डोनाल्ड ट्रम्पने दाखवली उदारता! Board of Peace ने केली गाझासाठी 10 अब्ज डॉलर्सच्या मदतीची घोषणा

Board of Peaceची नवी सुरुवात
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वॉशिंग्टनमध्ये एका भव्य कार्यक्रमादरम्यान या नवीन जागतिक मंचाची अधिकृतपणे सुरुवात केली. जिथे त्यांनी शांततेचे महत्त्व अधोरेखित केले. गाझामध्ये संघर्षोत्तर मदतकार्य करणे आणि तेथे स्थिर प्रशासकीय व्यवस्था पूर्णपणे पुनर्संचयित करणे हे या मंचाचे प्राथमिक ध्येय आहे. त्यांच्या भाषणात त्यांनी सांगितले की शांतता प्राप्त करणे कठीण असू शकते, परंतु त्यांचे प्रशासन ते शक्य केल्यानंतरच शांत बसेल.
मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदतीचे आश्वासन
गाझाच्या पुनर्बांधणीसाठी अमेरिकेने जाहीर केलेली १० अब्ज डॉलर्सची मदत या संपूर्ण मोहिमेतील सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची रक्कम मानली जाते. ट्रम्प म्हणाले की ही रक्कम युद्धाच्या विनाशकारी खर्चाच्या तुलनेत खूपच कमी आहे आणि मानवतेच्या सेवेतील गुंतवणूकीसारखी आहे. याव्यतिरिक्त, कझाकस्तान, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती सारख्या देशांनीही मदत पॅकेजमध्ये ७ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त योगदान दिले आहे.
आंतरराष्ट्रीय सहकार्य आणि सुरक्षा
गाझा येथील मदतीसाठी २ अब्ज डॉलर्स उभारण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांचे मानवतावादी व्यवहारांचे कार्यालय मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करत आहे. आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ, फिफा, या प्रदेशातील क्रीडा आणि सामुदायिक विकासासाठी ७५ दशलक्ष डॉलर्सचे विशेष प्रकल्प देखील सुरू करणार आहे. अमेरिका या शांतता मंडळात सर्वात मोठे योगदान देत आहे. युद्धापेक्षा हे सोपे आणि कमी खर्चिक असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.
परदेशी सुरक्षा दलांची तैनाती
सुरक्षेच्या उद्देशाने, अल्बेनिया, कोसोवो आणि कझाकस्तान यांनी कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी गाझा येथे त्यांचे पोलिस आणि सैन्य पाठविण्याचे वचन दिले आहे. इजिप्त आणि जॉर्डनसारखे शेजारी देश पॅलेस्टिनी पोलिस दलाला व्यावसायिक प्रशिक्षण देण्यात खूप महत्त्वाची आणि सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. ट्रम्प यांनी सांगितले की या देशांच्या सहकार्यामुळे या प्रदेशातील सुरक्षा परिस्थिती मजबूत होईल आणि अराजकता रोखली जाईल.
हमासला कडक इशारा
मेळाव्याला संबोधित करताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला की गाझामधील युद्ध आता अधिकृतपणे संपले आहे आणि सर्व ओलिस, मृत आणि जिवंत, घरी परतले आहेत. त्यांनी हमासला इशारा दिला की त्यांनी आपली शस्त्रे पूर्णपणे आत्मसमर्पण करावीत अन्यथा भविष्यात कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये सुरू झालेला युद्धबंदी अजूनही सुरु आहे आणि आंतरराष्ट्रीय समुदाय शांतता प्रक्रियेच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
भारत आणि पाकिस्तानची बाजू घ्या
या कार्यक्रमादरम्यान, ट्रम्प यांनी भारत आणि पाकिस्तान या दोन प्रमुख दक्षिण आशियाई देशांमधील वाढत्या तणावाचा देखील उल्लेख केला. त्यांनी असा दावा केला की त्यांनी दोन्ही देशांच्या नेत्यांना तणाव कमी करण्याचे जोरदार आवाहन केले आहे, कारण दोन्ही देशांकडे अण्वस्त्रे आहेत. जर संघर्ष सुरूच राहिला तर त्यांच्यावर २०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लादण्याचा गंभीरपणे विचार करू शकतो असा इशाराही त्यांनी दिला.
संघर्षाची दुःखद पार्श्वभूमी
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की गाझामधील रक्तरंजित संघर्षाची सुरुवात ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमासने इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याने दुःखदपणे झाली. त्या हल्ल्यात सुमारे १,२०० निष्पाप लोकांचा बळी गेला आणि २०० हून अधिक लोकांना अज्ञात ठिकाणी ओलिस ठेवण्यात आले. त्यानंतर इस्रायली लष्करी कारवाईमुळे हजारो लोकांचा मृत्यू झाला, ज्यामुळे गाझामध्ये अभूतपूर्व मानवतावादी संकट निर्माण झाले ज्याने संपूर्ण जगाला हादरवून टाकले.