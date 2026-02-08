Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

ZP Election 2026: छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरासरी ६५% मतदान, भावी कारभाऱ्यांचे भाग्य ईव्हीएम यंत्रात झाले कैद

शनिवार, ७ रोजी जिल्हाभरात मतदान प्रक्रिया पार पडली. सरासरी मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली असली तरी दिवसभरात काही ठिकाणी वाद, गोंधळ, धक्काबुक्की आणि आरोपांचे प्रकार पाहायला मिळाले.

Updated On: Feb 08, 2026 | 04:03 PM
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरासरी ६५% मतदान (Photo Credit- X)

छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात सरासरी ६५% मतदान (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • संभाजीनगर जिल्ह्यात सरासरी ६५% मतदान
  • भावी कारभाऱ्यांचे भाग्य ईव्हीएम यंत्रात झाले कैद
छत्रपती संभाजीनगर, (शहर प्रतिनिधी): छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मिनी मंत्रालय अर्थात जिल्हा परिषदेच्या भावी कारभाऱ्यांसाठी शनिवार, ७ रोजी जिल्हाभरात मतदान प्रक्रिया पार पडली. सरासरी मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडली असली तरी दिवसभरात काही ठिकाणी वाद, गोंधळ, धक्काबुक्की आणि आरोपांचे प्रकार पाहायला मिळाले. आ. विलास भुमरे यांचा मुलांसह मतदान केंद्रात प्रवेश, सिल्लोडमध्ये धक्काबुक्की, वाळूजमध्ये ईव्हीएममध्ये बिघाड, बोगस मतदान असे प्रकार घडले.

सकाळी साडेसात वाजता मतदान प्रक्रियेला सुरुवात झाली. मात्र, थंडीमुळे मतदानाची गती हळू होती. मात्र साडेदहानंतर मतदानाने वेग घेत दिवसभरात अंदाजे ६५ टक्के मतदान झाल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. सायंकाळी उशिरापर्यंत मतदान केंद्रांसमोर रांगा असल्याने रात्री उशिरापर्यंत मतदानाची अधिकृत आकडेवारी समोर आली नाही. जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सावंगी हसूल, तसेच फुलंब्री तालुक्यातील काही मतदान केंद्रांना भेट देऊन पाहणी केली. तर पालकमंत्री संजय शिरसाट, खा. संदीपान भुमरे, उबाठा नेते अंबादास दानवे आदींनी मतदान केंद्रांना भेटी देऊन पाहणी केली. दरम्यान, मतदान केंद्रांवर महसूल कर्मचाऱ्यांसह पोलिसांची कुमक तसेच गृहरक्षक दलाच्या जवानांचा कडक बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.

दरम्यान, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी तात्काळ सदरील निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रवीण फुलारी यांच्याशी संपर्क साधून प्रकरणाची माहिती घेतली. आत प्रवेशासाठी कोणी परवानगी दिली याची झोनल ऑफिसरकडून वस्तुनिष्ठ माहिती घेत याचा अहवाल सादर करा तसेच याची चौकशी केली जाणार असून, दोषी आढळ्यास कर्मचाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले. तर खा. संदीपान भुमरे यांनी, आपण सर्वजण मतदानाला कुटुंबासोबत जात असतो, तरीही मी बाहेर असल्याने या प्रकरणाची अधिक माहिती घेऊन सांगेल, म्हणत अधिक बोलणे टाळले.

Chhatrapati Sambhajinagar Mayor: छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महायुतीचा झेंडा फडकला! समीर राजूरकर महापौर तर राजेंद्र जंजाळ उपमहापौर

सिल्लोडमध्ये धक्काबुक्की, काही काळ तणाव

सिल्लोड तालुक्यातील एका मतदान केंद्रावर दोन गटांमध्ये शाब्दिक वादाचे रूपांतर धक्काबुक्कीत झाले, या घटनेमुळे काही काळ तणाव निर्माण झाला होता. पोलिसांनी तत्काळ हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली. काही वेळासाठी मतदान प्रक्रिया मंदावली होती, मात्र नंतर पुन्हा सुरळीत सुरू झाली.

आ. भुमरे यांचा मुलांसह मतदान केंद्रात प्रवेश

पाचोड परिसरातील मतदान केंद्रावर आ. विलास भुमरे हे आपल्या दोन्ही मुलांना घेऊन मतदान केंद्रात गेले, अशी घटना समोर आली असून त्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. आ. भुमरेसह मुलाच्या बोटालाही मतदान कर्मचाऱ्याने शाई लावल्याचे तसेच मुलासह आ. भुमरे हे मतदान कक्षातदेखील एकत्र गेल्याचे देखील व्हिडिओत दिसत आहे. मतदानाच्या गोपनीयतेबाबत नियमभंग झाल्याचेही बोलले जात आहे. विरोधी पक्षांकडून हे प्रकरण उचलून धरण्याची शक्यता असल्याने राजकारण तापण्याची चिन्हे आहेत. अद्याप याबाबत तक्रार दाखल नसल्याने निवडणूक विभाग यावर काय कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.

वाळूजमध्ये तांत्रिक बिघाड

वाळूज परिसरातील काही मतदान केंद्रांवर ईव्हीएम मशीनमध्ये तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्याचे समोर आले. मशीन बंद पडणे, मत नोंद न होण्याच्या तक्रारी यामुळे मतदारांमध्ये असंतोष दिसून आला. संबंधित निवडणूक अधिकाऱ्यांनी तत्काळ पर्यायी मशीन उपलब्ध करून मतदान प्रक्रिया सुरू ठेवल्याचे प्रक्रिया पुढे सुरळीत सुरु झाली.

Chhatrapati Sambhajinagar Water Crisis: ढोरकीनमध्ये मुख्य पाईपलाईन फुटली! जायकवाडीची केबल जळाल्याने शहराचा पाणीपुरवठा विस्कळीत

Web Title: In sambhaji nagar district an average of 65 voting took place the fate of the prospective leaders has been sealed in the evm machines

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 04:03 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मावळ तालुक्यात मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज; टपाली मतपत्रिकांसाठी 5 पथके, तर EVM साठी…
1

मावळ तालुक्यात मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज; टपाली मतपत्रिकांसाठी 5 पथके, तर EVM साठी…

मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद
2

मतदान झाले, धाकधूक सुरू! पुणे जिल्ह्यातील 827 उमेदवारांचे भवितव्य यंत्रात बंद

मावळ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक; दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदानाची नोंद
3

मावळ पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक; दुपारी 3.30 वाजेपर्यंत 58.22 टक्के मतदानाची नोंद

Mahrashtra Politics: “… शंका बळावत चालली आहे” अजित पवार प्लेन क्रॅश प्रकरणात सपकाळांचे भाष्य
4

Mahrashtra Politics: “… शंका बळावत चालली आहे” अजित पवार प्लेन क्रॅश प्रकरणात सपकाळांचे भाष्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इचलकरंजीतील महायुतीचे नगरसेवक सहलीवर; दगाफटका टाळण्यासाठी एकत्रित राहणार

इचलकरंजीतील महायुतीचे नगरसेवक सहलीवर; दगाफटका टाळण्यासाठी एकत्रित राहणार

Feb 08, 2026 | 04:40 PM
Mumbai Climate Week 2026 : नागरिकांना ‘अग्नि रक्षक’ प्रशिक्षण; शहराची अग्नी आपत्कालीन सज्जता होणार  मजबूत

Mumbai Climate Week 2026 : नागरिकांना ‘अग्नि रक्षक’ प्रशिक्षण; शहराची अग्नी आपत्कालीन सज्जता होणार  मजबूत

Feb 08, 2026 | 04:30 PM
Most Affordable EVs: पेट्रोलचे टेन्शन विसरा! १० लाखांच्या आत मिळतील ‘या’ ३ स्वस्त इलेक्ट्रिक कार; पाहा संपूर्ण डिटेल्स

Most Affordable EVs: पेट्रोलचे टेन्शन विसरा! १० लाखांच्या आत मिळतील ‘या’ ३ स्वस्त इलेक्ट्रिक कार; पाहा संपूर्ण डिटेल्स

Feb 08, 2026 | 04:26 PM
अमीर खान पिक्लबॉल खेळताना पडला! साठीत अशी एनर्जी, चाहते झाले हैराण

अमीर खान पिक्लबॉल खेळताना पडला! साठीत अशी एनर्जी, चाहते झाले हैराण

Feb 08, 2026 | 04:20 PM
लालपरीला मिळाले नवे नाव! नव्या STचे ‘राजमाता जिजाऊ’ असे नामकरण, परिवहन मंत्री सरनाईक यांची घोषणा 

लालपरीला मिळाले नवे नाव! नव्या STचे ‘राजमाता जिजाऊ’ असे नामकरण, परिवहन मंत्री सरनाईक यांची घोषणा 

Feb 08, 2026 | 04:13 PM
अमेरिकेत ‘Forever Chemicals’ चा कहर; दूषित पाणी आणि जमिनीमुळे लाखो लोकांचे आरोग्य संकटात

अमेरिकेत ‘Forever Chemicals’ चा कहर; दूषित पाणी आणि जमिनीमुळे लाखो लोकांचे आरोग्य संकटात

Feb 08, 2026 | 04:13 PM
अंबाजोगाईत राजमा बियाण्याच्या नावाखाली १२.८० लाखांची फसवणूक; साताऱ्यातील कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल

अंबाजोगाईत राजमा बियाण्याच्या नावाखाली १२.८० लाखांची फसवणूक; साताऱ्यातील कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल

Feb 08, 2026 | 04:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM