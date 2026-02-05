तिसऱ्या महायुद्धाची ठिणगी! मध्यपूर्वेतील ‘हा’ अरब देशही बनवतोय अण्वस्त्र, अमेरिकेच्या उपराष्ट्राध्यक्षांचा मोठा खुलासा

Nuclear War Alert : अमेरिका-रशियामधील ‘तो’ १५ वर्षांचा करार संपला; आता जगाचा विनाश निश्चित?
जेडी व्हान्स यांनी प्रसिद्ध पत्रकार मेगिन केली यांच्या मुलाखतीदरम्यान एक मोठा दावा केला आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, इराणने अण्वस्त्रे विकसित केल्यास, दुसरीकडे सौदी अरेबिया (Saudi Arabia) आणि इतर काही अरब देशही त्या मार्गावर असतील सौदी अरेबियाने आधीच अण्वस्त्रे विकसित करण्याच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. जेडी व्हान्स यांनी केलेल्या या दाव्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे.
व्हान्स यांनी इराणच्या अणु कार्यक्रमाबाबत अमेरिकेची भूमिकाही स्पष्ट केली आहे. त्यांनी म्हटले की, जगाला अण्वस्त्रांचा धोका वाढत असून तो कमी करण्याचा प्रयत्न अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) करत आहेत. यासाठी अमेरिका इराणशी शांततेने संवाद करुन त्यांच्या अण्वस्त्र निर्मिती कार्यक्रमाला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. व्हान्स यांनी हेही स्पष्च केले की इराण अण्वस्त्रे विकसित करुन शकत नाही आणि हे रोखण्यासाठी अमेरिका कठोर पावले उचलण्यास मागेही हटणार नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. लष्करी कारवाई हा शेवटचा पर्याय राहिल याचेही व्हान्स यांनी संकेत दिले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराण आणि अमेरिकेतली अणु चर्चा आता तुर्कीच्या इस्तंबूलमध्ये न होता ओमानमध्ये पार पडणार आहे. तसेच या वाटाघाटीच्या चर्चेत केवळ दोन्ही देशांचा सहभाग असेल. इराणने स्पष्ट केले आहे की अणु कार्यक्रमावर कोणतेही चर्चा केवळ अमेरिकेशी केली जाईल यामध्ये इतर कोणत्याही देशांचा सहभाग नसेल. शुक्रवारी ०६ फेब्रुवारी रोजी ही चर्चा पार पडणार आहे.
JD Vance on Iran: If the Iranians get a nuclear weapon, you know who gets a nuclear weapon like the next day? The Saudi Arabians. pic.twitter.com/zz1PJiQQEk — Clash Report (@clashreport) February 4, 2026
