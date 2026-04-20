India US Trade : भारत-अमेरिका करारावर मोठी हालचाल; वॉशिंग्टनमध्ये आजपासून निर्णायक बैठक, चर्चेकडे जगाचं लक्ष

US India trade Talks : भारत अमेरिका व्यापार कराराच्या चर्चेला आजपासून सुरुवात होईल. गेल्या काही काळापासून ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे दोन्ही देशांच्या संबंध ताणले गेले होते. मात्र आता हे ताणलेले संबंध निवळताना दिसत आहेत.

Updated On: Apr 20, 2026 | 04:52 PM
India US trade Talks

India US Trade : भारत-अमेरिका करारावर मोठी हालचाल; वॉशिंग्टनमध्ये आजपासून निर्णायक बैठक, चर्चेकडे जगाचं लक्ष (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • भारत अमेरिका ट्रेड डीलवर मोठी अपडेट
  • पुढील तीन दिवस वॉशिंग्टनमध्ये रंगणार चर्चा
  • संपूर्ण जगाचं लक्ष भारत-अमेरिका चर्चेकडे
US India Trade Talks : नवी दिल्ली/वॉशिंग्टन : भारत आणि अमेरिका (America) यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या (बीटीए) पहिल्या टप्प्यावर तीन दिवसांच्या चर्चेसाठी सुमारे डझनभर भारतीय अधिकारी २० एप्रिल रोजी वॉशिंग्टनमध्ये दाखल होतील. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, अमेरिकेतील शुल्क रचनेत बदल झाल्यामुळे, दोन्ही पक्ष या करारावर पुनर्विचार करू शकतात, ज्याचा मसुदा ७ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी अनेक देशांवर लादलेल्या शुल्काविरोधात अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने २४ फेब्रुवारीपासून १५० दिवसांसाठी सर्व देशांवर १० टक्के शुल्क (Tariff) लादले होते. ही बैठक २० ते २२ एप्रिल दरम्यान वॉशिंग्टन, डीसी येथे होणार आहे.

भारताचे मुख्य वाटाघाटीकार आणि वाणिज्य विभागाचे अतिरिक्त सचिव, दर्पण जैन, या पथकाचे नेतृत्व करत आहेत. भारतीय शिष्टमंडळात सीमाशुल्क आणि परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी देखील सामील आहेत. याव्यतिरिक्त, या तीन दिवसीय चर्चेदरम्यान अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधीने सुरू केलेल्या चौकशीवरही चर्चा होऊ शकते. भारताने व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१ अंतर्गत या चौकशीत केलेले आरोप तीव्रपणे फेटाळून लावले आहेत.

विक्रम मिसरी-रुबियो भेट

काही दिवसांपूर्वीच भारताचे परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी अमेरिकेला भेट दिली होती. यावेळी त्यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांची भेट घेतली. त्यांनी रुबियो यांच्याशी टॅरिफच्या वाढविण्यात आलेल्या दरांमुळे निर्माण झालेला तणाव कमी करण्याच्या दृष्टिने  द्विपक्षीय चर्चा केली.

यावेळी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या देशामध्ये ‘क्वाड’ संघटना मजबूत करण्यावरही भर देण्यात आला. मिसरी यांच्यासोबतच्या चर्चेनंतर अमेरिका भारतासोबत अधिक चांगले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी इच्छुक आहे असे चित्र दिसून आले. या चर्चेसाठी अमेरिकेचे राजदूत सार्जियो गोरही उपस्थित होते. यावेळी एच-१ बी व्हिसाचा मुद्दा सुद्धा चर्चेला आला होता. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प प्रशासनाने वाढविलेले टैरिफ दर रद्द केले आहे. यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला मोठा धक्का बसला आहे.

भारत आणि अमेरिकादरम्यान असलेली मैत्री अधिक सुदृढ होणे हे दोन्ही देशांच्या हितासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे. ट्रम्प यांच्या पहिल्या कार्यकाळात भारत-अमेरिका संबंधात अत्यंत जवळीक पाहायला मिळाली, परंतु सध्या मात्र यामध्ये काहीसा दुरावा आलेला आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Published On: Apr 20, 2026 | 04:52 PM

