततचे सावट कायम

सध्या दोन्ही देशांकडून या चर्चेबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. होर्मुझमध्ये इराणच्या कार्गो शिप नाकेंबदीमुळे मोठा वाद पेटला आहे. यामुळे जोपर्यंत अमेरिका इराणी जहाजांची लूटमार थांबवत नाही, तोपर्यंत होर्मुझ (Hormuz) खुला करणार नाही असे संकेत इराणने दिले आहे. सध्या होर्मझवरील तणावामुळे चर्चेबाबत अनिश्चितता कायम आहे. दुसरीकडे इस्लामाबदमध्ये चर्चेसाठी हालचाली सुरु असल्याचे संकेत मिळाले आहे. ही चर्चा  यशस्वी झाल्यास मध्यपूर्वेतील तणाव कमी होण्याच्या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल ठरेल.

Iran-US War : ‘इराणसोबतचा नवीन करार जगात शांतता प्रस्थापित करेल’; डोनाल्ड ट्रम्प यांचं विधान

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिका इराण चर्चेबाबात काय दावा केला जात आहे?

    Ans: अमेरिकन माध्यांमाच्या दाव्यानुसार, या आठवड्यात अमेरिका इराणमध्ये पाकिस्तानच्या इस्लामाबाद येथे चर्चा होणार असून यासाठी तयारी सुरु करण्यात आली आहे.

  • Que: इराणने या चर्चेसाठी कोणती प्रमुख अट ठेवली आहे?

    Ans: द न्यूयॉर्क टाईम्सच्या वृत्तानुसार, या आठवड्यात होणाऱ्या शांतता चर्चेत अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी वेंस यांवी स्वत: उपस्थित रहावे अशी अट इराणने ठेवली आहे.

  • Que: अमेरिकेचे इराणकडून काय प्रमुख मागणी आहे?

    Ans: ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणने आपला अण्वस्त्र बनवण्याचा कार्यक्रम पूर्णपणे रद्द करावा.

Web Title: Us iran islamabad peace talks latest update global tensions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 21, 2026 | 09:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद
1

PM Modi:आता भारत मागे हटणार नाही! मोदींच्या नेदरलँड्स दौऱ्याने भारताला मिळणार ‘ग्रीन हायड्रोजन,सेमीकंडक्टर’ची ताकद

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?
2

Trump China Visit: इलाॅन मस्क समोर होते, तरी अमेरिकेने सर्वच डिजिटल उपकरणांची केली होळी; चीन दौऱ्यात नेमके असे काय घडले?

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा
3

ISWAP: खेळ संपला! डोनाल्ड ट्रम्प यांची नायजेरिया मोठी कामगिरी; ISISचा जागतिक फंडिंगचा राजा अल-मिनुकी याचा खात्मा

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर
4

PM Modi नेदरलँड्समध्ये दाखल; डच पंतप्रधान अन् राजघराण्यासोबत परिषद, व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणुकीचा येणार महापूर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
CBSE चा मोठा निर्णय! आता विद्यार्थ्यांसाठी ३ भाषा शिकणं अनिवार्य; गणित आणि विज्ञानाचा पॅटर्नही बदलला

CBSE चा मोठा निर्णय! आता विद्यार्थ्यांसाठी ३ भाषा शिकणं अनिवार्य; गणित आणि विज्ञानाचा पॅटर्नही बदलला

May 17, 2026 | 09:18 AM
नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित

नवीन Skoda Kushaq खरेदी करायची आहे? 2 लाख डाउन पेमेंटनंतर किती असेल EMI? खरेदीपूर्वी समजून घ्या संपूर्ण गणित

May 17, 2026 | 09:16 AM
Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

May 17, 2026 | 09:13 AM
Shani Nakshtra Parivartan: शनि रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

Shani Nakshtra Parivartan: शनि रेवती नक्षत्रात करणार प्रवेश, या राशींच्या लोकांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता

May 17, 2026 | 09:10 AM
Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

May 17, 2026 | 09:05 AM
बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

बनारसच्या घाटावर आस्थेचं अद्भुत दृश्य; विजांचा कडकडाट अन् मुसळधार पावसातही दुमदुमत राहिली गंगा आरती; Video Viral

May 17, 2026 | 09:05 AM
मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

मराठी इतिहासकार गोविंद सखाराम सरदेसाई यांची जयंती; जाणून घ्या १७ मे चा इतिहास

May 17, 2026 | 08:42 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM