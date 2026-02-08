Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

अंबाजोगाईत राजमा बियाण्याच्या नावाखाली १२.८० लाखांची फसवणूक; साताऱ्यातील कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हा दाखल

अंबाजोगाई येथील राजमा बियाणे पुरवठा करण्याच्या नावाखाली एका बियाणे व्यापाऱ्याची १२ लाख ८० हजार २०० रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.

Updated On: Feb 08, 2026 | 04:10 PM
अंबाजोगाईत राजमा बियाण्याच्या नावाखाली १२.८० लाखांची फसवणूक; साताऱ्यातील कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हा

अंबाजोगाईत राजमा बियाण्याच्या नावाखाली १२.८० लाखांची फसवणूक; साताऱ्यातील कंपनीच्या संचालकांवर गुन्हा (फोटो-सोशल मिडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अंबाजोगाई बियाणे फसवणूक प्रकरण उघड 
  • राजमा बियाण्याच्या नावाखाली १२.८० लाखांची फसवणूक
  • ‘येस फ्रेश फार्मर प्रोड्युसर कंपनी’च्या ६ संचालकांविरोधात FIR दाखल 
Beed Fraud Case: अंबाजोगाई येथील राजमा बियाणे पुरवठा करण्याच्या नावाखाली एका बियाणे व्यापाऱ्याची १२ लाख ८० हजार २०० रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी अंबाजोगाई शहर पोलीस ठाण्यात साताऱ्यातील ‘येस फ्रेश फार्मर प्रोड्युसर कंपनी’च्या सहा संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिस पुढील चौकशी करत आहेत. मात्र, या घटनेने शेतकरी वर्गात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Latur Zilla Parishad: सत्तेतून पैसा, पैशातून सत्ता; भाजप-राष्ट्रवादीवर आमदार अमित देशमुखांचा घणाघात

अंबाजोगाई येथील सुयश प्रेमचंद मुथा गुरुवार पेठेतले रहिवासी हे बियाणे व्यवसाय करतात. जुलै २०२५ मध्ये साताऱ्यातील ‘येस फ्रेश फार्मर प्रोड्युसर कंपनी’ चे संचालक संजय बाबासाहेब भगत व ओंकार संजय भगत यांनी मुथा यांची भेट घेऊन उच्च दर्जाच्या राजमा बियाण्याचे नमुने दाखवले होते. त्यानुसार मुथा यांनी २१ जुलै २०२५ रोजी एकूण ८५ टन राजमा खरेदीचा करार करून आरटीजीएसद्वारे वेळोवेळी रक्कम जमा केली. करारानुसार माल तपासण्यासाठी मुथा साताऱ्याला गेले असता, दाखविलेल्या दर्जाचा माल उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले, त्यानंतर तडजोड म्हणून त्यांनी २५ टनाची नवीन ऑर्डर देत एकूण २६ लाख ३१ हजार रुपये भरले. मात्र, ३० ऑगस्ट २०२५ रोजी आरोपींकडून केवळ १२ टन माल पाठवण्यात आला.

Latur Zilla Parishad: लातूरमध्ये महायुती-महाविकास आघाडीत चुरस; आरोप-प्रत्यारोपांच्या फेरीत मतदारांची भूमिका महत्त्वाची

हा माल निकृष्ट दर्जाचा असून त्यामध्ये भेसळ, माती तसेच पेरणीस अयोग्य साहित्य मोठ्या प्रमाणात आढळले. उर्वरित माल किंवा पैसे परत मिळण्यासाठी मुथा यांनी वारंवार संपर्क साधला असता आरोपींनी पैसे देण्यास नकार देत असभ्य भाषेत उत्तर दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर मुथा यांनी अंबाजोगाई शहर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार संजय बाबासाहेब भगत, ओंकार संजय भगत, अरविंद सोपान विधाते, सारीका सोमनाथ शिंदे, बालुताई सोमनाथ जगताप व बालकृष्ण पंढरीनाथ चव्हाण यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवण्यात आला असून पोलिस निरीक्षक शरद जोगदंड पुढील तपास करत आहेत.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: The ambajogai seed fraud case open

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 08, 2026 | 04:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून तब्बल 1.90 कोटींना गंडा; 1.45 कोटी दिले रोखीने अन् नंतर…
1

प्लॉटिंगमध्ये गुंतवणुकीचे आमिष दाखवून तब्बल 1.90 कोटींना गंडा; 1.45 कोटी दिले रोखीने अन् नंतर…

Manoj Jarange Patil threat News: ‘मी मनोज जरांगेला गोळ्या घालून…’; कराड समर्थकाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल
2

Manoj Jarange Patil threat News: ‘मी मनोज जरांगेला गोळ्या घालून…’; कराड समर्थकाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल

Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा
3

Beed Crime: पैशांच्या वादातून मित्राचा दगड घालून खून; बीड LCBने 24 तासांत प्रकरणाचा केला उलगडा

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द
4

Maharashtra Politics: सुनेत्रा पवारांकडे अजितदादांच्या खात्यांची धुरा; पुणे आणि बीडचे पालकमंत्रीपदही सुपूर्द

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
इचलकरंजीतील महायुतीचे नगरसेवक सहलीवर; दगाफटका टाळण्यासाठी एकत्रित राहणार

इचलकरंजीतील महायुतीचे नगरसेवक सहलीवर; दगाफटका टाळण्यासाठी एकत्रित राहणार

Feb 08, 2026 | 04:40 PM
Mumbai Climate Week 2026 : नागरिकांना ‘अग्नि रक्षक’ प्रशिक्षण; शहराची अग्नी आपत्कालीन सज्जता होणार  मजबूत

Mumbai Climate Week 2026 : नागरिकांना ‘अग्नि रक्षक’ प्रशिक्षण; शहराची अग्नी आपत्कालीन सज्जता होणार  मजबूत

Feb 08, 2026 | 04:30 PM
Most Affordable EVs: पेट्रोलचे टेन्शन विसरा! १० लाखांच्या आत मिळतील ‘या’ ३ स्वस्त इलेक्ट्रिक कार; पाहा संपूर्ण डिटेल्स

Most Affordable EVs: पेट्रोलचे टेन्शन विसरा! १० लाखांच्या आत मिळतील ‘या’ ३ स्वस्त इलेक्ट्रिक कार; पाहा संपूर्ण डिटेल्स

Feb 08, 2026 | 04:26 PM
अमीर खान पिक्लबॉल खेळताना पडला! साठीत अशी एनर्जी, चाहते झाले हैराण

अमीर खान पिक्लबॉल खेळताना पडला! साठीत अशी एनर्जी, चाहते झाले हैराण

Feb 08, 2026 | 04:20 PM
लालपरीला मिळाले नवे नाव! नव्या STचे ‘राजमाता जिजाऊ’ असे नामकरण, परिवहन मंत्री सरनाईक यांची घोषणा 

लालपरीला मिळाले नवे नाव! नव्या STचे ‘राजमाता जिजाऊ’ असे नामकरण, परिवहन मंत्री सरनाईक यांची घोषणा 

Feb 08, 2026 | 04:13 PM
अमेरिकेत ‘Forever Chemicals’ चा कहर; दूषित पाणी आणि जमिनीमुळे लाखो लोकांचे आरोग्य संकटात

अमेरिकेत ‘Forever Chemicals’ चा कहर; दूषित पाणी आणि जमिनीमुळे लाखो लोकांचे आरोग्य संकटात

Feb 08, 2026 | 04:13 PM
मावळ तालुक्यात मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज; टपाली मतपत्रिकांसाठी 5 पथके, तर EVM साठी…

मावळ तालुक्यात मतमोजणीसाठी प्रशासन सज्ज; टपाली मतपत्रिकांसाठी 5 पथके, तर EVM साठी…

Feb 08, 2026 | 04:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM