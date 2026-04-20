Donald Trump यांचा ‘LOCKED IN MODE’ ॲक्टिव्ह! आता फक्त विजयच; व्हाईट हाऊसच्या एका पोस्टने जगात खळबळ

LOCKED IN MODE: ACTIVATED 🇺🇸🔥 It’s Monday. No excuses. Just wins. 🦅 pic.twitter.com/xdcyRjOBFb — The White House (@WhiteHouse) April 20, 2026
ही पोस्ट अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा इराणच्या अंतर्गत राजकारणातही महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल घडले आहेत. अलीकडील अहवालांनुसार, ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ने (IRGC) आता इराणच्या परराष्ट्र धोरणावर आणि राजनैतिक व्यवहारांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवले आहे. मेजर जनरल वाहिदी यांच्यासारख्या कट्टरपंथी नेत्यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे, शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता जवळजवळ संपुष्टात आली आहे. परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराकची यांनी यापूर्वी तणाव कमी करण्याची तयारी दर्शवली असली, तरी इराणची राजनैतिक धोरणे आता पूर्णपणे लष्करी वर्चस्वाखाली आली असून, ती IRGC च्या दबावाखाली कार्यरत आहेत.
हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये इराणने अलीकडेच केलेल्या लष्करी हालचालींनाही, अमेरिकेने स्वीकारलेल्या या “सज्जतेच्या” भूमिकेमागील एक प्रमुख कारण मानले जात आहे. या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या जलमार्गाची नाकेबंदी करण्याचा आणि सागरी जहाजांना लक्ष्य करण्याचा इराणचा निर्णय, जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी एक गंभीर धोका बनला आहे. जागतिक व्यापार सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि स्वतःच्या राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी, अमेरिका कोणत्याही थराला जाण्यास तयार आहे, हे अमेरिकेने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत अधोरेखित केले आहे.
संरक्षण तज्ञांच्या मते, “कोणतीही सबब नाही, फक्त विजय” हे घोषवाक्य या गोष्टीचे संकेत देते की, पेंटागॉनने आता आपली लक्ष्ये निश्चित केली आहेत; आणि इराणचे लष्करी तळ किंवा IRGC चे बालेकिल्ले यांच्यावर कोणत्याही क्षणी हल्ले चढवले जाऊ शकतात. जर येत्या काही तासांत राजनैतिक पातळीवर एखादा चमत्कार घडला नाही, तर मध्यपूर्वेत युद्धाचा भडका उडू शकतो; आणि त्याचे परिणाम संपूर्ण जगासाठी अत्यंत विनाशकारी ठरू शकतात.
